BLOGI JA FOTOD | Tartu Ülikooli rektoriks valiti Toomas Asser

Tartu Ülikooli rektoriks kandideerisid praktilise filosoofia professor Margit Sutrop ja neurokirurgia professor Toomas Asser.

Tartu Ülikooli rektori valimiste reglemendis on sätestatud, et kui esimeses hääletusvoorus ei saa kumbki kandidaat vajalikku arvu poolthääli, korraldatakse uus hääletusvoor, milles osaleb rohkem poolthääli saanud kandidaat. Kui ka viimases hääletusvoorus ei saa kandidaat vajalikku arvu poolthääli, jääb rektor valimata.

Esimeses voorus kumbki vajalikku 132 häält täis ei saanud, küll aga oli Asseri häältesaak suurem, ta jätkas teises voorus üksinda. Seal sai ta vajaliku toetuse.

Tartu Ülikooli rektori valimine

Oma kõnes rõhus Asser koostööle. "Tänan tulemuse eest, teeme üheskoos Tartu Ülikooli paremaks."

Toomas Asseri poolt hääletas 187 liiget! Ta saab rektoriks.

Et ka ametlikult olla võitja on Asseril teises voorus vaja saada 132 häält. On üpris tõenäoline, et ta vajalikud lisahääled ka saab. Delfi rääkis ühe valimiskogu liikmega, kes nentis, et andis esimeses voorus hääle Sutropile, ent nüüd ikkagi Asserile. "Et rektor valimata ei jääks."

Margit Sutrop on ilmselgelt tulemuses pettunud. Kui Delfi läks temalt intervjuud küsima, siis Sutrop keeldus. "Minge rääkige võitjaga," märkis ta.

Teine hääletusvoor käib.

Esimeses voorus rektorit ei valitud, teises voorus kandideerib Asser.

Hääled on loetud, kohe teatatakse tulemus. Välja jagati 218 sedelit, välja jäi jagamata 45 sedelit. Asseri poolt hääletas 120 liiget, Sutropi poolt 95.

Hääletamine on lõppenud ning nüüd hakatakse hääli lugema.

Meenutuseks: valituks osutub kandidaat, kelle poolt on hääletanud üle poole valimiskogu koosseisust. Seega vajab tulevane rektor vähemalt 132 poolthäält.

Algas esimene hääletusvoor, mis kestab paarkümmend minutit.

Kõige tähtsam: rektor peab olema kogu ülikooli rektor. Seisma kõigi erialade jätkusuutliku arengu eest. Minu soov on luua juhtimiskultuur, kus räägitakse läbi kõigi nendega, keda otsused puudutavad. Arvestatakse eri struktuuriüksustega. Hea valimiskogu, rektori amet on suur au, ent veelgi enam kohustus ja vastutus. Kui saan mandaadi astuda kaptenisillale, tagan ülikooli rahuliku ja kindla arengu. Tuult purjedesse, Tartu Ülikool.

Ka õpilased peaks saama pühenduda õppimisele, vaja on rohkem stipendiume.

Peame tegema vähem mõttetuid reforme ning leidma inimestele aega tegeleda põhitööga, tuleb vähendada bürokraatiat.

Tänan kõiki, kes on mind valimisperioodil toetanud. Tänan kõiki, kes esitasid mind kandidaadiks. Tänan vastaskandidaati, kellega saime arutada ülikooli ees seisvaid väljakutseid. Kui mind valite, pean oluliseks tegeleda sellega, et Tartu Ülikoolil oleks korralik rahastus ja töötajatel ning doktorantidel korralik tasu.

Küsigem nüüd, millist kaptenit meie lipulaev vajab? Ülikool nagu ka riik peab olema demokraatlik, kapten peab jälgima tähelepanelikult ilmastiku muudatusi ja maailmamerel toimuvat. Oskama lugeda kaarti ning langetama selle põhjal otsuseid. Täna vajab laev kaptenit, kes veenaks riiki, miks on vaja seda lipulaeva finantseerida. Et selle ülalpidamine toob au ja kuulsust kogu Eesti riigile.

Pole ka kindel, et meie lipulaev saab edasi minna. Rahalisi vahendeid napib.

Bürokraatia vohab ja masinavärk toimib aeglaselt. Meeskonnaliikmete vahel on rohkem konkurentsi kui koostööd. Kogunenud on uued tormipilved. Laevastiku omanik ehk Eesti riik on otsustanud kõik üle vaadata, äkki polegi lipulaeva vajagi. Piisab uuesti kaluripaadist?

Antiikfilosoof Platon võrdles riigijuhtimist laeva juhtimisega. Võrdlus laevaga on kohane ka ülikooli puhul. Tartu Ülikool on Eesti teaduse ja kõrghariduse lipulaev.

Temaga koos ujuvad ka väiksemad laevad. Kõik sinimustvalged laevad peaks olema õppimisele pühendunud, praegu aga tundub, et vahel ollakse kui sõjalaevad, kes üksteist põhja lasevad.

Sõna saab Margit Sutrop.

Olen valmis andma rektorivande, et olla rektor teie kõigi jaoks. Elagu ülikool!

Ma tajun rektori tähtsust ja vastutust. Kui annate mandaadi programmis toodud eesmärkide täitmiseks, võite kindlad olla, et töötan täielikult ülikooli heaks. Et oleks tagatud rahastus ülikooli jaoks. Ja raha jaotamine oleks võrdne. Soovin, et doktorandid saaks pühenduda teadustööle. Et neil oleks ka oma staatusele vastav tunnustus. Soovin, et ülikoolis oleks karjäärimudeliga seatud kindlad sihid. Kindlasti töötaks rektorina selle nimel, et ülikooli töötajate sissetulek kasvaks.

Ja teie tudengid, et saaksite öelda, et olete saanud ülikoolist sellise kogemuste- ja teadmistepagasi, et saate lapselastele auga öelda, et õppisite Tartu Ülikoolis.

Asser: meie käekäik peaks olema kindel ja rahulik. Peaks olema üliõpilastele, tugitöötajatele ja õppejõududele südamelähedane. Kinnitan, et tahan ja oskan teie panust väärtustada. Nii ülikooli sees kui ka rahvusvaheliselt. Väikese rahva arengu garantiiks pean üksmeelt ja koostööd. Ja just koostöö ongi minu eesmärgiks ka rektoriks saades. Eesti vajab koostööd! Vajab mõistlikku ja argumenteeritud dialoogi.

Asser: ma kinnitan, et ka rektorina on minu uks teile avatud.

Esimesena saab sõna Toomas Asser. Ta tänab kolleege, kes on osalenud valimiste kestel arutlustel, avaldanud oma arvamust nii avalikult kui otse tema poole pöördudes.

Koosolek algas ja praegu tutvustatakse valimise korda.

Jäänud on veel viis minutit ja rahvas koguneb. Koridorivestlustes kõlas läbi, et suuremad võimalused on ikkagi Asseril. Lähitundidel selgub, kas läheb nii.

Valimiskogus on 263 inimest - sinna kuuluvad Tartu Ülikooli nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning need professorid ja juhtivteadurid, kelle töökoormus ülikoolis on vähemalt 20 tundi nädalas.

Meenutuseks ülevaade eelmistest valimistest. Kahjuks suri Kalm mullu 23. detsembril, mistõttu nüüd uus rektor valitaksegi.

