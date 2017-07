BLOGI ja FOTOD | Tallinnas toimus LGBT pidu, politsei surus rüseleja mõne hetkega maha

Korraldajad on varem Delfile öelnud, et Pride’i rongäiku on vaja eelkõige selleks, et meenutada ühiskonnale, kui palju on meie seas veel inimesi, keda diskrimineeritakse nende sättumuse pärast.

Delfi kajastad rongkäiku, sellele eelnevaid ja järgnevaid sündmusi otsepildis ja -blogis.

Baltic Pride on LGBT+ kogukonna kultuurifestival, mis sai alguse 2005. aastal Riias. Alates 2009. aastast on festival toimunud kordamööda Baltimaade pealinnades Tallinnas, Riias ja Vilniuses, tõstatades esile kohaliku LGBT kogukonna mured, õigusliku olukord ning laiemalt käsitletava sallivuse teema ühiskonnas.

Sel aastal leiab Tallinnas aset üheksas LGBT+ kultuurifestival, mille raames leiab 6.-9. juulini kestva festivali kavast nii maailmakino, konverentsi LGBT+ inimeste elukaarest, näituse, loovkirjutamise õpitoa, peod ning esmakordselt ekskursiooni, mis avab Tallinna linnaruumi läbi LGBT+ ajaloo.

Festivali kulminatsiooniks on vabaõhukontsert, mille juhatab sisse meeleolukas Viru väravate juurest alguse saav rongkäik. Festivalile on korraldajate poolt oodatud kõik, sõltumata seksuaalsest ja soolisest identiteedist, kes huvituvad LGBT+ inimeste kultuurist või soovivad neile toetust avaldada.

Esimesed inimesed lahkuvad, platsil läheb pisut hõredamaks.

Sõpruse kino juures on olukord rahunenud, kontsert käib, inimesed naudivad.

Selliseid särke kandsid rongkäigus päris mitme riigi välisesinduste liikmed.

Praeguseks on politsei kaasa viinud kolm inimest, neist kaks kainenema ja ühe jaoskonda.

Rongkäigus olid esindatud kaks erakonda, sotsid ja Reform. Omavahel tundusid nad hästi läbi saavat, igatahes võib seda järeldada Reformierakonna rühmast juhulikult kuuldud lausekatkest: "Näovärve saab sotside käest".

Rongkäik sai läbi, kontsert jätkub. Ehkki galeriides on näha ka vastuaktsioonide korraldajaid, oli meeleolu koha peal tegelikult rõõmus ja üsna laulupeorongkäigu sarnane. Protestijaid: umbes kuus. Osalejaid: väga-väga palju rohkem.

Sõpruse kino juurest tassitakse minema järjekordne vanem härra, aga sedakorda mitte protestija, vaid lihtsalt väga purjus isik, kes maas ukerdas ja abi vajas. Tee viis kainestusmajja.

Nagu arvata oligi, saime arusaamatu plakati Delfi nutikate lugejate abiga kohe tõlgitud. “Homofoobia pole tõeline pereväärtus,” seisab sellel farsi keeles.

Politsei teatas just, et paneb Müürivahe tänava autoliikluseks kinni, muidugi turvalisuse tagamiseks. Ja on ka põhjust, just hetk tagasi väljendas üks nõrdinud eraautojuht, kes rahvamassi takerdus, oma põlgust kämasoleva ürituse ja kohaletulnud inimeste vastu. "Sodom tourism not welcome," karjus ta autoaknast.

Üks paraadil osaleja käis just protestijaid kallistamas. Ootamatu embuse võrra rikkamaks saanud naine, protestivile huulil, tõmbus kallistajast aga ehmunult eemale.

LGBT+ kogukond aplodeerib protestijaile, mõne teeb "böööö", aga päriselt nad protestihäält lämmatada ei suuda.

Protestijad on paraadile järele jõudnud ja jätkavad vilekoori endise innu, jõu ja pühendumusega.

Laval seab end häälde esimene ansambel. Täna peaks üles astuma järgmised kollektiivid: CREEP PARTY, St Cheatersburg, SirN, Helina Risti, Sofia Rubina, Twisted Dance Co., Lepatriinu ja Ansambel Laine.

Koos, koos, üheskoos, skandeeritakse.

Valdav osa rahvast on jõudnud Sõpruse kino ette, kus algab peagi kultuurifestival.

"Eestis on vaja seda paraadi, et näidata vähemustele, et nad pole üksi, et on palju inimesi, kes neid toetavad," kõlas selle seltskonna ühine kokkuvõte toimuvast.

Viru tänava välikohvikud on turiste täis, nemad ei tee üritusest suurt väljagi, istuvad rahumeeli, õlled ees.

Paraadiga vastassuunas liikuv juhuslik mööduja ütles protestijatele just ühe üsna ebaviisaka sõna, palus neil reljeefsete väljenditega ürituselt lahkuda.

Protestijate kopsujõud on igatahes imekspandav, nende seisukohti rõhutav vile pikk ja pidev.

Protestijaid on umbes viis inimest, kõik umbkaudu keskealised, käes plakatid kirjadega "Stop" ja "This is your personal thing"

Viru tänav on rahvast triiki täis, pasunad, viled ja huilged ei vaiki hetkekski.

Poolt või vastu? Ei teagi. Kui keegi mõistab, mis siin plakatil kirjas, siis palun, andke märku aadressil vihje@delfi.ee

Müra on kõrvulukustav - trummid, viled, protestijad, mürtsuv popmuusika.

Kohal on ka vastasrind: kus on armastus, kus on lapsed, küsivad plakatid. Protestijad tervitavad rahvast vilekooriga.

TULE KAPIST VÄLJA, kutsub üles loosung osaleja käes.

Täna on kõik nii julged, aga homme poevad kappi tagasi, ütles Delfi ajakirjanikule rühmake mehi, kes palusid anonüümsust.

Health is a human right, skandeeritakse. Rahvas liigub.

Keskel Troy, 16, LGBT+ kogukonna liige. "Ükskõik, kui suured inimeste vahel erinevused võivad olla, jääme me ikka võrdseks," ütleb ta Delfi lugejaile. Vasakul Annabel, 18, LGBT kogukonna liige, paremal Lisette, hetero, tuli selleks, et LGBT+ inimesi toetada.

Elja, 87, lillemüüja: "Mul ükstapuha, iga inimese elu on tema enda asi."

Seiko Kuik politseist kinnitab, et siiamaani sujub üritus igati hästi, kõik on rahulik.

Saame tuttavaks: vasakul Kristina, Tartust, pan-seksuaal. "Õige koht, kus olla," ütleb ta algava ürituse kohta. Keskel on Danny, USA-st, kes õpig Tartust geograafiat, temagi kuulub LGBT+ kogukonda ja tuli sõpradega koos melu nautima. Paremal on Tyler, samuti USAst. Tema on hetero, Pride'le tuli ta sõpru toetama.

Politsei kinnitab, et platsil on täiesti rahulik, vastuaktsioone pole kusagilt märgata.

Rossija budjet svabodnõi, Rossija budjet svabodnõi, kostab hõikumist.

Lehvivad Vene Föderatsiooni, USA, Saksamaa lipud, isegi euroliidu tähelipp, mõistagi ka vikerkaarelipp. Aga sinimustvalged? Mitte ühtegi ei hakka silma.

Viru väravate juures näeb igas vanuses ja igast soost rahvast, eakatest inimestest päris lapseealisteni.

Saame tuttavaks - organisatsiooni Lithuanian Tolerant Youth Association liikmed, kes tulid siia enda õiguste eest võitlema.

Viled tirisevad, trummid põrisevad, Viru tänaval on karnevalimeeleolu. Tundub, et varsti hakkab rahvas liikuma.

Inimesed on rõõmsad, toksitakse trumme, kõlab popmuusika. Musumäe serv on pealtvaatajaid tihkelt täis.

Vastuplakatiga härra lahkus sündmuskohalt koos politseinikega.

Politsei on viimase kümne aastaga tõepoolest efektiivsemaks muutunud, praegu küsitlevad nad juba homovastase plakatiga härrat. Turistid uudistavad olukorda.

Riigikogu esimees Eiki Nestor on rongkäigule andnud oma jõulise heakskiidu: "Meil kõigil on õigus olla õnnelik. Elagu Pride," kirjutas SDE liige Nestor oma Facebooki seinal.

Viru väravate juurde koguneb vaikselt inimesi. Delfi ajakrijanik teatab kohapealt, et näha on politsei kiirreageerijaid.

Kohal on ka esimene vastaline, homoseksuaalsust tauniva plakatiga vanem härra.

Rongkäik on juba enne algust teeninud ära Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Mart Helme halvakspanu: tema sõnul on Eesti peamine probleem rahvastiku vähenemine ja negatiivne iive. “Selle taustal lubada eksponeerida ja ülistada hälbeid on küüniline ja pahatahtlik. Meie juhitavates omavalitsustes ei antaks kindlasti geidele marssideks või paraadideks luba, kuna nende käitumine on provotseeriv ja valdavale osale Eesti elanikest vastumeelne," sedastas EKRE pressiteates.

Üldiselt võib loota, et tänavune rongkäik kulgeb viisakamalt kui varasemad, sest politsei on ürituseks valmis: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/laupaevast-geiparaadi-turvab-mitukummend-politseinikku-ja-turvameest?id=78801882

Viimati korraldati LGBT marss Tallinnas oma kümmekond aastat tagasi, toona ei kulgenud need just viperusteta. Tallinn Pride 2006 nime kandnud üritusel rünnati paraadist osavõtjaid kivide ja munadega ning tehti ka mitu pommiähvardust. Tõsisemaid vigastusi sai umbes 5-6 inimest, üks viidi ka peahaavadega traumapunkti. 2007. aasta Pride'i ajal tekkis aga alternatiivne vastaste rongkäik, oli ka rünnakuid.