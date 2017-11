BLOGI, FOTOD ja VIDEO | Keskerakonna pressikonverents: kuidas jagavad abilinnapead Tallinnas võimu? Kas prügimajandus jääb Izmailovale?

Delfi andmetel on üldised võimujoone jaotatud, küll aga on üpris lahtine, mida hakkab ikkagi tegema roheliste esinaine Züleyxa Izmailova. Ametlikult on tema valdkonnaks märgitud keskkond ja kaasamine, Delfi andmetel võib see tähendada, et tema hakkab vastutama muu hulgas ka prügimajanduse eest.

Siin teiste kandidaatide valdkonnad (esialgsetel andmetel).

Aivar Riisalu: ettevõtlus ja innovatsioon

Vadim Belobrovtsev: haridus ja sport

Tõnis Mölder: sotsiaalvaldkond

Andrei Novikov: linnaplaneerimine

Eha Võrk: linnavara, elamumajandus

Kalle Klandorf: kommunaalala ja transport

Linnapeakandidaat on Taavi Aas. Eelmisel nädalal kinnitati volikogu esimeheks Mihhail Kõlvart, aseesimeesteks Toivo Tootsen ning Mart Luik.



Keskerakonna pressikonverents

Pressikonverents sai läbi.

Lõpuks väljendab ta rõõmu, et Riisalu on Keskerakonna juures tagasi. Selget vastust küsimusele, et miks Riisalu väljastpoolt erakonda abilinnapeaks toodi, me ei saanud.

Taavi aas kiidab Riisalu jätkuvalt edasi, nimetab teda suure ettevõtlukskogemusega multitalendiks, sõjaväleaseks ja kogenud muusikuks.

Keskkond ja rohelised on omavahel väga tihedalt seotud, ütleb Taavi Aas. Keegi võiks aga tuua värskeid tuuli ka linnavalitsusse ja miks mitte väljastpoolt, räägib Taavi Aas. Ta meenutab, et Riisalu on varemgi Keskis olnud, tõstab teda eesile viisaka väljenduslaadiga ja korrektse isikuna.

Aga miks oli vaja IRL-ist tuua abilinnapea, küsib postimehe ajakriajnik Uwe Gnadenteich. Taavi Aas vastab, et Keskerakonnas on potentsiaalikaid isikuid küll, hakkab siis miskipärast rääkima linnaosavanematest ja nende asetäitjatest.

Kas Tallinn kavatseb osaleda riiklikus üürmiajade paanis? Eha Võrk lubab, et Tallinn jätkab oma üürimaade programmi.

Taavi aas räägib linnavalitsuse palkadest: nende üle otsustab volikogu, neid pole plaanis uue valitsusega muuta.

Tallinna televisioon eksisteerib kindlasti edasi, on piisavalt inimesi, kellele kommertskanalite kättesaadavus on piiratud. Ta lubab, et ei hakka midag ikinni panema.

Aivar Riisalu kiidab ühistupanka, ütleb et sellest saab teha täiesti normaalse eesti kapitalil põhineva panga.

Munitsipaalpolitseiski toimuvad muudatused, lubab ta.

Kommunaalvalla abilinnapea Kalle Klandorf järkab sealt, kust pooleli jäi: Reidi tee, Haabersti ristmik, Tammsaare park, Gonsiori tänav. Need on vaja lõpetada ja korda teha.

Ambitisoonikas on ka plaan luua Kristiine kontserdisaal.

Tallinna lasteaiajärhjekordade probleem saab tasapisi ise oma lahenduse, ehitame uusi lasteaedu.

Üks ilus plaan mis on meil järgmiseks aastateks: tasuta huviharidus koolide juures.

Kõige aktuaalsemad küsimused on muidugi koolide-lasteaedade remont, koolivõrgu korrastamine.

Haridus-kultuur-sport, abilinnapea Belobrovtsev: Vastutus on päris suur, eelkäija on tõstnud lati päris kõrgele.

Meie kultuurivärtused vajavad enam investeeringuid ja rohkem eksponeerimist.

Novikov märgib ära Reidi tee ja veel mõned vajalikud objektid, mis hakkavad kujundama linna nägu. Ei tohi ka unustada Eesti kultuuri ja ajalooga seotud väärtusi, eeskätt kirikutega seonduvat.

Novikov saab linnaplaneerimise valdkonna, mida enne kureeris Taavi Aas. Ta ütleb, et seal pole vaja revolutsiooni teha.

Andrei Novikov: Küsitakse, miks ma riigikogust ära tulen. Valijas kutsusid, mu süda on alati olnud Tallinnas, linnasüsteemiga seonduvates valdkondades.

Eha Võrk tegeleb veel omandireformi läbiviimisega, plaanib selle järgmise nelja aastaga Tallinnas lõpule viia.

Eha Võrk meenutab, et on linnasüsteemis töötanud alates 1995. aastast. Tema olulisemad projektid: meie linna eakad ootavad Maleva 18 Seeniorite maja, Mustamäele peab kerkima spordihoone-ujula.

Tahaksin vähendada emotsionaalset ebaõiglust Keskerakonna suunal, lõpetab ta.

Sellepärast tegingi oma vastuolulise otsuse ja olen nüüd teie ees, viitab Riisalu oma IRL-ist ja Tartust lahkumisele.

Meil pole mõtet aidata neid, kes abi ei vaja, pole vaja toetada vana ettevõtlust.

Mind on viimastel päevadel tituleeritud kelleks iganes, aga minu kogemus ettevõtluses annab mulle võimaluse tegelda järgmiste asjadega: Ühistupank, lipo, Tallinna televisioon, tark majandus, start-upinndus ja koostö ülikoolidega.

Aivar Riisalu tunnistab, et on selle laua taga iseendalegi ootamatult, aga kutse ja ettepanek olid lihtsalt nii veenvad.

Pensionäride pensionilisa võiks tõusta 100 euroni, ütleb Mõlder lõppeks.

Kolmas asi on Tallinna haigla, väga keeruline projekt.

Teine asi on ravijärjekorrad ja nende vahendamine, jätkab Mõlder.

Iga inimene Tallinnas peab pääsema tööle, spordikeskustesse ja lasteaedadesse, see valdkond on veel lapsekingadses, on vaja teha olulisi samme.

Sotsiaalvalla abilinnapea Tõnis Mõlder kinnitab, et ta adub, et valdkond on keeruline, tänab eelmist sama ala abilinnapead Merike Martinsoni.

Izmailova haldusala on keskkonnaamet ja kaasamine. Kaasamine puudutab seda, et ühelt poolt linnakodanikud oleks projektidega rohkem tuttavad kja kaasataud, ja teiselt poolt, meil on väga palju IT-lahendusi, mis on head, aga mida ei leita üles. Peame jõudma olukorda, kus kõik Tallinna lahendused on inimestele teada.

Taavi Aas unustab ära abilinnapea Belobrovtsevi eesnime. Andrei? Ei, Vadim.

Pressikonverents algas, Taavi Aasa tutvustab uusi abilinnapäid.

Rohelise abilinnapea Züleyxa Izmailova taustast saab lugeda siit: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinna-abilinnapeaks-saab-keskharidusega-isik-kes-pole-paevagi-tool-kainud-zuleyxa-izmailova?id=80054150

Mida arvata asjaolust, et Aivar Riisalu kandideeris IRL-i nimekirjas Tartu linnapeaks, nüüd aga asub hoopis abilinnapeaks Keskerakonna Tallinnas? http://epl.delfi.ee/news/arvamus/juhtkiri-sinine-vilkur-leidis-riisalu-jalle-ules?id=80078880

Täna kell 12 annavad eile Tallinna nõukogus kinnitatud abilinnapeakandidaadid pressikonverentsi, räägitakse oma valdkondadest ja plaanidest. Delfi kajastab sündmust otsepildis ja blogis.