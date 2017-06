BLOGI ja FOTOD | Yana Toomi leer teatab nädala jooksul, kas läheb valimistele oma nimekirjaga või mitte

SAVISAARE JA TOOMI NIMEKIRI

Nüüd on aeg eraldi intervjuudeks. Pressikonverentsist ei selgunud, mis on need konkreetsed alternatiivsed ettepanekud, mida Keskerakonnas arutama hakatakse ning mis on need osapoolte tingimused, mis Keskerakonna ühtseks jäävad. Loodame, et eraldi intervjuud toovad selgust.

"Anname ainsale eestlasele sõna," ütles pressikonverentsi läbiviija Jakko Väli. Loone: ärme hakkame lõhestama... Keskerakond on olnud massierakond, me oleme esindanud väga paljusid inimesi, me tahame olla kindlad, et kõigi inimeste soov on esindatud. Et kõik inimesed tunneksid, et nemad valitsevad ka riiki, et nende huvid on ka esindatud, et kedagi ei jäetaks maha. Et meil oleks riik, kus igalühel on koht, ükskõik, mis rahvusest ta ka ei ole. Ivanova: meie eesmärk on, et Keskerakond oleks see sama Keskerakond, keda on valinud need valijad. Seda enam, et me oleme peaministripartei ja valitsuspartei. Kui palju mõjutab Savisaar läbirääkimisi?Toom: Savisaar ütles, et tema on huvitatud tõsistest läbirääkimistest osalema. Savisaar on meie nimekirjas, absoluutselt. Me ei ole kohtasid jaganud, aga mitte viimaste seas kindlasti. Ta on ühes linnaosas esinumber kindlasti. Toom: eilse õhtuse seisuga oli nimekirjas 93 inimest Tallinna linnast.

Vahur Koorits küsib Yana Toomilt: täna tulid kõik siia ootusega, et teatate valimisliidust. Mis oli otsustav küsimus, mis pani loobuma sellest sõnumist? Toom: ma saan aru, et teil on saabumas hapukurgihooaeg, ma tahtsin seda vältida, et teil oleks põnev olla. AK küsib Yana Toomilt: mis teeb läbirääkimised raskeks?Toom: mul on täna imelik meeleolu, tahan nalja visata: tõused kell 6 ja oled öösel lõpetanud kell 1. Olga Ivanoval on vastus olemas. Olga Ivanova: lahkhelid on meil erakonnas olemas. Kui me ei jõua nii kaugele, et suudame konkreetsetes punktides kokku leppida erakonnas, mis on kõikide osapoolte pingutuste näol võimalik, aga selleks peab olema kindel arusaam, et kokkulepetest kinni peetakse ja neid täidetakse. See on nädala küsimus. Toom: me ei hakka lahkama läbirääkimiste sisu. Aga üks peab olema selge: minu positsioonil ei ole midagi välja pressida. Põhiküsimusi on päris palju. Usun, et järgmisel nädalal tuleb pressikonverents. Mihhail Korb: kinnitan Yana ja Olga sõnu, et jutt ei käi lehmakauplemisest, arutletakse maailmavaateliste punktide üle. Hetkel jäi mulje, nagu käib kauplemine, ma tahaks ümber lükata seda. Toom: muidugi on meil valmis valimisliit ja sisuliselt valmis ka nimekiri ning valimisprogramm. Täna hommikul jõudsime kokkuleppele, et see on tehtav. Me toetame Keskerakonna programmi, aga me mõtlesime alternatiivseid asju ning oleks tore, kui neid võetakse arvesse. Kõlvart: jutt ei ole koalitsiooniläbirääkimistest. See, mida peame saavutama, on ühine arusaam, eesmärgid: et meil oleks ühine arusaam, kuidas neid eesmärke täita. Kindlasti läbirääkimised ei hakka käima viisil, kus iga pool hakkab panema lauale loetelu nõuetest.

Mihhail Kõlvart: täna siin laua taga on mitte ainult kolm õde, vaid ka kaks venda. Viimastel päevadel oleme Yanaga kohtunud, rääkinud erakonna tulevikust. Me kõik teame, et Keskerakond omab praegu viimaste andmete järgi tugevat reitingut Tallinna linnas, meil on kõige populaarsem linnapeakandidaat. Meil on toetus Tallinna elanike seas, aga see kõik ei oma tähtsust, kui me ei suuda oma erakonna sees leppida kokku. Meie praeguse olukorra operatiivne eesmärk on saavutada kokkulepe omavahel, aga suurem eesmärk on kaitsta meie valijat.

Yana Toom: asi oli meie jaoks tükk aega lahtine. Vaatasime meediakajastust, oma võimalusi. Kuna meie kõigi ühine huvi on võimalikult efektiivselt ja laialt esindada Keskerakonna huvisid, siis meie - Kolm Õde - arvasime, et teeme viimase katse ja üritame Keskerakonna sees oma lahkhelid ära klaarida. Oleme läbirääkimisprotsessis, see ei ole kerge, see on pigeline. Täna hommikul sõime Kõlvartiga putru ja loodame, et nädalaga jõuame järelduseni, kas suudame olla edaspidi ühtne Keskerakond või lähme oma valimisliiduga edasi.

Saabus ka erakonna peasekretär, NATO-kriitilise sõnavõtu tõttu ministrikohalt tagasi astunud Mihhail Korb.

Taksost väljus ka oma artiklitega palju vastakaid reaktsioone tekitanud, Delfist vallandatud ning seejärel Yana Toomi nõunikuks läinud Margarita Kornõševa.

Huvitav, mida teeb Mihhail Kõlvart?

Kolm õde on kohal - saabus ka Oudekki Loone!

Hetk tagasi saabusid Yana Toom ja Olga Ivanova saabusid kell 12 algavale konverentsile.

Enne jaanipäeva oli nii Toomile, Loonele, Ivanovale kui ka Savisaarele põhiküsimuseks, kas kandideeritakse eraldi nimekirjas või mitte. Toom palus jaanirahu, päev pärast jaaninädalavahetust kogunes erakonna juhatus ning siis andsid asjaosalised üsna selgeid vihjeid, et kohalikel valimistel kandideeritakse erakonnast eraldi. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/keskerakonna-juhatus-kutsus-liikmed-korrale-toom-ja-ivanova-ei-valistanud-eraldi-nimekirjas-kandideerimist?id=78687284

Huvitav: enne jaanipäeva kinnitas Olga Ivanova Delfile, et kandideerib Keskerakonna Lasnamäe piirkonnas ja on nõus Edgar Savisaart kampaaniaga aitama. Kui Ivanova peaks täna teatama "Kolme õe" valimisliidus kandideerimisest, on tegu küll kiire meelemuutusega... http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/olga-ivanova-savisaar-kandideerib-toenaoliselt-lasnamae-piirkonnas?id=78611710

Edgar Savisaar teatas 19. juunil, et kandideerib kohalikel valimistel. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/blogi-edgar-savisaar-kandideerib-kohalikel-valimistel-kas-oma-nimekirjaga-voi-mitte?id=78608352

4. juunil poseerivad "Kolm õde ja ninasarvik". Kas siis lepiti kokku võimalikus valimisliidus? https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1538066609578557&set=a.155408257844406.42096.100001256990518&type=3&width=500

16. märtsil kirjutas Savisaar Eesti meediat haaranud tuhinast, nagu osaleks ta kindlalt sügisestel valimistel. "Ma mõistan, miks ja kelle huvides seda juttu aetakse. Tegelikult olen ma öelnud midagi muud. Et tahaksin küll osaleda valimistel aga kõik sõltub minu tervislikust seisundist. See on praegu peamine ja sellest ma ka lähtun. Palun lähtuge Teie ka!" oli Savisaare sõnumiks.

Savisaare toetuseks on loodud ka MTÜ Jalg Alla ning Savisaare poolehoidjaid koondav liit, mille eestvedaja on Anna Žinkovskaja. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tulihingeline-savisaare-fann-moodustas-rahvaliikumise-keskerakond-on-savisaare-partei?id=75786089

Pärast Keskerakonnale uue esimehe valimist muutus tavapärasest aktiivsemaks Edgar Savisaar. Nädal pärast kongressi, 12. novembril positas Savisaar Facebooki pildi koosolemisest Hundisilmal: kohal on Olümpiakomitee esimees ning hiljuti kohalikel valimistel kandideerida lubanud Urmas Sõõrumaa, Savisaare tulihingeline toetaja Anna Žinkovskaja, Priit Kutser ning Savisaare abiline Andres-Marius Rosenblatt. https://www.facebook.com/edgar.savisaar.77/posts/1241203949279499&width=500

Meenutame! Kui Jüri Ratas 2016. novembris nn Savisaare leeri troonilt kukutas, hakati sahistama kohalikest valimistest ning sellest, missugune võib olla Yana Toomi ning Edgar Savisaare käitumine. Poliitikahuvilised pidasid juba siis tõenäoliseks võimalikku lõhenemist erakonnas. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-blogi-keskerakonna-esimeheks-valiti-654-delegaadi-haalega-juri-ratas-yana-toom-sai-348-haalt?id=76164047