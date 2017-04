BLOGI, FOTOD ja VIDEO: Stockholmi terrorirünnakus kahtlustatuna arreteeriti teinegi isik

Hea eestlane Stockholmis, anna meile toimuvast teada. Kirjuta rahvahaal@delfi.ee

VEOAUTO SÕITIS STOCKHOLMIS RAHVA SEKKA

https://twitter.com/kwidewitt/status/851049990730469377 Tänane hukkunute mälestusüritus Stockholmis

Kuna lõhkelaeng avastati veoautost alles täna, mõisteti ühtlasi, et peaminister Löfven asus eile õhtul sündmuspaigale lilli tuues lõhkemata pommist vaid 300-400 meetri kaugusel.

Täna pärastlõunal oli terrorirünnaku sündmuskohal kriminalistidel veel palju tööd.https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=193690

Rootsi peaminister Stefan Löfven külastas täna taas terrorirünnaku toimumispaika. https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=193686

Rootsi politsei ütles tänasel pressikonverentsil, et rünnaku korraldamises kahtlustatavana kinni peetud 39aastane Usbekistani kodaniku kohta oli Rootsi kaitsepolitsei saanud varem vihjeid.

Rootsi politsei avalikustas rünnaku korraldamises kahtlustatava mehe foto.

Kroonprintsess Victoria külastas rünnakupaika ja avaldas ohvrite lähedastele kaastunnet.

Viimaste andmete kohaselt viidi pärast rünnakut haiglasse kümme inimest. Neist neli on raskelt vigastatud ja viibivad intensiivraviosakondades.

Expressen kirjutab, et üks üheteistaastane tüdruk on pärast rünnakut endiselt kadunud ja sugulased otsivad teda otsitakse sotsiaalmeedia kaudu. Rootsi politseil selle kohta rohkem andmeid ei ole.

Stockholmi tänavatel võib jätkuvalt näha eilse rünnaku jälgi. https://twitter.com/bopanc/status/850622632710086656

Naaske tavapärasesse elurütmi nii kiiresti kui võimalik, ütles politsei pressiesindaja Lars Byström.

Jätkuvalt on politsei sündmuspaiga ümber piiranud, ühestki suunast ei pääse lähemale kui umbes 200m.

Veoautost leiti kott kodus valmistatud lõhkeseadeldisega, teatab telekanal SVT.

JUST NÜÜD! Rootsi politsei teatel oli eile kinni peetud mees veoauto roolis. https://twitter.com/AFP/status/850600108970229760

Aftonbladet: „14.53 Rootsi rünnaku all“

Ajalehe Svenska Daglbadet tänahommikusel esiküljel: „Terror tabas Stockholmi südamesse“

Ajalehe The Daily Telegraph esikülg täna hommikul: „[Veok] tabas lapsevankrit …hävitas selle“

Ygemani sõnul kehtestatakse piirikontroll kümneks päevaks ja seda võidakse pikendada 20 päevani.

Siseminister Anders Ygemani sõnul on Rootsis nüüd juhtunud see, mida on kardetud.

Rootsi ei lase end neil jultunud mõrtsukatel hirmutada, kuulutab Löfven.

Rootsi on tugev ka raskes olukorras, teatab Löfven.

Löfveni sõnul on rünnaku eesmärk külvata viha ja lõhestada. "Meie sõnum on alati selge: te ei saa meid alistada, te ei saa juhtida meie elusid, te ei saa kunagi võita," ütleb Löfven.

"Terrorismi eesmärk on õõnestada demokraatiat, aga sellist eesmärki ei saavutata Rootsis kunagi," ütleb Löfven.

Algas Rootsi valitsuse pressikonverents. Peaminister Stefan Löfven ütleb, et kogu riik on ühinenud leinas, vihas ja otsustavuses. Kannatanute lähedastele ütleb ta, et kogu Rootsi on nendega.

Rootsi kehtestab täna õhtust piirikontrolli. Pole teada, kui kaua see kehtima jääb.

Vahistatud isik liikus Märstas ühes poes, tema liikumise viis pakkus huvi ja lähedal olnud politseipatrull pidas ta kinni. Stockholmi politsei esindaja Jan Evenssoni sõnul langes ta normaalsest mustrist välja.

Politsei on tuvastanud isiku, kes vahistati Märstas. On sarnasusi isikuga fotol, mida politsei varem õhtul levitas. Vahistatu oli rahva hulka sõitnud veoki läheduses ajas ja ruumis.

Rootsi julgeolekupolitsei Säpo operatiivülem Johan Olsson ütles, et juhtunut käsitletakse terrorikuriteona. "Meie peamine eesmärk on tagada, et rohkem rünnakuid ei tuleks," ütles Olsson.

Politsei kinnitab vigastatute arvuks 15 ka Rootsi televisiooni SVT uudistesaates "Aktuellt".

Töö sündmuskohal jätkub.

Rootsi saatkonna juurde Helsingis on toodud küünlaid.

Politsei ei välista, et rünnaku kaasosalisi võib veel jooksus olla.

Politsei kinnitas Twitteris, et hukkunud on neli, viga saanud 15 ja vahistatud üks inimene. https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850418672149688320 https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850420653647966212

Rootsi peaminister Stefan Löfven annab pressikonverentsi kell 22.30.

Stockholmi politsei pressiesindaja Lars Byström kinnitas agentuurile TT, et neli inimest on hukkunud ja 12 vigastada saanud. Ta kinnitas ka, et üks inimene on vahistatud.

Kokku on rünnakus viimastel andmetel saanud surma neli inimest ja viga viisteist, kellest üheksa on raskelt vigastatud.

Stockholmlased on alustanud liikumise #openstockholm, millega pakutakse linna hättajäänutele oma kodusid ja autosid. Mõned hostelid ja hotellidki on asunud pakkuma tasuta majutust.

Politsei ei kommenteeri Aftonbladeti teadet vahistamise kohta Stockholmist põhjas asuvas Märstas.

Karolinska haigla peaarst ütles Rootsi Raadio saatele "Ekot", et rünnakus sai 15 inimest vigastada ja üks surma. Üheksa on raskelt vigastatud. Kaks vigastatutest on lapsed, neist üks raskelt. Hukkunu on täiskasvanu.

Mitu allikat teatas Aftonbladetile, et reede õhtul toimunud operatsiooni käigus vahistati Märstas üks mees. Mehel on teadete kohaselt väikesed vigastused ja ta ütles, et on Stockholmi rünnakus süüdi.

Rootsi politsei: Mees, kelle pilti jagati, ei ole rünnakus kahtlustatav.

Rootsi julgeolekupolitsei Säpo kommenteeris, miks terroriohu taset ei tõsteta. "Seda vaadatakse pidevalt üle. Pikka aega on see olnud tasemel kolm viieastmelisel skaalal ja ohutase jääb kolme peale. Selle taseme sees peetakse võimalikuks, et rünnak võib toimuda. Me peame seda erakorraliseks juhtumiks ja meil on tihe koostöö politseiga, et saaksime kiiresti tegutseda. Tegemist on luuretegevusega, et teha kindlaks, kes või mis on selle taga. Meil ei ole praegu selle kohta mingeid andmeid," ütles Säpo pressisekretär Karl Melin.

Osa Stockholmi metroost pandi taas tööle.

Rootsi politsei: täna üle kuulatud kaks isikut pakkusid ise, et neil võib olla juhtunu kohta midagi teada anda.

Stockholmi lääni volikogu teatab oma veebilehel, et vigastatuid on vastu võtnud mitmed haiglad. Kui palju ja millises seisus nad on, pressiesindaja Johanna Gréen öelda ei saanud.

Rootsi valitsus koguneb õhtul erakorralisele istungile.

Politsei teatel ei kahtlustata ülekuulatavaid milleski. "Me usume, et neil on selle asja kohta andmeid jagada. On andmeid, mis viitavad sellele, seetõttu oleme me nad jaoskonda toonud," ütles Towe Hägg Stockholmi politsei juhtimiskeskusest.

Politsei kesklinnas.

Stockholmi politsei: kuulatakse üle kaht inimest. Politsei ei täpsusta, kes nad on.

Kojuminek.

Stockholmi verepank annab teada, et neilt küsitakse liiga palju, kas neile saab verd tuua. "Ärge enam haiglatesse helistage ja küsige, kui palju neil verd on. Lähiajal edastame selle info oma veebisaidi kaudu," vahendab verepanka Aftonbladet.

SVT teatel liiguvad kümned tuhanded stockholmlased jalgsi kesklinnast kodu poole. Politsei on teatanud, et pole mõtet ühistranspordi käivitamist ootama jääda.

Paljudel tuleb jalgsi koju minna.

Delfi fotograaf: Stockholmi Arlanda lennujaamas on taksojärjekorras ootab 300-400 inimest. Bussijärjekorras lausa tuhande ringis.

Stockholmi linn avab ööbimiskohad neile, kes ei pääse häirete tõttu ühistranspordis koju. https://twitter.com/krisinformation/status/850383467292524544

"On uskumatult suur pinge ja ülekoormus. Me paneme mängu kõik ressursid, mis suudame, et sellega toime tulla, aga vastamisaeg on pikem kui tavaliselt. Praegu on terroriolukord, nii et on raske öelda, kui kaua see kestab, aga et taksod on ainsad, mis praegu sõidavad, teeme me, mis suudame," ütles Taxi Stockholmi turundus- ja kommunikatsioonidirektor Carina Herly.

Malmös kontrollib politsei Taani suunduvaid ronge.

Kogu rongiliiklus Stockholmi ja sealt välja on peatatud, teatas Rootsi raudteefirma SJ-i pressiesindaja Stephan Rye. Kõik Stockholmi saabuvad rongid peatatakse Karlbergi ja Södra jaamas. Rongid, mis pole veel jõudnud Stockholmist väljuda, ei väljugi.

“Kui vähegi lennukites kohti on, toome tasuta piletivahetusega kõik inimesed ilusti koju,” ütles Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo.

Lennufirma Nordica teatas, et vahetab tasuta ümber kõikide inimeste piletid, kes tänaste sündmuste tõttu Stockholmis ei jõua õigeks ajaks lennujaama. Hätta jäänud inimestel palub ettevõte ühendust võtta oma Tallinna klienditeenindusega telefonil 1 90 90 Eestist helistades või +372 664 2200 välismaalt helistades.

Mobiilivideo rünnakust: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/213921

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher kinnitas, et Eesti ametkonnad jälgivad tähelepanelikult nii saabuvat infot Stockholmis toimunud veoautorünnaku kohta kui ka Eesti turvalisuse olukorda. Kuigi ohutase ei ole muutunud, võtavad politsei välijuhid suurema tähelepanu alla rahvarohked kohad ning politseipatrullid peavad senisest enam silmas ka kaubanduskeskusi.

Eesti korrakaitseorganite sõnul ei ole alust Eesti ohutaseme tõstmiseks.

Mitmelt poolt Stockholmis on tulnud teateid tulistamiste kohta. Need ei ole aga kinnitust leidnud.

Telefoniliinid Stockholmis võivad olla kohati ülekoormatud. Kasutage sotsiaalmeediat. Ärge levitage alusetuid kuulujutte. https://twitter.com/krisinformation/status/850374307129819136

Veoauto, mis sõitis rahvamassi, rööviti juhilt vaid mõned hetked enne rünnakut, vahendab Aftonbladet.

Kohalikud pakuvad abi: https://twitter.com/Anthonybokslag/status/850371737736937472

Soome valitsus koguneb täna õhtul kriisikoosolekule.

Mitu sõidurada Malmöd ja Kopenhaagenit ühendaval Öresundi sillal on politsei korraldusel suletud. Avatud on kaks rada, et politsei saaks seal liikujaid kontrollida.

Karolinska haigla peaarsti Nelson Follini teatel on seal ravil "käputäis" inimesi.

Politsei kuulab jätkuvalt üle meest, kellelt väidetavalt veoauto rööviti.

Pilt kahtlusalusest on tehtud täna sündmuskoha, kaubamaja Åhléns City läheduses.

Säpol ei olnud millegi sellise kavandamise kohta mingit eelnevat informatsiooni.

Pressikonverents lõppes.

Säpo harjutas sarnast stsenaariumi alles eelmisel nädalal.

Ametlik: politsei ei ole kedagi vahistanud. Praegu ei ole teada, kes olid piltidel, keda politsei sündmuskoha lähedalt eemale talutasid.

Teine pilt kahtlusalusest. Foto on tehtud täna. Vahendab Aftonbladet.

Politseil on valve kõigis strateegilistes kohtades, kus on tõenäoline oht.Sarnastest juhtumitest Euroopas on õppust võetud ja kõike harjutatud.

Politsei plaanib esialgu olema rohkem nähtav. Teatud objekte hakatakse esialgu ka senisest otsesemalt kaitsma.

Ei teata, kas tegemist on üksikjuhtumiga või on oodata veel rünnakuid.

Eliasson ei saa hukkunute ja vigastatute arvu kinnitada.

Rünnakuks kasutatud veoki juht püüdis teadete kohaselt kaaperdajat peatada ja viimane sõitis talle otsa. Juht viis kaupa Stockholmi kesklinna restorani ja läks auto taha furgooni avama, et kaup maha laadida. Siis hüppas maskis mees kabiini ja alustas sõitu. Juht jooksis autole järele ja püüdis seda peatada, kuid sai autolt kerge löögi. Edasi sõitis veok Drottninggatanile.

Rootsi kriminaalpolitsei peadirektor: "Kahjuks ei ole selline juhtum üllatus. Me oleme selliseks olukorraks harjutanud."

Rootsi politsei peadirektor: "Meil ei ole kontakti nendega, kes veoautot juhtisid"

Politseijuhid saabusid.

Eestlanna Stockholmis: "Olin kesklinnas, helikopter on pea kohal, inimesed on nutitelefonides, aeg-ajalt kostavad sireenid".

Rootsi kuningas jättis pooleli reisi Brasiiliasse ja sõidab koju tagasi.

Politsei pressikonverents on praegu jäänud veidi rohkem kui veerand tundi hiljaks, kuna politsei peadirektor ja kaitsepolitsei peadirektor ei ole Stockholmi segamini paisatud linnaliiklusest jõudnud lihtsalt piisavalt kiiresti läbi pääseda, teatab Expressen.

Pressikonverentsil esinevad Säpo juht Anders Thornberg ja riigipolitsei ülem Dan Eliasson.

Stockholmis viibivatel eestlastel soovitab välisministeerium vältida sündmuskohta ning jälgida kohalike ametivõimude korraldusi. Samuti palume Stockholmis viibivatel eestlastel anda lähedastele teada, et nendega on kõik korras.

Eesti välisministeerium ei ole saanud Rootsi ametkondadelt infot selle kohta, et eestlased oleks Stockholmi kesklinnas toimunud rünnakus kannatada saanud.

Eesti välisminister Sven Mikser: „Tunnen kaasa elu kaotanute peredele ja sõpradele ning soovin kannatanutele kiiret paranemist,“ ütles Mikser. „Oleme sel kurval ajal mõtteis ohvrite lähedaste ja vigastatutega ning kogu Rootsi rahvaga.“

Rootsi julgeolekupolitsei Säpo ei ole terroriohu taset Stockholmi rünnaku tõttu tõstnud. Praegu on oht tasemel kolm "kõrgendatud risk". Ohutase on selline olnud alates 2010. aastast, teatas pressiesindaja Karl Melin.

Rünnakus osalenud veoautost lõhkeainet ei leitud.

Rootsi politsei otsib pildil olevat meest, teatab Expressen.

Sotsiaaldemokraatide kongress siiski toimub, teatas allikas Dagens Nyheterile.

Lähiminutitel peaks algama Stockholmi politsei pressikonverents.

Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk: Minu süda on sel pärastlõunal Stockholmis. Minu mõtted on selle kohutava rünnaku ohvrite ning nende perekondade ja sõpradega. https://twitter.com/eucopresident/status/850358662552006656

Kogu Stockholmi ühistransport seisab. Inimesed jalutavad koju.

Mall of Scandinavia Solnas teatab, et kaubanduskeskus tühjendatakse politsei korraldusel. See puudutab ka parklaid.

SVT teatel on kesklinn nüüd peaaegu inimtühi.

Peaminister: Rootsit rünnatakse. Kõik viitab sellele, et see on terroriakt. Olge valvsad ja kuulake politsei informatsiooni. https://twitter.com/SwedishPM/status/850356927657893888

Swedavia pressiesindaja Anders Poreliuse sõnul toimub lennuliiklus Arlanda ja Bromma lennuväljadel tavapäraselt.

Tallinki pressiesindaja ütles Delfile, et õhtune laevareis Stockholm-Tallinn toimub ning kapten on valmis vajadusel veidi ootama hilinejaid.

Pealtnägijate sõnul ei lasta inimesi kahtlustatava tulistamise tõttu välja Solnas asuvast Mall of Scandinaviast.

Eestlanna Stockholmis: "Lennujaamas on hetkel rahulik, aga tugevdatud politseivalve lennujaama sissepääsude juures. Kesklinn on halvatud, taksojärjekorras pole mõtet olla. Kohalikud on paanikas, kolleegid helistavad ja küsivad teineteiselt, kas kõik on korras".

Dagens Nyheteri andmetel on suur tõenäosus, et sotsiaaldemokraatide parteikongress, mis pidi toimuma 8.-12. aprillil, jäetakse ära.

Politsei teatel sõidavad teatud rongid tühjalt Stockholmisse ja viivad inimesi linnast välja.

Aftonbladeti allikate sõnul otsib politsei üht meest taga. Mehel olevat seljas roheline jakk, valged kingad ja hall kapuutsiga kampsun.

SVT-l ei ole informatsiooni selle kohta, et lennuliiklus oleks mõjutatud. Küll aga mõjutab juhtunu autoliiklust, ka neid, kes sõidavad Stockholmist "mööda".

Video rahva reaktsioonist vahetult pärast juhtunut: https://twitter.com/johnnychadda/status/850335869701677056

Stockholmi politsei: metrooliiklus on peatatud. Pendelrongid sõidavad linnast välja, lasevad reisijad maha ja pöörduvad siis tagasi tühjalt. Vaata sl.se. https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850358135281901568

https://twitter.com/ratasjuri/status/850351017053106177

Reutersi video näitab elanike evakueerimist https://twitter.com/ReutersWorld/status/850356197089824768

Politsei kutsub inimesi üles kesklinnas mitte viibima. "Meie üldine soovitus on vältida cityt praegu üleüldse, nii jalgsi kui ka autoga," ütles Stockholmi politsei pressiesindaja Lars Byström.

Kõik Stockholmi haiglad on kõrgendatud valmisolekus.

Väidetavalt on kinni peetud kaks erinevat inimest, teatab Expressen.

Uudisteagentuuri TT teatel on teated tulistamistest olnud ekslikud.

Carl Bildt: Varasta veok või auto ja siis sõida rahvahulka. See näib olevat terroristide värskeim meetod. Berliin. London. Nüüd Stockholm. https://twitter.com/carlbildt/status/850353636295061505

Rootsi rahvusringhääling on saanud teateid, et surma on saanud viis inimest.

TT teatel andis politsei korralduse keskraudteejaama täielikuks tühjendamiseks.

https://twitter.com/dagensnyheter/status/850354495485861889

"Ärge jääge siia. Kõik rongid ja metroorongid seisavad. Siin ei ole ohutu!" teatas üks politseinik megafonis keskraudteejaama kõrval.

Metrooliiklus on politsei korraldusel peatatud. Ka bussiliiklus kesklinnas on peatatud. Hetkel pole teada, millal liiklus taastatakse.

Politsei kutsub inimesi üles püsima kodus ja vältima kesklinna. Teadet palutakse jagada ka tuttavatega. https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850348379783778305

Mitmed teised kaubanduskeskused on evakueeritud, kaasa arvatud vähemalt üks teine Åhlénsi kaubamaja.

Rootsi valitsuse kantselei on turvakaalutlustel suletud - keegi ei pääse sisse ega välja.

Rootsi kuningas andis teada, et nende perekond on mõtetes ohvrite ja nende lähedastega.

Rootsi parlament Riksdag on suletud, teatab Rootsi Raadio.

Aftonbladeti reporter kesklinnas: näha on automaatrelvadega ringi jooksvaid politseinikke.

Politsei: vähemalt kolm inimest on hukkunud, kaheksa saanud viga.

Eestlane Robert Delfile: "Olin rongiga teel Stockholmi kesklinna. Rong on peatunud Stockholmi äärelinnas juba 30min ning rongijuht ütles et kogu liiklus kesklinna ja sealt välja on teadmata ajaks peatatud ka metroo ja rongid."

Peaminister Löfven kinnitas, et politsei on ühe inimese kinni pidanud, vahendab Rootsi Raadio.

Politsei piirab kesklinnas sündmuskoha läheduses sisse aina suuremat ala, teatab Aftonbladet.

https://twitter.com/IlmarMetsalo/status/850347293807136768

Joogiettevõte Spendrups teatas, et rünnakus osalenud veoauto rööviti veoautojuhi käest täna. Veoautojuht jäi terveks.

Kesklinnas kõlavad sireenid ning linna kohal lendavad helikopterid. https://twitter.com/lookkeen/status/850345376771190786

https://twitter.com/Fake_Ljaschko/status/850345829697290240

Peaminister Stefan Löfven ajakirjanike küsimustele ei vastanud, kuid kasutas kõnes sõna "terror."

Peaminister Löfven annab just praegu pressikonverentsi.

Pealtnägijate sõnul võib surmasaanute arv ulatuda vähemalt viieni, vahendab Rootsi Raadio.

Rootsi kaitsepolitsei Säpo ametlike andmete järgi on sündmuses surma saanud vähemalt kaks inimest.

https://twitter.com/FilipHorky/status/850345236832428032

https://twitter.com/mikaelisaxon/status/850341780159639552

https://twitter.com/Eckleben/status/850341846035439616

Kuulujuttude järgi olevat Fridhemsplani juures kuuldud tulistamist, ent politsei seda kinnitanud ei ole. Fridhemsplan on veoautosündmusest mitme kilomeetri kaugusel.

Ühe Aftonbladeti allika teatel sõitis Stockholmi kesklinnas ringi politseiauto, kust hüüti: "ettevaatust, terrorirünnak."

Peatatud on ka liiklus läbi linna keskraudteejaama, T-Centraleni.

Kogu Stockholmi metrooliiklus on peatatud. Praegu on kell Rootsis saamas neli ehk läheneb õhtune tipptund.

Pealtnägija teatas Dagens Nyheterile, et Klara Norra Kyrkogatanil - kuriteopaiga lähedal - on üks mees kinni peetud: ta lebab käeraudades maas ja tema ümber on kuus politseinikku. Kas kinnipidamisel on seost Ahlensis juhtunuga, pole teada.

https://twitter.com/sr_ekot/status/850341863030763520 Veel üks video puhkenud paanikast

Kauplusse sõitnud auto kuulub Spendrupsi ettevõttele. "Me ei ole veel juhiga ühendust saanud. Me ei tea toimuvast midagi," ütles ettevõtte kommunikatsioonijuht Expressenile.

Stockholmi linnajuhid ning riigijuhid kogunevad kriisikoosolekule.

Foto: Andreas Schyman

https://twitter.com/metrobelgique/status/850340988061089792

https://twitter.com/staffanlindberg/status/850340641494245376

https://twitter.com/TheFoundingSon/status/850338756657897473

Aftonbladetile teadaolevalt on politsei saanud ülesande hoida ära edasisi rünnakuid.

https://twitter.com/thevocaleurope/status/850339637147181056

https://twitter.com/Conflicts/status/850338068209029121

Dagens Nyheteri andmetel sõitis auto Drottninggatani jalakäijatetänavale Kammargatani ja Olof Palme tänava kaudu ning neil tänavail on purustatud autoklaasi ja ühe tunnistaja sõnul ka maas lamavaid inimesi, keda kiirabimeeskonnad kas elustavad või surnute puhul kinni katavad.

Politsei nõuab, et pealtvaatajad sündmuspaikade lähedalt taganeksid viidates "ohule", ei täpsustata, mis see on. Metroo on suletud, piirkonnast lahkutakse jalgsi.