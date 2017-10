BLOGI, FOTOD ja VIDEO | Ettevaatust! Lumetuisk vallutas Eestimaa, teed ohtlikult libedad ja nähtavus kehv, päästeamet hoiatas tormituulte eest

Nagu ilmateenistuse prognoosid lubasid, vallutas kolmapäeva hilisõhtul Eestimaa esimene lumi koos kõva tuisu ja tormituultega: teed on ohtlikult libedad, nähtavus tuisus kehv, päästeamet on hoiatanud tormituulte, katuste lendutõusmise ja elektri kadumise eest. Maanteeamet teatas veidi pärast südaööd, et keeruliste olude tõttu on suletud teelõik Tallinna ringteel.

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on öösel oodata tugevat tuult ning lörtsi ja lund. Väljastatud on esimese taseme hoiatus, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Harju, Lääne ja Pärnu maakonnas võib tuule kiiruseks olla kuni 20 m/s, Saare ja Hiiu maakonnas kuni 23 m/s.

Sellise kiirusega tuul võib murda puid ja lõhkuda katuseid, valmis tuleks olla võimalikeks elektrikatkestusteks. Mida rohkem on katkestusi, seda kauem peavad inimesed olema valmis ise hakkama saama. Päästeamet soovitab laadida täis akupangad ja varuda igaks juhuks koju patareisid ning tikke ja küünlaid.

Päästeameti uuring näitab, et Eesti pered on erakorraliste hädaolukordadega toime tulemiseks vajalike varude ja vahenditega veel üsna puudulikult varustatud. Vaid igas kümnendas leibkonnas on olemas kõik olulisemad vajaminevad varud.

Päästeameti soovitusliku nimekirja leiab Päästeameti kodulehelt.

Päästeamet tuletab meelde, et kindlasti ei maksa minna tormi ajal seiklema, et näiteks tormifotosid teha. Selline käitumine on ohtlik ja väljastatud hoiatustesse tuleb suhtuda tõsiselt – see on oluline samm ohutuskultuuri parandamiseks.

