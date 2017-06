BLOGI: Keskpäeval toimub Eesti ja Leedu presidendi ühine pressikonverents

Riigivisiidi kavas on veel kohtumised Riigikogu esimehe Eiki Nestori ja peaminister Jüri Ratasega. Eesti ja Leedu president avavad homme internetiteemalise konverentsi EuroDIG 2017.

Visiidi käigus arutatakse Eesti ja Leedu suhteid ning regionaalset koostööd. Euroopa Liidu teemadest on kõne all eelseisev Eesti ELi Nõukogu eesistumine, Euroopa Liidu tuleviku temaatika, idapartnerlus, Brexit ning rändeküsimused. Samuti käsitletakse NATO ja julgeolekupoliitilisi teemasid ning energia- ja transpordiküsimusi.

Vabariigi President Kersti Kaljulaid ning härra Georgi-Rene Maksimovski annavad Leedu presidendi Dalia Grybauskaitė auks piduliku õhtusöögi. Leedu president asetab pärja Vabadussõja võidusamba jalamile ning tutvub Tallinna vanalinnaga. Samuti külastab president Grybauskaitė Lennusadamat.

Leedu presidenti saadavad riigivisiidil välisminister Linas Linkevičius, energiaminister Žygimantas Vaičiūnas ning asekaitseminister Edvinas Kerza. Välisminister Linas Linkevičius kohtub Leedu riigivisiidi raames ka Eesti välisministri Sven Mikseriga.

Leedu ja Eesti presidendi pressikonverents

Grybauskaitė: Leedu kaitsekulutused on tänavu 1,8% ja järgmisel 2,05%.

Grybauskaitė sõnul jäävad e-valimised Leedus selle taha, et põhiseadus nõuab, et need oleks anonüümsed, kuid tehnilised võimalused ei ole selle tagamiseks seni piisavad olnud. Kaljulaid annab seepeale ülevaate Eesti e-valimiste süsteemist, põhjendab selle turvalisust ja kinnitab, et Eestis ei tea häält vastu võttev süsteem, kes selle saatnud on ning seega on e-valimistel anonüümsus tagatud.

Kaljulaid toonitab, et Balti riigid ja Soome saavad kõik koos 100-aastaseks ja seega on meil nelja peale kokku 400 aastat head koostööd ja selle eest tuleb olla väga tänulik.

Kaljulaid sõnab energiasektrorist rääkides, et gaasituru pärast ei pea me muretsema, kuid elektrivõrgud tuleb Balti riikides panna koos tööle. Samuti tähendab energiast rääkimine, rohelisemaks minemisest rääkimist ja energia järjest rohelisemaks minemist.

Sõna võtab Kersti Kaljulaid ja tänab oma kolleegi heade sõnade eest ja jätkab digituru teemal. "Peame ennast kaitsma, meil peab olema digihügieen Euroopas. Samuti, nagu me ei jäta tänavaid valveta, kui seal on mõni pätt, ei tohi me jätta valveta ka digiruumi."

Leedu president alustab oma sõnavõttu ja tänab Eestit ja Eesti presidenti igakülgse toetuse eest. Euroopa ühisturgu on tema sõnul parim arutada just siin riigis. Grybauskaitė sõnul on meil väga palju ühist ja võitleme paljudes valdkondades ühiseid võitlusi NATO heidutusest kuni eurotoetuste vähenemise ja energiajulgeolekuni. Grybauskaitė sõnul on Eesti ja Leedu nendes asjades õed.

Presidentide kohtumine on lõppenud, paar värskendavat minutit võetud, konverents algas.