BLOGI | Pärnu meerikandidaadid lubasid pikemat suve, kolmandat silda ja tualette

Saates debateerisid praegune linnapea Romek Kosenkranius (Valimisliit Pärnu Ühendab), Kadri Simson (Keskerakond), Kalev Kaljuste (SDE), Toomas Kivimägi (Reformierakond), Krista Nõmm (Valimisliit Meie Pärnu), Andres Metsoja (IRL) ja Mart Helme (EKRE). Saatejuhtideks olid Andres Kuusk ja Ainar Ruussaar.

Algatuseks räägiti Pärnus palju räägitud kolmanda silla ehitamisest. Väidetavalt on seda lubatud juba kümme aastat, ent siiani on sildu vaid kaks. Praeguse linnapea Kosenkraniuse sõnul ei ole silda veel tehtud, sest riik ei saa selles osas linna aidata enne 2020. aastat.

Kuigi enamjaolt ollakse nõus, et silda on vaja, siis Kaljuste sõnul tuleks esmalt ära renoveerida kesklinna sild ning luua sinna kolmas rada. Helme tahaks aga ehitada uue silla otse kesklinna silla kõrvale, et jaotada paremini liiklust. Sama mõtet toetab ka Kivimägi.

Sildade pealt läks jutt aga kiiresti lennujaama loomisele, sellega tuli välja seni madalat joont hoidnud Krista Nõmm. Ideed toetas ka Simson ja Helme. Kivimägi oleks aga kahe jalaga maa peal - mõistab küll õrnalt vajadust, ent kuna ei suudetaks konkureerida lähedal asuvate Riia ja Tallinna lennujaamadega, siis ei oleks see praegu mõistlik.

Vahepeal sai ka Helme ja Nõmm võimaluse lubadustes tehtavaid etteheideid praegusele valitsusele põhjendada, ent nende umbmäärasust tõdedes märkis Kosenkranius, et ta ei saanud mitte midagi aru. Saalist kostus selle peale aplaus.

Loe veel

Ühe põneva teema tõstatas Nõmm veel - ta märkis, et tema valimisliit tegutseb muuseas ka lubadustega, millega teised tegeleda ei julge. Nimelt on tema arvates linnapildis puudu avalikud tualetid. Kosenkraniuse sõnul ei ole seda asja nii suure kella külge pandud seetõttu, et juba on leitud lahendus - järgmisel aastal tulevad randa juurdepääsuteed koos tualettidega.

Helme säras oma lubadusega muuta Pärnu suvi pikemaks. Seda plaanib ta teha läbi kultuurisündmuste ja konkreetse näitena tõi ta linnaorkestri kahekordistamise.

Ka Metsoja pikendaks Pärnu suve - tema arvates tuleb luua tegevused, millega kompenseerida külm aeg. Nõmm aga tooks Pärnu sõpruslinnadest uhked esinejad, kes tooksid turiste.

Linnapeakandidaadid on lennanud kõrgelt

Linnapeakandidaatide praegused ametikohad on üsna väärikad - majandus- ja taristuminister Kadri Simson on lubanud linnapeaks valituks osutudes ministriameti sinnapaika jätta. Talle pakub aga konkurentsi eelmised valimised oma valimisliiduga võitnud Toomas Kivimägi, kes seekord Reformierakonna esinumbrina hääli kogub.

Et Kivimägi valiti pooleteise aasta pärast riigikokku, sai tema asemel suvepealinna meeriks samas valimisliidus kandideerinud Romek Kosenkranius, kes siiamaani Pärnu linnapeana tegutseb. Tänavustel valimistel on ta loonud aga oma valimisliidu Pärnu Ühendab ning soovib linnapea ametis jätkata.

Peale Kivimägi soovib riigikogu liikmetest veel kaks meest Pärnu linnapeaks saada - Mart Helme EKRE-st ja Andres Metsoja IRL-ist.

Suure lennuga poliitikutele pakub oma valimisliiduga konkurentsi ka praegune Pärnu linnavolinik Krista Nõmm, kes eelmistel valimistel IRLi ridades volikokku kandideeris ja sinna asendusliikmena ka sai, ent nüüd on naine loonud oma valimisliidu Meie Pärnu ning soovib saada linnapeaks.

Sotside linnapeakandidaat Kalev Kaljuste on aga praegu Pärnumaa maavanem.

Pärnu linnapeakandidaatide debatt

Ja saade sai selleks korraks läbi. Järgmisel nädalal juba Tartu.

Kivimägi: Linnale õunapuu aed, kust elanikud saavad võtta õunu ja ei pea minema turule.

Metsoja - linna maal võiks olla võimalik kasvatada vilju.

Poolteist minutit saate lõpuni. Läheb teema põllumajandusele.

Baastoetus on olnud madal ja seda on lihtne kahekordistada - Kivimägi 2017

Kivimägi tahab kahekordistada esindusklubide toetust, mis on praegu iga klubi kohta 10 000

Teemaks nüüd sport.

Kosenkranius - Meil ei ole lubadustes valveapteeki, sest valveapteek on olemas EMO-s, kus antakse vajalikud ravimid kaasa. Eraldi apteeki luua kuhugile, see on ebavajalik.

Tervishoiu teema lõpetab Helme: On selge, et linn ei hakka asutama apteeki. Linn saab osaliselt kompenseerida tema tegevust ja see on nõutud asi see võimalus tekitada.

Kaljuste pooldab samuti apteeki.

Valveapteeki toetab ka Nõmm.

Kivimägi lubab haigla kõrvale ka uut perearstikeskust ja valveapteeki.

Ruussaar tõstatab haigla teema. Metsoja - räägite et on suur haigla, aga ega masinad ei ravi - inimesed ravivad. Inimese ootused parema tervishoiu teenuse järele on veelgi kasvanud.

Helme tõstab oluliseks pikapäevarühmade olemasolu, mis peaks olema tasuta.

https://twitter.com/MadisJarvekulg/status/915271581412265984

https://twitter.com/TonisJoala/status/915271319440289792

Kosenkranius kavatseb võrdsustada õpetajate palgad liituvates omavalitsustes. Ka abipersonali palgad.

https://twitter.com/siin_me_oleme/status/915270806493646848

Metsoja - Pärnus on erinevad abipersonali tasud ja erinevad lasteaiakohatasut, Meie ütleme oma programmis et tuleb minna külmutamise teed - tuleb panna konkreetsed hinnad.

Nõmme lubadus - kui 2 last käivad samal ajal lasteaias, saavad nad 50% soodustust.

Kivimägi: Ka meie toetame, et sünnitoetus võiks tõusta, aga probleemiks sünnitamisel on pigem teadmine, kas on olemas lasteaiakohti.

Simson: Meie lubadus on see, et linn panustab ka neid, kes ei kanna õpetaja tiitlit

Kosenkranius põhjendab - võite panna 1000 või 5000 eurot, küsisime naiste käest, kas see paneks sünnitama? Ei paneks. See on pigem austusavaldust ja ma ei näe vajadust korraldada siin enampakkumist.

Nüüd võetakse ette sünnitoetused. Ekre lubab 1000 eurot, teised vähem.

https://twitter.com/KRaudkivi/status/915269423077953536

https://twitter.com/Kiik777/status/915268983762407425

Aga jälle väike lonks vett ja läheb edasi uute teemadega.

Kivimägi sõudekeskusest: EM-i ja MM-i ei saa siin korraldada seetõttu, et neid ei korraldata liikuval veel.

Nõmm tooks sõpruslinnadest tasemel esinejaid, mis tooks turiste.

Kosenkranius - Erinevad üritused nagu Weekend või Grillfest on väga tervitatavad, kuid peame keskenduma sellele, et me ei hakka konkureerima kunagi Vahemere kuurortitega, sest meil pole 9 kuud aastas suve. Tuleb töötleva tööstuse palka tõsta.

Metsoja nõustub suve laiendamisega- tuleb luua tegevused, mis asendab külma aja.

https://twitter.com/MariaMurakas/status/915267824494497793

https://twitter.com/stenhansvihmar/status/915268068753985536

Helme: Et Pärnu muutuks kuurortiks, mis on senisest suurem kultuurikeskus. Muudame linnaorkestri koosseisu kahekordseks. See pikendab suvehooaega, kui korraldada seesuguseid üritusi juurde.

Aga Ruussaar räägib EKRE lubadust muuta Pärnu suve pikemaks. "Mida see tähendab?"

Jutt liigub lõpuks ka Rail Balticuni.

https://twitter.com/siimadamson/status/915267215280279553

Kosenkranius: Kuulutasime välja ranna-ala konkursi ja saime ka sinna lahenduse. Järgmisel aastal teeme lahenduse ära - juurdepääsuteed ja WC-d.

Kosenkraniuselt küsitakse nüüd, miks Pärnus pissile ei saa rannas.

https://twitter.com/joonaskulli/status/915265479605964800

Meie Pärnu kandidaat Nõmm hakkas rääkima avalike tualettide puudumisest, mis tuleb lahendada.

Helme toetab samamoodi jõe liiklust. Toob meenutusi oma lapsepõlvest, kui sõitis paatidega mööda jõge. "Saab turistid viia loodusesse ja näidata, et Eesti ei koosne ainult gurmee-restoranidest."

Metsoja hinnangul on vaja lahendada linlaste pärisprobleemid ennekõike.

Metsoja arvates tuleks osa transpordist suvel jõgedele suunata.

Simsoni lubadus püstitada Pärnusse vaateratas - Kuusk arvas, et see jäi Keskerakonna platvormi eelmistest valimistest.

https://twitter.com/TaaviSimson/status/915265185920815105

Teema laienes Suur-Pärnule - peale haldusreformi saab Pärnust Eesti suurim linn. Simsoni arvates tuleb tööd teha, et liituvad vallad ei muutuks praeguse Pärnuga võrreldes kõrvaliseks.

https://twitter.com/LaksMajor/status/915264953388544008

https://twitter.com/siin_me_oleme/status/915264547631636480

Krista Nõmmelt küsitakse, millega erineb nende "hoolimine" praegusest. Kosenkranius ei saanud ei Helme ega Nõmme probleemidest aru. Tema arusaamatust saadab aplaus ja Kivimägigi muigab.

Helme käest küsitakse Pärnu korruptantide kohta, aga ta ei hakka nimesid nimetama. "Väikestes kohtades on paratamatu, et kõik tunnevad üksteist ja teada on see, et hanked lähevad tihti neile, kes ei ole kõige paremad hankijad"

https://twitter.com/Taksomeeter/status/915263846067113989

https://twitter.com/TaaviSimson/status/915263535298617348

https://twitter.com/Schlangamasta/status/915263123367526400

Osalised võtavad nüüd lonksu vett, et minna edasi uue teemaga.

Kivimägi peab prioriteediks Pärnu ja Pärnu-Jaagupi vahelist lõiku, pidades seda vähemalt sama liiklustihedaks kui Kose ja Mäo vahelist lõiku.

Via Baltika puhul on kõik nõus, et maantee võiks olla neljarajaline.

Kivimägi eelistab selget kvaliteeti tasuta transpordile - infotablood, uued bussid.

https://twitter.com/VaikneJ/status/915261797149573120

Kalev Kaljuste pooldab soodustuste tegemist kindlatele huvigruppidele. "Võiks olla kindel kuupileti lagi, mis sätestas omavastutuse," näiteks 20 eurose pileti oleks tema arust nõus kõik omale soetama.

https://twitter.com/ArtoAas/status/915261044175630337

Kivimägi: Tallinn saab seda lubada, aga Pärnu kontekstis see ei ole mõistlik.

Jutt liikus nüüd tasuta ühistranspordile, mis Simsoni lubadus.

https://twitter.com/TaaviSimson/status/915260388471709696

https://twitter.com/VaikneJ/status/915260397527150720

Helme lennujaamast: Tšarterlendudele ja väikelendudele ja riigikaitsele mõeldes oleks mõistlik.

Samas möönab Kivimägi, et on lennujaama osas skeptiline, sest liinilende sealt olema ei saa ja ei suudetaks konkureerida Tallinna ja Riia lennujaamaga.

Ka Simson on lennujaama poolt. Kivimägi põhjendab vahepeal soovi teha kolmas sild kesklinna silla lähedale - et vähendada kesklinna silla koormust. Lennujaama osas oleks lennujaam oluline turismisektorile, mis lausa nutab lennujaama järele.

Meie Pärnu tahab näiteks taasavada lennujaama.

https://twitter.com/Schlangamasta/status/915259465196326914

Kaljuste rekonstrueeriks esmalt ära kesklinna silla ja teeks sinna kolmanda raja.

Metsoja sõnul on uuest sillast saanud Pärnu müüt, sest kõik on seda juba aastaid lubanud.

Ka Helme sõnul on uut silda vaja, sest teatri juures olev sild on amortiseerunud. Kui aga kogu liiklus läheb Papiniidu sillani, tekivad ummikud.

https://twitter.com/mathisbogens/status/915258599848411137

Kivimägi on otsinud kokkuleppeid ka erainvestoritelt. Enne riigilt abi küsimist tuleks näiteks koostada enne planeering.

Kuidas saavad linnapea kandidaadid lubaduste katteks eeldada riigi toetust? Küsimus kandidaatidele.

Kosenkranius: "Riik tuleks appi mitte enne 2020. aastat."

Kuusk küsib kandidaatidelt, miks lubatakse asju, mille maksumuse osa linnal oleks marginaalne. Pärnus on hetkel näiteks küsimus kolmanda silla võimaliku ehitamise osas.

Tutvustusvoor on nüüd läbi saanud.

Praeguselt linnapealt küsitakse, miks tema valimisprogrammis "kordistamisi" vähe on. "Arvan, et Pärnu on täna piisavalt heas seisus. Jätkame seda poliitikat, mida teeme. Oleme realistlikud - ei luba seda, mida ei ole võimalik ellu viia."

https://twitter.com/LaksMajor/status/915257252189278208

Helme kommenteerib lubadust kaotada linnas homopropaganda: "Peale selle on veel üksteist punkti platvormis. Miks me neid asju rõhutame? Me ei taha, et Eesti jõuaks sellisesse olukorda nagu ollakse Malmös või Stockholmis. Tahame, et Eesti jääks Eestiks."

Simson lubab taaskord, et kui Keskerakond valimised võidab, tuleb ta linnapeaks.

Toomas Kivimägi räägib Pärnu erisusest Tallinnaga. Lasteaiatasu ei ole tema arust mõtet Pärnus ära kaotada, ehkki Tallinnas seda plaanitakse. Pärnus tuleb aga tema lubaduste kohaselt pere teise lapse eest maksta pool lasteaiatasu.

Krista Nõmm räägib oma programmi maksumusest. "Põhineb kulutustel, millega saame hakkama." Lõplik hinnasilt selgub aga tema sõnul koalitsiooni läbirääkimistel.

Kohal on lisaks eelnevalt mainitule ka Kalev Kaljuste sotside linnapeakandidaadina. Hetkel on ta Pärnumaa maavanem

Saatejuht Andres Kuusk kuulutas Pärnu debati alanuks

Keskerakonna linnapeakandidaat Kadri Simson on lubanud Tallinna eeskujul ka Pärnusse ühistransporti.http://www.delfi.ee/news/kov2017/uudised/simson-lubab-linnapeakandidaadina-parnusse-tasuta-uhistransporti?id=79296830