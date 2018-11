BLOGI JA VIDEO | Korobeinik ja Sooäär kandideerivad Keskerakonna nimekirjas! Tahetakse näiteks lõpetada hallide passide taastootmine

Korobeiniku ja Sooääre plaanid

"Meie valik lähtus puhtalt sellest, et saaksime oma agendat ellu viia," tunnistas Sooäär.

"Me oleme Andreiga kuu aega nende teemade üle arutlenud, meid on kutsutud erinevate poliitiliste jõudude poolt. Keskerakond oli nõus kõige suurema osa meie programmist ka enda programmi võtma," sõnas Sooäär.

"Selline tänane hommik annab meile ühiselt kinnitust, et tuleb välja vaadata oma tavalistest standarditest," sõnas Reps.

Reps tunnistab, et on veider öelda "Tere tulemast!", sest nende omavaheline sõprus läheb kaugesse minevikku.

"Tere tulemast, aitäh teile," sõnas Ratas.

Ühises (poliit)lahingurivis.

"Ka minul on piinlik, et me jätkuvalt Eestis anname välja halle passe," sõnas Ratas.

"Vastab tõele, et me oleme istunud ja arutanud neid teemasid, mida Imre ja Andrei ette panid. Sageli, kui ma käin kohtumas eestlastega, kes elavad väljaspool, ütlen neile alati, et nad on oodatud tagasi," sõnas Ratas.

"Suur tänu selle võimaluse eest teiega koos täna siin seista," sõnas Jüri Ratas.

"Me oleme otsustanud kandideerida sõltumatute kandidaatidena Keskerakonna nimekirjas," kinnitab Sooäär.

"Katuseraha jagamise asemel tahame võimaldada inimestel otsustada, mis projektid saavad rahastuse. Inimesed saaksid ise projekte pakkuda ja nende üle otsustada," Korobeinik.

"Et kõikidel inimestel maailmas, kel on huvi eesti keele või kultuuri järgi, saaksid alla laadida äpi, riik võiks sellise äpi luua," sõnas Sooäär.

Jüri Ratas saatjaskonnaga.

Korobeinik on kehv malemängija, ent tõdeb, et see ei pea nii kõigi puhul olema ja soovib, et lapsed õpiksid juba koolieas malet. "Kavatseme õpetada malet teises klassis eesti ja vene õppekeelega koolides," sõnas Korobeinik.

Sooäär räägib Eesti kogukonna aktiviseerimiseks vabatahtlike grupeeringu loomisest, et Eesti kultuuri edendada.

"Me tahame, et riik jätkaks kohaliku toidu ja tooraine propageerimist," sõnas Sooäär.

Korobeiniku sõnul peab panema lõpu hallide passide taastootmisele.

Mitmed kohalolijad juba muigavad... kaua võib, öelge välja, et liitute Keskerakonnaga.

"Viimasel ajal on meedias tulipunkti tõusnud kodakondsuse teema ja sünnipärased kodakondsed, kes peavad sellest loobuma täisealiseks saades. Meie eesmärk on kõrvaldada ebakõla põhiseaduses. Et Eestis oleks võimalik mitmikkodakondsus euroopa riikidega," sõnas Sooäär.

Mehed panevad ette suunata rohkem pensioniraha Eestisse ja lubavad välja töötada vastavad meetmed.

"Meie jaoks on oluline, et Eesti tagaks kaasaegse ettevõtluskeskkonna. Me teame muremärke, mis juba täna on seoses majanduse ja rahaturgudega ühiskonnas. Seepärast me ei toeta ettevõtete tulumaksu tõstmist, majutusasutuste käibemaksu tõstmist," sõnas Sooäär.

"Need hitid, mis toimisid aastaid tagasi, ei pruugi tänastesse edetabelitesse jõuda. Ja need valimisstrateegiad ei pruugi täna edu tuua. Kui varem sai valimisi võita populismi ja hirmutamisega, siis täna toimivad teised võtted. Meie Imrega oleme arutanud, mida saame teha Eesti jaoks, et Eesti oleks innovaatiline ja turvaline. Otsustasime, et kandideerime riigikokku ja räägime sellest, mida teeme juhul kui osutume valituks," sõnas Korobeinik.

Kohale tuli ka peaminister Jüri Ratas.

Järgneb pikk monoloog Nublust kui ajastu märgist, Sooäär võrdles teda lausa Juhan Liiviga.

"Nonii, Andrei, sa ei tulnud siia rääkima täna ja kui tulidki siis ainult kehakeeles, mina ka. A ma ei viitsi väga rääkida enam, võtan jope, tellin takso hüppan peale, sina ka," tsiteerib Sooäär räpparit Nublu.

Kohe näha, et Keskerakonna üritus. Kohale saabus ka Mailis Reps.

Korobeinik lubab kohe alustada pressikonverentsiga. "Üks minut, kaks minutit, mitte rohkem!"

Ajakirjanikele pakutakse kohvi ja küpsiseid.

Paistab, et enam ei tohiks küsimusi tekkida.... Kohal on ka mitmed keskerakondlased.

