BLOGI ja FOTOD | Savisaare kohtuprotsess: Savisaar teatas, et tal on halb! Istung katkestati ja ta viidi haiglasse

Harju maakohtus jätkus täna Savisaare protsess, kus eile oli märgiline pööre, kui tunnistusi andis Villu Reiljan. Tänane istung aga katkestati, kuna Savisaarel hakkas halb.

Sarnaselt varasematele päevadel algas ka täna istung kell 10. Jätkatai sellega, et kuulati salvestisi Savisaare ja Alexander Kofkini omavahelistest vestlustest.

Keskpäeva paiku oli istungil ka vaheaeg, ent hiljem selgus, et sellest puhkepausist Savisaarele ei piisanud. Ta ütles, et tal on halb ning kohtumaja juurde kutsuti kiirabi. Savisaarel mõõdeti kõrge vererõhk ja kiirabi viis ta haiglasse.

Keskerakonna endist liidrit ja pikaajalist Tallinna linnapead Edgar Savisaart süüdistatakse mäletatavasti korduvas ja suures altkäemaksu võtmises, ettevõtjaid selle andmises.

Peale Edgar Savisaare on kohtu all ka Alexander Kofkin, Vello Kunman, Villu Reiljan, Hillar Teder, Kalev Kallo, Priit Kutser, Aivar Tuulberg ja MTÜ Eesti Keskerakond.