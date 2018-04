BLOGI | Monika Haukanõmm saates "Suud puhtaks": töökohad peavad kohanduma inimeste järgi

Suud puhtaks vanemaealiste tööhõivest

Monika Haukanõmm: töökohad peavad sobituma inimeste järgi, mitte vastupidi. 50-aastased inimesed pole riskirühm ega lõpu algus.

Piret Martensson: usume inimese soovi ja toetame seda, mitte ärme ütle, et sa oled ülekvalifitseeritud.

Rain Resmeldt: on vahe kas kandideerid tööle või lähed töökohta võitma. Seal on ettevalmistuse ja huvi vahe. Soovitus: ära jää kinni senisesse karjääri, vaid mõtle, kuhu saad oma pagasi pealt edasi minna.

Tiina Tambaum: lahendus vananevale ühiskonnale on vanemate inimeste potentsiaali ärakasutamine. Tegelikult selleks samme ei astuta, vaid tegeletakse vananeva ühiskonna ohu neutraliseerimisega.

Iris Pettai: me peaks rohkem tajuma, millisele sihtrühmale me orienteerume. Endine tippjuht ootab muud kui endine lihttööline.

Iris Pettai: miks töötukassa teenused ikkagi ei jõua töötuteni? Me teame 50+ tööujõust ääretult vähe.

Tiina Tambaum: ei pea ülikooli minema ja on võimalik ka väiksemas mahus õppida ning kursusi võtta.

Kaie Saar, TLÜ bakalaureusetudeng: ülikooli minekuks ei pea olema kangelane. Näen, kuidas teised vanemaealised ei julge minna õppima, küsida paremat töökohta ja palka. Soovin neid julgustada.

Lemme Urb, CV45 asutaja: tahame anda julgust 50+ inimestele oma portaali CV üles panna. Probleem on see, et 45+ inimene saabki mujal anonüümseid äraütlevaid teateid. Meie portaalis saab ta sõnumi, et teda oodatakse. Ei usu, et segregatsioon kasvab.

Piret Tatunts, Tartumaa Rajaleidja keskus: karjääriplaneerimise oskused ei ole väga head ja ei ole julgust abi küsida.

Anna-Liisa Lepasepp: valmistame ette programmi, et toetada vanemaealiste tööturule kaasamiseks.

Aimar Altosaar: töötukassa funktsiooniks tundub olevat ainult raha jagamine, mitte inimese ja töö kokkuviimine. Kuldliiga liikmed on leidnud töö hoolimata töötukassast, mitte tänu töötukassale.

Sten Andreas Ehrlich: vanemad inimesed saavad töötukassa juures omandada digi- ja muid oskusi.

Indrek Sarjas: praegu on väga palju tehnoloogiakaugeid inimesi, kes ei oska arvutit kasutada. Riik võiks rohkem panustada.

Marju Põld, karjäärinõustajate ühing: karjäärijuhtimise oskus aitab üleminekuid lihtsamalt teha ja see algab juba põhikoolis. Praegu koolid seda ka teevad.

Ave Karu: inimesed peaksid mõtlema ühe sammu ettepoole. Karjäärinõustajad soovitavad teadlikult oma karjääri planeerida.

Piret Toots: alguses oli töö kõrvalt õppides aja planeerimine raske, aga harjub ära.

Piret Toots, TLÜ infoteaduse tudeng: töötan raamatukogus ja vaja on uusi oskusi.

Tiina Tambaum: haridussüsteemis on päris palju õppijaid, kes pole verinoored, aga sinna sisseastumiseks peab olema kangelane. Samas neil on väga raske. Õppimine vanemas eas peaks olema korraldatud teistmoodi kui noores eas.

Sten Andreas Ehrlich: töötukassa konsultandid peavad nõustama ka tööandjaid.

Aimar Altosaar: tööandjad peavad ise ka olema tasemel ja hindama iga inimest, mitte panema neid kategooriatesse. Avaliku sektori efektiivsus ei saa olla dokumentide tootmises, vaid ühiskonna teenimises.

Monika Haukanõmm, riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees, Vabaerakond: mitte ainult vanemaealine ei vaja täiend- ja ümberõpet, vaid ka tööandja.

Tiina Tambaum: peab tõestama, et vanusega õppimisvõime ei vähene.

Tiina Tambaum: tööandja peab inimest motiveerima, kui ta seda vajab.

Rain Resmeldt, CV.ee turundusjuht: 11% tööandjatest kavatsevad vahetada inimest, sest töötajad ei saa oma tööga hakkama. Õppimis- ja kohanemisvõime on suurimad väärtused hoolimata vanusest.

Siim Sarapuu: käitumist ja suhtumist on võimalik muuta ja see töötukassa nõustajate töö ongi. Kui hoiakud ei sobi ettevõtetega, siis inimene jääbki kandideerimise "rattasse".

Piret Martensson: olulisimad on inimese hoiakud ja suhtumised. Kogemus ei ole seljakotina teise ettevõttesse ülekantav.

Piret Martensson, Kaubamaja personalidirektor: mitmekesisus on põhiväärtus, igas normaalses ettevõttes on palgasüsteem ja palgasüsteem käib kõigi töötajate suhtes.

Marika Kaljas: kui 50-aastased kardavad tööta jäämist, siis see on õudne. Aga praegu nooredki ei saa tihti erialasele tööle.

Marika Kaljas, 50 aastat Kaubamajas: kogu aeg käib üks suur õppimine, üks koolitus teise järel. Viimane koolitus oli sokikoolitus, samuti Saksa firma Joop koolitus.

Tiina Tambaum: ühiskonnas toimetavad kõik koos omaealistega ja see algab juba lasteaias. Erinevad vanusegrupid ei suhtle teineteisega. Seega pole ime, et töökeskkonnas peegeldub seesama.

Iris Pettai: inimesed töötavad heameelega koos vanemaealistega. Iseküsimus on tema positsioon, palk ja kohtlemine. Vanemaealiste peale ei loodeta enam, ei pakuta karjääri- ja koolitusvõimalusi.

Kadri Seeder: tekib küsimus, milline üldse on ideaalne vanus? Kui arvestada, et probleem on laste saamise iga jne.

Siim Sarapuu: kui me külvame sedasama stereotüüpi, siis me ei muuda olukorda paremaks, vaid inimesed mõtlevadki, et nad on liiga vanad.

Siim Sarapuu: töövõimereform on kasvatanud vanemaealiste tööotsijate osakaalu.

Marko Pomerants, riigikogu liige, IRL: tööjõuturul pole siis nii kitsas, kui ma võin nii-öelda paksust või vanast töötajast loobuda.

Peep Ehasalu: organisatsioonil on kalduvus homogeensusele ja see vajab teadlikku tegevust, et seda heterogeensemaks muuta. Mitmekesine organisatsioon saavutab paremaid tulemusi. Juhtkond peab teadlikult toetama mitmekesisust.

Sten Andreas Ehrlich: sotsiaalministeeriumi valdkonnas on 40% töötajaist üle 50 aasta vanad. Palgad sõltuvad oskustest ja palgasoovist ning enda eest seismisest.

Aimar Altosaar, MTÜ Kuldliiga asutaja: noorel juhil tekib vajadus endaealisi tööle võtta ja siis jäävadki ette vanemad. Niimoodi jäävadki aastakümneid omas valdkonnas töötanud spetsialistid tööta. Seega on avalikus sektoris probleem isegi suurem.

Indrek Sarjas: stabiilsus räägib vanemaealiste töötajate kasuks.

Ave Karu, karjäärinõustajate ühing: vanemad inimesed otsivad tööd, et sinna pikemaks ajaks jääda.

Indrek Sarjas: vanemaealised on oluliselt kohusetundlikumad ja me hindame väga vanemaealist töötajat. Turvatöötaja ei pea alati olema suur ja tugev, aga me hindame inimesi, kes on täpsed, tähelepanelikud ja elukogemus.

Tiina Tambaum: vanuse meeldetuletamine mõjutab alateadlikult meie sooritusi.

Peep Ehasalu, inimõiguste keskus: vanuseline diskrimineerimine on samasugune nagu iga teine ja hea on, et sellest räägitakse. Vanuseline diskrimineerimine ei pruugi tingimata olla väga selge, kuid väikesest kiusust need asjad hakkavad.

Ene Vinter, nõustaja: vanemaealistel on sageli probleemid enesehinnanguga ja nad vajavad abi. Isegi telefoni teel on küsitud inimese kaalu, kui ta kandideeris müüjaks. Ehitajatele öeldakse sageli, et nad on liiga vanad. Tihti öeldakse, et võtsime noorema.

Anna-Liis Lepasepp: vanemaealised vajavad 10% rohkem aega, et tööd leida.

Anna-Liis Lepasepp, töötukassa: vanemad kui 50-aastased vajavad kandideerimisel rohkem julgustamist kui nooremad. Äraütlemised tekitavad lootusetusetunnet.

Siim Sarapuu: vanemaealiste suhtumine enesearendamisse on väga erinev ja seda on iga päev näha.

Siim Sarapuu, töötukassa: uuringute kohaselt hakkab elukestev õpe Eestis langema 30-ndates eluaastates. Seetõttu tekib päris suur teadmistelõhe.

Kadri Seeder, palgainfo agentuur: kõrgeim palgaootus on vanuses 25-44. IT-s aga näiteks ei saagi vanusegruppe võrrelda, samuti panganduses, kus on palju noori, energeetikas ja mäetööstuses on palju vanemaid töötajaid.

Tiina Tambaum: avalikus sektoris on töötajate keskmine vanus kõrgem kui erasektoris.

Sten Andreas Ehrlich, sotsiaalministeerium: küsimus on ka inimeste oskustes, sageli on vanematel inimestel oskused vananenud ja see paistab kiiresti välja ka palkades.

Indrek Sarjas: mingi hetk oleme oma karjääri tipul ja mingil hetkel tahame rahulikumalt võtta.

Indrek Sarjas, G4S värbamisjuht: meil vanuse järgi palgas vahet ei tehta, palk sõltub tööülesannetest ja vastutusest.

Tiina Tambaum, Tallinna Ülikool: me aitame vanuselisele diskrimineerimisele ise kaasa, sest kanname kaasas stereotüüpe ja usume ise ka, et vanemad inimesed on kehvemad.

Iris Pettai: inimesed muutuvad alandlikuks ja kõrgharidusega inimesed on valmis töötama isegi koristajatena

Iris Pettai: Eestis on tegemist tõsise vanuselise ebavõrdse kohtlemisega.

Iris Pettai, Avatud Ühiskonna Instituut: küsitlus näitas probleemi tõsidust. Vanus on tööturul määravaim, 20-40 on see plussiks, aga edasi on see väga negatiivne tegur. Uuringu kohaselt algab allakäigutrepp tööturul 40-aastaselt. Kui inimene saab 40- kuni 50-aastaseks, siis tema enesehinnang hakkab langema.

Suur küsimus: miks on 50+ inimesed tööturul tõrjutud?

Vanemaealiste tööhõive on statistika kohaselt Eestis üks Euroopa Liidu kõrgeimaid.