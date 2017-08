BLOGI ja OTSEÜLEKANNE | Tallinna linnapeakandidaadid peavad Arvamusfestivalil tulist debatti

Tallinna linnapeakandidaatide debatt Arvamusfestivalil

Michal: Tallinn pole rahaliselt halvas olukorras, inimesi tuleb juurde. Tallinna tervikplaan, arutamine, mis on olulised arendused, seda peaks arutama. Oleme pakkunud ka uusi trammiühendusi, arutada võib, kuhu neid teha. Need võivad viia millalgi selleni, et teist autod pole enam peres vaja. Sääst võib olla veerand palgast.

Aeg: liikluskorralduse juures häirib linnale tervikliku liikluse kava puudumine, sealt tulevad konfliktid. Otsuseid tehakse kogukonnaga läbi rääkimata. Reidi tee ja Haabersti ristmik ehitatakse, aga lahendust see ei anna, enne kesklinna tuleb ikka pudelikael.

Vakra: kui ütleme, et jalgrattatee on joon asfaldil, siis vahet ei ole, mis ilm on, sellisel jalgrattateel ei soovitaks kellelgi sõita.

Vakra: Haaberstis ei olnud linn kunagi küsinud teisel pool olevate poodide käest, kas saaks ehitada teed nende parkimisplatsile ja lahendada nende parkimise mingil teisel moel.

Vakra: kala mädaneb peast. Kõigepealt peaks vaatama, kuidas on jalakäijal, siis jalgratturil, siis ühistranspordil ja siis autol. Ei saa aru, kuidas Tallinna linnavalitsus sellise kuldse reegli vastu eksida võib. Ise müüvad end rohelise pealinna all. Linnas tuleb luua selline keskkond, kus oleks piisavalt roheline, et inimesed ei peaks maale elama kolida.

Mart Luik: praegusel kujul on Reidi tee halb plaan. Linna planeeritakse poole sajandi taguse loogika järgi, et kui autod ei mahu ära, siis ehitame suurema tee. See loogika ei toimu juba pikka aega. Linnad võitlevad ummikute vastu nii, et saad oma asumis võimalikult palju asju ära teha kohapeal. See eeldab, et Pirital on piisavalt lasteaedu ja koolikohti. Praegu lasteaias elukohajärgsus tähendab, et see on linna teises servas. Inimesed ei taha sõita kogu aeg Haaberstist Viimsisse. Pole mõistlik, et lapsevanemad sõidavad kogu aeg ühest otsast teise. Tuleviku linnas toimetavad inimesed oma asumis. Reidi tee on mastaabi küsimus. Poleks seda vaidlus, kui oleksime kitsama Reidi tee teinud maa alla. Pool vaidlusest oleks ära jäänud.

Helme: ei ole Aas ega Keskerakond hakkama saanud Tallinna liikluse korraldamisega. Võiks ju olla, et liiklus pole poliitiline vaidlus, aga Tallinnas on ka liiklusest tehtud ideoloogiline võitlus, et autod on vaenlased ja bussid ja jalgratturid head. Tegelikult ei peaks neid vastandama. Reidi teed on muidugi vaja. Suurtes pudelikaelades tuleb liiklus viia maa alla, peatänava tegemine jalakäijate alaks tähendab, et kuhugi peavad need autod minema. Tallinna liiklusmure ei lõppe Tallinna piiril. Tallinnas raisatakse ruumi. Bussirajad on head, aga neid ei kasutata ratsionaalselt, ei pea olema 2 bussirada ja 1 autorada, pigem vastamisi. Kui üks rida on lihtsalt kinni triibutatud, siis on see autojuhtide kiusamine. Lisaks väga kallis parkimine. See on autojuhtide kiusamine. See on puhas eelarve täitmise vahend, kusjuures eelarvesse jõuab vähe, sest raha jääb Ühisteenustesse.

Erik Vest, VTK: Ma ei ütle, et ilma Reidi teeta hakkama saab. Probleem on selles, et 20 aasta jooksul on Pirita tee suunda arendatud ühesuunaliselt, seal on vaid elamus, kõrvale on jäetud lasteaiad ja koolid. Piritast tuleb 1800 last kesklinna koolidesse. Meil ei ole ka piisavalt koolikohti. Peale aastat 1976 pole ühtegi kooli Piritale ehitatud, kuigi rahvaarv on Pirital kasvanud 4 korda. Meil on vaja kohapeal tekitada, et lapsed saaksid kodulähedasse kooli ja lasteaeda. See mõjutaks oluliselt ka Pirita tee liikluskoormust. Reidi teed on vaja ehitada, aga mitte sellisel kujul.

Michal: kui olin minister, ütlesin, et raha kasutamisega on aega kuni 2023, mitte vaid kohalike valimisteni. Tuleviku Tallinnas võiks toimiva ühistranspordi tõttu olla võimalik elada autota. Praegu on kõigil ühtemoodi ebamugav, nii autojuhtide kui ühistranspordi kasutajate jaoks. Ka rattateede peale peab mõtlema. Kesklinnas peaks suurendama jalakäijate ala. See muudab linnakeskkonda ägedamaks. Tänane Tallinna võimekus, tänane linnavalitsus pole saanud hakkama planeerimise poolega. Reidi tee seisab, linnavalitsus pole suutnud seda ära teha.

Aeg: loomulikult linnas tuleb leida lahendused, linn ja liiklusintensiivsus kasvab. Kas ehitame kuhugi lisaradasid? Läbilaskevõime, liiklusohutus, aga ka alternatiivid. Lahendus pole vaid sõiduradade juurdeladumine. Loomulikult, kui räägime Reidi teest, siis probleemiks on raskeveokite väljaviimine sadamast ja teiseks linna sissesõit Pirita ja Viimsi rahvale. Liiklust saab ju viia eri tasanditele, maa alla. Tallinn vajab selle sõlme lahendamist, aga lahendada tuleb ka kergliiklusteede küsimus. Jalgrataste tihedam kasutus vähendaks autode koormust, aga jalgratturitele pole piisavalt häid teid.

Paris: suurlinnade suurimaid probleeme on transpordi lahendamine. Kuidas saaks minna ühelt poolt rahulikult mere äärde, aga Pirita inimesed saaksid ka linna?

Jõudis kohale ka EKRE kandidaat Martin Helme.

Paris: ei mäleta aega, mil linn oleks olnud nii hästi valitsetud. Läheb korda ühistransport, mis on Kristiines hea. Teid parandatakse. Mu kodu lähedusse ehitati kaks uut lasteaeda. Ka prügi veetakse, kuigi Nõmme rahvas võibolla vaidleks vastu.

Aas pidi olema Pärnumaal Tallinna linnavalitsuse suvepäevadel.

Martin Helme on liiklusesse kinni jäänud ja saabub hiljem.

Puudu on kõige tõenäolisem uus linnapea ehk Keskerakonna kandidaat Taavi Aas.