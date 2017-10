BLOGI | EKRE soov kooseluseadus riigikogus tühistada luhtus: eelnõu hääletati menetlusest välja

Tänasel riigikogu täiskogu istungil oli esimese päevakorra punktina arutlusel EKRE algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu.

Ettepanekuga hääletada eelnõu riigikogu menetlusest välja oli 85 kohal olnud riigikogu liikmest nõus 47. Vastu oli 19 liiget. Osa liikmeid ei hääletanud. Selle tulemusega hääletatigi eelnõu menetlusest välja.

Hääletusele eelnesid sõnavõtud eelnõu algataja fraktsiooni esimehelt Martin Helmelt, kes ütles, et varasemate samasisuliste eelnõude argumendid kooseluseaduse tühistamise osas on olnud samad, kuid eelnõu algatati seetõttu, et vahepeal on vahetunud IRLi ja Reformierakonna esimehed, mis olid erakondi konservatiivsemateks muutnud.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur aga ütles, et nende erakond on jätkuvalt sooneutraalse kooseluseaduse poolt.

Marko Pomerants ütles aga, et IRLi fraktsioon on otsustanud hääletada eelnõu menetlusse jätmise poolt, sest see aitab kaasa õiguskindluse suurendamisele kasvõi nende paaride osas, kes tänaseks selle lepingu on juba sõlminud.

"Lihtne on see eelnõu menetlusest välja hääletada ja see olukord, mis siin on kaks aastat kestnud, kestab veel edasi ning mingisugust muutust siin tulemas ei ole," ütles Pomerants. Ometi jättis Mart Nutt IRLi fraktsioonist hääletamata.

Mitu korda päriti Helmelt ka seda, mis oleks EKRE variant seaduse asendamiseks, kuid Helme vastas alati, et parim variant ongi seadus tühistada ja seega ei ole vajadust midagi muud välja pakkuda.

Tegu oli eelnõu esimese lugemisega. EKRE lootis, et ehk jõuab eelnõu riigikogu saali juba enne kohalikke valimisi, ent jäi pika ninaga.

Eelnõu oli küll 12. oktoobri istungi päevakorras, ent Keskerakonna liikmed, sotsiaaldemokraadid ja Vabaerakonna liikmed venitasid ühte teist arutelu nii pikaks, et istungi ettenähtud aeg sai läbi.

Kooseluseaduse kindlad toetajad on sotsid, Jevgeni Ossinovski on rõhutanud, et seadust ei tohiks tühistada. Ka peaminister Jüri Ratas on märkinud, et seadust selle koalitsiooniga ei tühistata.

Samas on näiteks Keskfraktsiooni esimees Kersti Sarapuu möönnud, et ühist seisukohta nende fraktsiooni sees pole. On ka teada, et sotside ja Keskerakonna koalitsioonipartneri IRLi liikmete hulgas on seisukohad kooseluseaduse aadressil pigem negatiivsed.

Kooseluseaduse võttis riigikogu vastu ligi kolme aasta eest. Kohalolijatest oli seaduse poolt 40 liiget ja vastu 38, hääletamata jättis 10 saadikut. Seadus jõustus aga 2016. aastal, kuid selle rakendusaktid on siiani kinnitamata.