BLOGI JA -FOTOD | Urmas Reinsalu umbusaldamine kukkus oodatult läbi

Reinsalu umbusaldamine

Kalle Muuli (IRL) sotsiaalmeedias: kirbutsirkus on läbi, kuu aja pärast sõidab umbusaldajate kamp üksmeelselt presidendi vastuvõtule Ojasoo lavastust vaatama.https://www.facebook.com/kalle.muuli.3/posts/892586137568053&width=500

Päris palju saadikuid puudub. Kohal on 81 saadikut.

Umbusalduse poolt on 46 saadikut, vastu ja erapooletuid ei olnud. Umbusaldus kukkus läbi.

Saadikuid kutsutakse umbusaldusavaldust hääletama.

Helir-Valdor Seeder (IRL): riigikogu liikme ja ministri sõnakasutuses ei tohiks olla eri standardeid. Umbusalduse põhjused on mujal. Reinsalu väljendas end ebaõnnestunult. Minister ei arvestanud piisavalt ohuga, et lauseid võidakse kontekstist välja rebida ja võimendada. Opositsioon on seda ära kasutanud. Reinsalu on oma tööga hästi hakkama saanud. Me ei pea õigeks osaleda sel ebasiiral umbusaldusavaldusel. Eesti poliitikas käsitletakse ministri tagasiasutmist kui absoluutse vastutuse võtmist. Ärme anname põhjust Eesti rahvaesinduse üle nalja heitmiseks.

Keskerakonna fraktsiooni saadikud käivad ükshaaval Olga Ivanoga rääkimas. Esialgu tuli Ivanova juurde Oudekki Loone ja seejärel ka Jaanus Karilaid. Paistab, et Ivanovat püütakse veenda umbusaldusest loobuma.

Toomas Jürgenstein (SDE): täna on ebameeldiv olukord ja seda ei naudi keegi. Sotsid on arvamusel, et minister Reinsalu on eksinud, kuid seda eksimust saaks parandada eelkõige tema ise või tema koduerakond. 104 inimesel oli täielik õigus oma arvamust avaldada, kohane ei olnud ministri üleolev suhtumine. Ministri esimene vabandus oli tingimuslik - vabandan, KUI see tegi kellelegi haiget. Kuidas on üldse võimalik, et keegi arvab, et on keegi, kellele sellised sõnad haiget ei tee. Kuidas saab silma vaadata neile, kui midagi ei juhtu ja minister saab ametis jätkata? Tänane otsus ei ole sotsidele lihtne. Tunnustame Hannes Hansot tema valikus, kuid enamik meist lähtub sellest, et tuleks võimalikult suur kasu võimalikult paljudele ja võimalikult väike kahju võimalikult vähestele. Jah, südametunnistus kriibib küll.

Kalle Laanet (RE): Iga kümnes kuritegu on perevägivald ja 8 juhul kümnest on kannatanu naine. Reinsalu vabandas sõnastuse, mitte sisu eest. Lisandiga "kui". Meie umbusaldus on esitatud hoiaku eest, et ta lõhkus usaldust, et riik on alati ja kompromissitult rõhutu kaitsel. Ka täna saab Eestis kodus peksa mitukümmend inimest. Saalist ära jalutamine ja mittehääletamine on sama, mis nähes kedagi peksa saamas, pea ära pööramine. See pole poliitiline küsimus, vaid inimeseks olemise küsimus.

Martin Helme: Reinsalu sõnavõtu näol oli tegu kalkulatsiooniga päästa president piinlikust olukorrast. Sotsid ei taha seda valitsust kõigutada, sest ei taha istuda opositsioonis. IRL ise ei saa Reinsalu tagasi kutsuda, kuna tegu on erakonna keskse võimukandjaga. Sotsid valivad oma põhimõtete eest seismise eest häbiväärse ruumist välja hiilimise. Keskerakondlased on varem teinud nägu, et seisavad nõrgema eest, tegelikult ikka ei seisa. Valitsus on haavatud loom. Kutsun üles tegema hädatappu, sest nii või teisiti ei ole meil praegu toimivat valitsust.

Rohkem küsimusi riigikogu liikmetel ei ole. Nüüd esitavad umbusaldajad veel kõnepuldis oma seisukohti. Puldis on Martin Helme (EKRE).

Andres Ammas (VE): kui tekkis Res Publica, olite väga uhked, et võtsite vastu erakonna eetika koodeksi. Kui sellel taustal hindad oma otsust mitte tagasi astuda, kas see vastab koodeksi vaimule?Reinsalu: eetiline on mõista, kui midagi on nihu läinud. ja siis tuleb seda selgelt välja öelda.

Artur Talvik (VE): veel paar päeva tagasi oli selge, et Olga Ivanova annab umbusaldamisele allkirja. Nüüd on midagi toimunud. Kuluaarides saame aru, et IRL on andnud Ivanovale lubaduse midagi muuta kodakondsust puudutavas seaduses. Mis lubadus see on ja miks Olga Ivanova seisukohti muutis?Reinsalu: mina ei ole mingisuguseid läbirääkimisi pidanud kodakondsusküsimuste üle ja ei tea ka, et IRL oleks pidanud.

Hannes Hanso (SDE): kui jätkate ametis, siis mida see meie poliitilise kultuuri kohta meile ütleb? Kui selline asi oleks juhtunud Rootsis, siis kas kujutate ette, et minister saaks ametis jätkata?Reinsalu: poliitiline kultuur on erinevate interaktsioonide summa. Loodan, et meie poliitilist kultuuri ei kahjustanud see, et ma mõistsin, mis on olnud valesti ja kahetsenud.

Remo Holsmer (RE): olete koalitsioonipartneri SDE pannud väga halba seisu. Koostööle see hästi ei mõju. Mida kavatsete teha? Ja mis lubadus Olga Ivanovale ikkagi oli?Reinsalu: ma pole kellelegi andnud mingeid lubadusi. Mis puudutab partnereid, siis pean muidugi kahetsust avaldama, et sel juhtumil on olnud nö collateral damage.

Kalle Palling (RE): oleme näinud, kuidas väärtustest tehakse poliitika ja kaup. Te kohtusite Olga Ivanovaga ja arutasite kodakondsuspoliitika arengut. Kas ja mis kujul kodakondsuspoliitika edasi kulgeb? Milliseid ettepanekuid tegite?Reinsalu: kodakondsuspoliitika põhimõtteid ei seata kahtluse alla. Kui küsimus oli, kas ma olen Olga Ivanovaga lähipäevadel kohtunud, siis mu vastus on eitav. Mitte et temaga kohtumine oleks paha.

Terje Trei (RE): seni on olnud reegliks, et kui minister eksib, siis ta astub tagasi. Kas see on uus etapp, et karistuse asemel on vabandus?Reinsalu: See on olnud mulle tõsine õppetund, see juhtum. Justiitsministeeriumis on valminud ka väärteoreformiplaan, mis näeb ette tingimisi karistuse. Trahvi asemel. Ja on olemas ka eraldi formaat, mis puudutab hoiatamismenetlust.

Ants Laaneots (RE): tõtt öelda olen imestunud. Te ütlesite ka täna kaks korda, et "pean vabandama". Nagu oleksite sunnitud. See polnud siiras.Reinsalu: ütlesin seda suulise teksti vormis ja ei lugenud paberilt. Poliitikas on alati hetki, kus poliitik peab tunnistama vigu ja vabandama.

Oudekki Loone (KE): mul on hea meel, et olete täna avaldanud, et olete eksinud. Kuid te ei pea veenma ainult mind, vaid Eesti avalikkust. Veenge meid, et eeloleva aasta jooksul olete te minister, kes võtab naistevastase vägivalla teemat tõsiselt.Reinsalu: ma saan aru, et paljudel on mure. Ma ütlen ühemõtteliselt, et justiitsministeeriumi lähtekoht on, et naistevastane vägivald on reaalselt olemas. Kaitsta naisi tuleb. Oleme astunud kaks konkreetset sammu, rääkides ahistavat jälitamist ja seksuaalset ahistamist. Tahan inimlikult öelda, et selles töös tahan olla ühel pool rindejoont huvirühmadega, kes on avaldanud oma muret.

Taavi Rõivas (RE): kas teil tuli Jüri Ratasega juttu ka sellest, et Te andsite Olga Ivanovale lubaduse teha mingi muudatus kodakondsuspoliitikas?Reinsalu: ei, mingeid põhimõtete muudatusi kodakondsuspoliitikas kavas ei ole. Muudatusi on muidugi tehtud, kuid Taavi Rõivase valitsus viis sisse olulisi muudatusi kodakondsuspoliitika leevenemise osas, mille kohta mina oma häält ei andnud.

Jüri Adams (VE): teie pikk poliitikukarjäär on ilmselt lõpule lähedal. Teie kõrghetk oli ilmselt 15 aastat tagasi, mil olite põhiseaduskomisjoni esimees ja viisite läbi hulga reforme. Siis ilmnesid juba omadused nagu oskamatus ette näha oma tegude tagajärgi.

Mart Helme (EKRE): kas te annate endale aru, et see valitsus on juba raskelt haavatud loom, kes on määratud surema. Teie võimuses on anda halastushoop ja tagasi astuda. Reinsalu: Võimsad kujundid. Ei, ma ei ole valmis selleks, et anda elavale organismile hoope, mis lõpetaksid tema elu.

Fraktsioonitu Marko Mihkelsoni ja sotside parteijoonest kõrvale kalduva Hannes Hanso viimased kokkulepped?

Eerik-Niiles Kross (RE): te ütlesite avalduses, et need 104 kirja kirjutajat naeruvääristavad vägivalla vastu võitlejaid. Kas naistevastane vägivald on teie arvates probleem?Reinsalu: eraldi vägivallatüüp on muidugi olemas. Eesti riigis on olnud kahetised hoiakud. Kui Rein Lang oli justiitsminister, siis tema käsitlus oli näiteks, et eraldi naistevastast vägivalda pole olemas. Olemas on muidugi eraldi naistevastane vägivald.

Monika Haukanõmm (VE): kui te otsustasite, et ei astu tagasi, pidi teil põhjus olema. Mis muutub paremaks, mida teete kahju hüvitamiseks?Reinsalu: on rida algatusi, millega ministeerium tuleb lähiajal välja. Seoses menetluskorra, materiaalõiguslike küsimustega, eriti ohtlike kurjategijate tõkestamiseks. Näiteks ohtlike kurjategijate kohustuslik käitumiskontroll. Loomulikult ei saa ma väita, et asendamatuid inimesi pole olemas.

Urmas Kruuse (RE): teie väljaütlemine kahjustas ju kogu riigi mainet. Miks te arvate, et selles olukorras ei saa Eesti riik ilma teieta hakkama? Miks panete kogu valitsuse kriisiseisundisse?Reinsalu: aitäh selle hinnangu eest, võtan selle siiralt teadmiseks.

Jaak Madison (EKRE): teema käsitlemisel peame minema juurte juurde. Mullu 24. veebruari õhtul pühendus president vägivallale. Kuid juba kevadel tegi ta lepingu Ojasoole. Ehk inimene, kes on peksnud jalgadega maas lebavat naist, ja teda premeeritakse. Küsimus on premeerimises. Reinsalu: inimese premeerimist vägivalla ja teise inimese alandamise eest vastame muidugi eitavalt. Selle kohta, kuidas presidendi kantselei valib välja kedagi, see küsimus pole mulle.

Laine Randjärv (RE): väidate, et kirjutise eesmärk oli andestamise teema. Kes veel vääriks andestamist ühiskonnas?Reinsalu: oleme üks ühiskond, inimeste erinevad arvamused loovad ühiskonna hoiaku. Keegi ei saa võtta monopolisti rolli siin. Loomulikult möönan, et praeguses ehk ülelaetud ühiskonnas seda väitlust pidada on suur oht jõuda rappa.

Valdo Randpere (RE): kuna sa ei ole rumal, siis sa tead ka, et kui siin saalis oleks salajane hääletus, hääletaks 90 protsenti riigikogust sinu umbusaldamise poolt.Reinsalu: see on sinu hinnag. Selles, et hääletused on avalikud, on oma loogika. Kõik hääletused teadagi pole avalikud.

Hanno Pevkur (RE): oled sa täielikult aru saanud, et oled jama kokku keeranud. Et sinu teadlikult kokku kirjutatud read on löönud väga suure mõra paljude inimeste usaldusse mitte ainult sinu, vaid justiitsministeeriumi vastu. Kas sa tõesti mõistad probleemi, et inimestel selles valdkonnas on raske sind edasi usaldada ja sa ei saa ministrina jätkata?Reinsalu: ma olen oma selgitused andnud. Loomulikult oli avalduse sõnastus selline, et mul on põhjust selgitamiseks. Ja mul on hea meel siin selgitada.

Liina Kersna (RE): keskmiselt laseb ohver lüüa end 33 korda enne, kui läheb abi paluma. sest järgmisel päeval vaatab vägivallatseja kurbade silmadega otsa ja palub andestust. Teie ütlete, et ühiskond peab andma andeks. Kas pärast esimest löömist tuleb andestada, või tuleb oodata teist ja kolmandat lööki?Reinsalu: ma pole kunagi öelnud, et andestamine tähendab andestada kurja tegu kehalise puutumatuse vastu. Ükski inimene ei tohi olla selles olukorras üksi. Kõik meetmed, mis oleme algatanud, näevad ette, et riik oleks inimese kõrval, kui tema suhtes pannakse toime kuritegu. Statistika näitab, et esimesele kurjale teole järgnevad teised

Opositsioonisaadikute küsimustelaviin ei taha lõppeda. Järjekorras on ka Keskerakonnast välja heidetud, kuid Keskerakonna faktsiooni kuuluv Olga Ivanova, kes pole veel otsustanud, kas toetab Reinsalu umbusaldamist või mitte.

Andres Herkel (VE): Ekspress on vaaginud teie isiksusomadusi omal ajal, kus öeldi, et teil on palju lennukaid ideid, mis lõpevad kuulsusetult. Palun kirjeldage hea justiitsministri isikuomadusi ja kuidas peab justiitsminister ühiskonnale eeskujuks olema.Reinsalu: seista õigusriigi põhimõtete eest.

Kristen Michal (RE): meenutan isiklikku kogemust aastast 2011. Üks suur politseijuht ütles kõlaval häälel, et mis me perevägivallaga ikka teeme, see ei lõpe nagunii. Tookord oli see ajendiks tegelemiseks. Kas te möönate, et teie sõnadega on tehtud kahju ?Reinsalu: avaldus ei olnud õnnestunud, kuid ma ei saa nõustuda sõnadega, mis mulle tahetakse suhu panna. Ma pole öelnud, et ma ei tunnista vägivalda. Pole kunagi nii öelnud.

Arto Aas (RE): arvan siiski, et see oli läbikaalutletud samm. Olete kogenud poliitik. Ilmselt alahindasite reaktsiooni tugevust. Kas te ei arva, et olete oluliselt nõrgestanud justiitsministri institutsiooni ja seda tööd on edasi raske teha?Reinsalu: See ei olnud poliittehnoloogiline samm.

Martin Helme: mulle on jäänud mulje, et tegu oli küüniliselt kaalutletud kalkulatsioon tollel avaldusel. Reinsalu: ei, see oli minu enda seisukoht. Mul on kahju, et minu sõnakasutus tappis minu sõnumi tuuma. Tegin seda emotsiooni ajel.

Reinsalu selgitab samme, mida kavatseb ette võtta vägivalla vähendamiseks. Näiteks on kavas seada rida tõkendeid vägivallatsejate suhtes.

Algas Urmas Reinsalu umbusaldusavalduse arutelu.

Margus Tsahkna ennustab, et Urmas Reinsalu umbusaldus ei lähe läbi.

Olga Ivanova ütles Delfile, et ta pole veel otsustanud, kas ta toetab Urmas Reinsalu umbusaldamist. Ivanova esitas Reinsalule oma tingimused, sealhulgas Eestis sündinud lastele kodakondsuse andmise, mille täitmise korral ta umbusaldusega kaasa ei lähe. Pärast vaheaega plaanib Ivanova Reinsalult oma seatud nõudmistele vastuseid saada, misjärel langetab ta ka otsuse.

Eiki Nestor võtab vaheaja, et saadikud saaks umbusaldusavalduse tekstiga tutvuda. Jätkatakse kell 15.17

Selline on umbusaldusavaldus

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Maris Lauri tegi sotsiaalmeedias emotsionaalse avalduse, kus märgib, et pärast justiitsminister Urmas Reinsalu sobimatule kõnepruugile ja seisukohtadele viitamist on ta saanud inimestelt nii räigeid soovitusi ja ähvardusi, milliseid ta varem pole näinud. Reinsalu tegi Lauri sõnul pröökajatele suure teene: kui labane sõnakasutus on lubatud ministrile, siis võivad teised minna oma sõnades veelgi jõhkramaks. "Ja nad ongi läinud, loetud päevadega," nendib Lauri. https://www.facebook.com/maris.lauri.5/posts/2266070283419257&width=500

Eiki Nestor võtab umbusaldumise päevakorda, see on arutusel kolmanda päevakorrapunktina.

Umbusaldamise vahetu põhjendusena tuuakse avalduses välja Reinsalu sõnad, et "mõistsin naistevastase vägivalla hukka, kuid nüüd, tänase kirja valguses, lausa kahetsen seda avaldust." Umbusaldusavaldusele allakirjutajad nendivad, et justiitsminister ei saa kahetseda, et on astunud välja vägivalla vastu. Umbusaldusavalduses märgitakse, et kriitika avalikkuse, opositsiooni ja koalitsiooni poolt peaks Eesti poliitilises kultuuriruumis tähendama ministri omaalgatuslikku tagasiastumist.

Riigikogu esimees Eiki Nestor teeb päevakorras muudatuse ilmselt pärast praegu käimas olevat hädaolukorra muutmise seaduse eelnõu arutelu. Seniks - kuigi kõneleb kaitseminiser Jüri Luik - on paljud saadikud saalist lahkunud.

Kohal on 85 riigikogu liiget, puudub 16. Kuid esialgu arutab riigikogu hädaolukorra muutmise seadust.

Kalle Laanet andis üle 47 allkirjaga umbusaldusavalduse.

Riigikogu infotunnis arutati põgusalt Urmas Reinsalu teemat. Küsimustele vastas SDE esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski:Martin Helme: olukorras, kus te olete aastaid tagunud trummi naistevastase vägivalla teemal, nüüd lasete jätkata Reinsalul. Ärge enam kunagi võtke seisukohta naistevastase vägivalla teemal.Ossinovski: mis puudutab meie sellist muret seoses nende sõnadega, millegatäna millalgi lähiajal opositsioonierakonnad kavatsevad ministerReinsalut umbusaldada, siis me oleme tõesti päris suureskimbatuses. Olen kimbatuses, et nõndanimetatud liberaalne erakond Reformierakond on teiega selles küsimuses ühte paati minemas, ja ma täpselt ei saa aru, millistest väärtustest lähtudes.

Urmas Kruuse (REF): teie erakonnas on vaid üks mees, kes julgeb nende väärtuste eest seista, mida erakonnana olete lubanud.Ossinovski: SDEs ei ole keegi avaldanud survet, kuidas hääletada. Loodan, et ka teie fraktsiooni liikmed on edaspidi hääletamisel vabad. Hinnang Reinsalu sõnadele on meil ühene. Mis puudutab putru, mis Ligi koos Helmega siin küpsetavad, siis on raske otsustada, mis väärtusi teie jagate, arvestades EKRE kriitikat Istambuli konventsiooni kohta.

Kas valitsuses peaks jätkama justiitsminister, küsib Yoko Alender infotunnis Jevgeni Ossinovskilt:Ossinovski: see sõnavõtt ei olnud kohane, ta on vabandanud. Poliitilised jõud on oma hoiaku kujundanud. Meie seisukoht on, et Reinsalu oleks võõinud teha riigimeheliku otsuse tagasi astuda. Ta ei ole seda teinud. Sõnavõtule mingit õigustust olla ei saa. Kuid üldises pildis on valitsus astunud olulisi samme vägivallvastase võitluse vastu, palju asju on töös.

IRLi fraktsiooni aseesimees Priit Sibul pahandab, et Reinsalu puhul pekstakse meest, kes võttis sõna seismaks lintšimise vastu. "Piinlik on vaadata rünnakut Reinsalu suunas, pekstakse meest, kes võttis sõna seismaks lintšimise vastu. Rabe sõnastus andis võimaluse tekstikatkeid kontekstist välja rebida," kirjutas Sibul.Rabe sõnastus andis Sibula hinnangul võimaluse võimunäljas reformierakonnale rünnakuks ja põhjustas piinliku olukorra, kus Jürgen Ligi loeb sõnakasutuse eest moraali jättes tähelepanuta sõnade mõtte."Piinliku olukorra, kus EKREs räägib Mart Helme avalikkusele ühte juttu ja on saatnud oma abikaasa sotsiaalmeedia veergudele siluma tekkinud hämmingut, selgitama tegelikku põhjust umbusalduses osalemisest. Monika Helme: “Oleks ka meie hääletamata jätnud, kisaksite praegu kõik, et mismõttes, sotsidega samas paadis!”," vahendas Sibul ja viskas Mart Helmele kinda: "Mannetu mees, kes asju naise kaudu peab ajama ja ise tõde välja öelda ei suuda.""Eks poliitikas ongi valikud poliitilised, ent vahel on seal lisaks ka sisu. Täna ei ole," leidis Sibul. "Kõige piinlikum on, et umbusaldajatest ei hooli naistevastasest vägivallast või presidendi veidrast valikust pea keegi, põhiline on ennast eksponeerida, püüda võimu ja sotsidega mitte ühtemoodi hääletada."

Reinsalu parteikaaslane Viktoria Ladõnskaja-Kubits nendib sotsiaalmeedias, et Reinsalu puhul toimub praegu sõnakujundi kasutamise eest süüdi mõistmine. Reinsalu aga sisuliselt päästis presidendi keerulisest debatist NO99 ja Tiit Ojasoo valimisest vabariigi 100. sünnipäevaetenduse lavastajaks valmise üle. "Mis edasi saab? Mina ennustan, et kahjuks ei räägi Eesti 100 puhul mitte keegi enam presidendi kõnest ja nendest sõnumitest, vaid Vabariigi aastapäev muutub NO teatri etenduse retsensiooniks," nentis Ladõnskaja-Kubits.

Varem Reinsalu suhtes väga kriitiline olnud keskerakondlane Oudekki Loone kinnitab sotsiaalmeedias, et tema Reinsalu ei umbusalda. Reinsalu tänane avaldus läks Loonele sedavõrd hinge, et ta soovitab "kõigil plärtsujatel" Reinsalust eeskuju võtta.https://www.facebook.com/oudekki/posts/10156004352099174&width=500

"Võitluses lähisuhtevägivalla või muude vägivalla vormidega seisan ma ühel pool mõttelist piirjoont kõigi inimestega, kes on selle üle oma muret avaldanud," ütles Reinsalu täna. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/urmas-reinsalu-eksisin-kui-kasutasin-alandatavat-tooni-hulga-heausksete-inimeste-suhtes-vabandan-ja-kinnitan-juhtum-on-kova-oppetund?id=80888855