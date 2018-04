BLOGI ja FOTOD | Kaja Kallas valiti Reformierakonna erakorralisel üldkogul ainsa kandidaadina 88,99 protsendilise toetusega erakonna esimeheks

Kuni suve teise pooleni europarlamendi liikmena jätkavale Kaja Kallasele on ette heidetud juhtimiskogemuse puudumist, mis tema edaspidist potentsiaalset peaministri ametis jätkamist raskendada võiks. Samas on Kallas erinevalt mõnestki olulisest erakonnakaaslasest teinud vandeadvogaadina tõsiseltvõtetavat karjääri ka väljaspool erakonda.

Kaja Kallas on esimene naine, kes Reformierakonna etteotsa saab. Seda kohta on varem püüdnud ka Keit Pentus-Rosimannus, kuid Autorollo skandaali tõttu see võimalikuks ei osutunud.

Praegune Euroopa Parlamendi liige Kaja Kallas enne suve teist poolt Brüsselist lahkuda ei kavatse.

Reformierakonda juhtima hakkav Kallas on üks kooseluseaduse esitajatest. Samuti pooldab ta pigem liberaalsemat alkoholipoliitikat. Lisaks on ta väitnud, et maailmas hästi toime tulevates riikides on maksud pigem väikesed ja riik pigem õhuke, kuigi selle väite on analüütikud üldiselt ümber lükanud. Kallas toetab ühtlase 500-eurose tulumaksuvaba miinimumi sisseseadmist ja praegusest solidaarsuspõhisest tervishoiusüsteemist loobumist.

Loe veel