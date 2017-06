BLOGI, OTSEPILT JA FOTOD | Haabersti hõberemmelgat asuti jõuga maha võtma! Kaks protestijat istuvad puu otsas, üks sidus end tüve külge

Haabersti ristmiku hõberemmelgat hakati täna varahommikul kella 6.30 paiku maha võtma. Puu ümber paigaldati tarad, ettevõtmist turvab politsei. Kohale jõudes viis politsei jõuga sündmuskohalt ära kaks protestijat, kahel õnnestus pageda aga puu otsa.

Kohapeal oleva reporteri sõnul on kohal umbes 16 politseinikku, lisaks K Security turvatöötajad. Kohale saabus ka päästeauto.

Kaks protestijat tassiti politseiautodesse, kuid enne seda kutsusid nad Eesti rahvast üles puu kaitsmisele.

Puu otsa on roninud kaks meeleavaldajat, üks on end paeltega puu külge kinni sidunud. Puu alla paigaldati kaks batuuti ja tuletõrjebrigaad peab nõu, kuidas neid puu otsast alla saada. Soovitakse, et meeleavaldajad vabatahtlikult puu otsast alla tuleks, kuid hetkel paistab see ebatõenäoline.

Haabersti remmelga 70-ne aastaga väljakujunenud juurestik uute kasvutingimustega ei kohane, on väitnud mitmed asjatundjad. Dendroloogia Seltsi presidendi Aino Aaspõllu sõnul võib hõberemmelga eluiga olla ligi 300 aastat, kuid siis on see suures osas mädanenud puu, millel vaid mõni elus oks. Haabersti hõberemmelga taolisi puid on tema sõnul Eestis kümneid tuhandeid ja Tallinnas tuhandeid.

Tallinna linn on võtnud vastu otsuse rekonstrueerida Haabersti ristmik, et suurendada selle läbilaskevõimet ja vähendada liiklusummikuid, ning seda otsust on juba asutud ellu viima.

Haabersti ristmiku projekt näeb ette ka uute puude istutamist.

Haabersti ristmiku rekonstrueerimist toetavad ka kohalikud elanikud. Eile teates MTÜ Haabersti Korteriühistute Ümarlaud, et mõistab hukka puukaitsjate trummipõristamise ja lisas, et seaduslikult väljastatud remmelga raieloa alusel puu mahavõtmise takistamine on ebaseaduslik tegevus ja see tuleb lõpetada.

Puukaitsjad on alates mai lõpust olnud Paldiski maanteel laagris Haabersti ringi lähedal kasvava hõberemmelga juures, et avaldada meelt tee-ehitusele ette jääva puu mahavõtmise vastu. Nad on varasemalt kinnitanud, et vastupanuta nad alla ei anna.