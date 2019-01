BLOGI JA FOTOD | Kristina Kallas plakatiskandaalist: vabandan nende ees, kellele see probleemi tõstatamine haiget tegi

Eesti 200 pressikonverents

Kallas: Kampaania läks maksma 3000 eurot.

Kallas: Me ei öelnud inimestele, et kampaania taga oleme meie, sest tahtsime asja kõigi jaoks tõstatada.

Kallas: Elame praegu rahvusepõhiselt geograafiliselt veelgi rohkem eraldi, kui nõukogude ajal.

Kallas: Iga kord, kus segregatsiooniprobleemist räägime ühiskondlikus debatis, öeldakse, et me lõhestame ühiskonda. Ja probleemist ei lasta rääkida.

Kallas: peame võimalikult kiiresti saavutama selle, et meie lapsed käiksid kõik ühes koolis. Et koolid ei oleks nagu plakatitel. Koolis peaks nii venelased kui eestlased olema koos, koolid eestikeelsed, kus toetatakse ka näiteks vene või ukraina emakeelsete õpilaste emakeele arengut.

Kallas: Tegime selle kampaania ise.

Kallas: kas tõesti usume, et massiimigratsioon on meie kõige suurem probleem, mitte see, et meil on paralleelühiskonnad? Kui seda ei lahenda, siis on meil ühiskonnas väga suured riskid.

Kallas: kampaania oli mõeldud pikemana, esialgu kaks päeva. Kuna teema muutus valusaks, otsustasime kiiremini plakatid ära vahetada.

Kalla: Eesti 200 hulgas oli vastuseid väga erinevaid, osa oli pahased, osa rahul selle tõstatamisega.

Kas see pole trumpide kättemängimine Venemaa propagandale? Kallas: julgeolekuoht on kahe paraleelühiskonna eksisteerimine juba 28 aastat ja seda on Venemaa kogu aeg ära kasutanud.

Vastus süüdistusele odavast populaarususest. Kallas: tõstatasime probleemi. Siledad sloganid ei oleks kedagi kõigutanud. Tõstatasieme probleemi nii, et see kõiki puudutas.

Kallas: vabandan nende ees, kellele see probleemi tõstatamine haiget tegi, aga peame selle probleemi lahendama. Kui üks väike plakat teeb nii haiget, tähendab see, probleem on suur. See on ka julgeolekuoht.

Kallas: ka sotsiaalkaitse on oluline küsimus.

Kallas: Lahenduseks oleks ühine haridussüsteem.

Kristina Kallas: ei pagulaste tulek ega Euroopa Liidu tasemel tehtud otsused pole päris probleemid. Probleem on lõhestatus. See võib olla ka näiteks rikkad eestlased ja vaesed eestlased.

Kristina Kallas: Mis oli see, mis meid niivõrd ülespandnud plakatitel ehmatas? Kes saaks öelda, et Eesti ühiskond pole lõhestatud? Peegel tõi välja valu, mis meie ühiskonnas on lõhestatuse tõttu.

