BLOGI: Brexiti eestvedaja ja Trumpi tulihingeline toetaja Nigel Farage Pärnus: meie esimene võit oli, kui Euroopa Liit tegi oma esimese suure vea - võttis kasutusele euro

Konverentsil arutletakse BREXITi kui kampaania üle – kuidas õnnestus Farage’il panna Suurbritannia rahvas hääletama Euroopa Liidust välja astumise poolt. Mis paneb inimesed liikuma ja mõjutab nende otsuseid? Kas lihtsalt inimeste hirmudele mängimine ja nende võimendamine? Kas poliitikud ja ärieliit alahindavad inimesi? Nendele küsimustele ootavad Nigel Farage’ilt vastuseid konverentsil osalejad.

Loo juures olev võimlemisvideo on tehtud vahetult enne Farage´i esinemist. Pisut enne esinemist kohale tulnud Farage oli ainus, kes end ei sirutanud.

NIGEL FARAGE EESTIS

Esinemine on nüüd lõppenud.

Mida arvab Farange Siim Kallasest? Kui ta esmalt tuli Euroopasse, siis ma kiusasin teda siinsete skandaalide pärast. Aga ta on asjalik mees, ja tema maksupoliitika Eestis oli revolutsiooniline.

Mitte ainult meedia ei näita seda vastupidi, vaid ka Juncker mõtleb oma väikeses peas samamoodi, et Brexitit ei juhtu. Aga see on uus asjade seis ja Brexit juhtub niikuinii!

Küsimus: Brexiti vastaste hulk on vähenenud, meedias jääb vastupidine mulje?

Ma poleks nii populaarseks saanud ilma Youtube´i ja Facebookita. Kui aastatel 2008 ja 2009 toimus finantskriis ja Lissaboni leppe arutelud, siis minu kõned Euroopa Parlamendis said palju tähelepanu.

Idee, et seda saab reformida ja seda saab demokratiseerida on läbi kukkunud ja seda keeldutakse tegemast. Kui te tulete Euroopasse volinikega rääkima, siis Komisjon ütleb teile kindla EI, kas liitu peaks reformima. See ei muutu kunagi.

See on aus küsimus ja seda on minult 20 aastat küsitud. Idee, mis 50ndatel selle liidu tekitas, et vältida edasisi sõdu, oli hea ja loogiline mõte. Probleem on aga selles, et selline harmooniat ja rahu sooviv klubi on muutunud millekski muuks. Blair ütles mõned aastad tagasi, et EL oli rahuprojekt, kuid nüüd on selle mõte võim.

Küsimus rahva seast: mulle ei meeldinud teie kampaania ja poliitika. Asjad, mis te räägite Brüsselist on osalisel õiged. Aga miks te tahte hävitada liitu ennast, mitte muuta kuidas see töötab?

"Aga meil demokraatia ja selline suhtumine on lapsik"

Õhtujuht mainib, et on palju inimesi, kes ei tulnud konverentsile Farage pärast.

Esinemine on läbi.

Ma palun teil mõista, miks britid hääletasid Brexiti poolt: et oma riiki ise kontrollida. Ja ma palun teilt, et oleks suur arutelu Euroopa sõjaväe üle ja kas see saaks üldse toimida paralleelselt NATOga. See on üks suuremaid poliitilisi küsimusi teie eluajal.

Ja kui ma käisin Leedus, vabandust Eestis, 15 aastat tagasi, siis ei arvanud ma, et Euroopa jõuab siia, kus ta praegu on.

Jah, nad tahavad kaubavahetust ja reisida vabalt, aga nad tahavad, et nende riigid säilitaksid oma näo ja oleksid iseenda peremehed.

Kui meil oleks üle Euroopa ühtne mõte omada ühte keelt, kultuuri ja heita minema oma rahvuslikud riigid, siis Euroopa Liit töötaks ja kõik läheks hästi. Aga ma usun - ja olen lausa kindel -, et see pole eurooplaste soov.

Sama idee ja mõte on näiteks Ungari peaminister Orbanil. Ta esitab sama küsimuse - me liitusime Euroopa Liiduga, et vabaneda NSV pärandist, kuid nüüd oleme siia tagasi jõudma. Ma ei võrdle neid kahte liitu, kuid ma leian siin sarnasusi.

Jah, te ütlete, et Eesti on liiga väike, kuid maailm on täis väikseid riike, millel läheb väga hästi.

Ma tean, miks te tahate eemale tõukuda kogu Nõukogude pärandist. Aga te tahate olla iseseisev, sõltumatu riik ja samas ka kuuluda sinna liitu. Aga need on vastukäivad ideed. Te ei saa teha oma seaduseid ja kontrollida majandust.

Brexiti üks oluline mõte on veel see, et te olete väike riik ja teil pole Brüsselis suurt mõju. Aga kas kuulimise asemel suurde liitu, kas Suurbirtannial poleks kasulikum omada vabakaubandusleppeid?

Ja väikesed riigid nagu Eesti ja teised Balti riigid peaksid ütlema Euroopas, et Suurbritanniaga oleks vaja teha täiskasvanulik ja küps kokkulepe.

Kui mul oleks valida Trump ja Ameerika või siis Juncker, siis te aimate mu valikut.

Ei saa olla, et EL ja NATO sõjaväed töötavad paralleelselt. See on debatt, mis siin Euroopa nurgas saab olema eriti oluline.

EL tahab olla globaalne superjõud ja seda ei saa olla enda välispoliitikata ja ilma sõjaväeta, mis seda toetaks. Ja päeval, kui Trump võitis, ütles Juncker, et see on Ameerika lõpp ja me teeme oma sõjaväe.

Ma usun, et Trump tahab NATO-le anda uut rolli islamiterrorismiga võitlemisel. AGa need mured, mida te siin tajute, siis teades tRumpi ja tema meeskonda, siis tema ei taha, et NATO teile selja keeraks. Aga on üks inimene, kes eda tahab - Junker!

Trump tegi NATO puhul oma valimiskampaania puhul selge sõnumi: kui te tahate, et Ameerika muskel teid kaitseks, siis tuleb teil maksta. Eesti muidugi maksab, ja ka meie maksame, aga suurem osa ei tee seda.

Leian, et on geopoliitilisi debatte, kus te tajute teravaid teemasid paremini oma asukohast tingituna.

Ma saan aru, miks Eestis toetatakse EL-i, sest te ihkasite Lääne poole.

Euroopas on rikkalik kultuuriline mitmekesisus. Ma tahan, et Euroopa oleks suveräänsete riikide kogum, kes teevad koostööd. Kuidas saab EL öelda, et nemad on Euroopa ja rõhuda ühtsusele?

EL kaotab palju, aga see ei tähenda, et ma olen Euroopa vastu. Ma ei ole. Aga see lipp, see hümn.... Kes on neile andnud õiguse öelda, et nemad on Euroopa?

ELi jaoks on see tõesti dramaatiline hetk, sest me oleme suur riik ja meie majandus on suurem kui 20 väikseima riigi majandus kokku.

Naljakas on see, et 68% britte tahavad nüüd, et Brexitiga peab lõpuni minema. Brexiti vastaste hulk on vähenenud 22%. Need, kes olid vastu, hakkavad nüüd paistma tobedad.

Prärast referendumi tulemusi olid maailmalõpu meeleolud, kuid meie majandus on hakanud paremini käima.

Meie riigi jaoks, maailma suurima majanduse jaoks, oli üle maailma dikteeritud, mida me teha võime ja mida mitte. 85% maailma majandusest toimub EList aga väljaspool.

2015. aastal saime suuremat rahva toetust ja me suutsime viia asja nii kaugele, et toimuks referendum ning minu poole hakaksid pöörduma ka teised poliitikud, kes ütlesid, et ka nemad on nõnda mõelnud juba ammu.

Teine ELi suur viga oli laieneda väga kiiresti ja tuua sisse riike, mis pole loodud lääne demokraatiaks. Meil on massiimmigratsioon Suurbritanniasse enneolematus mõõtmes.

Kui EL tegi oma esimese suure vea ehk euro kasutuselevõtu, siis see oli meie esimene võit. Sest peaminister Blair tahtis samuti ühineda, aga vaadates kuidas asi lõppes finantskriisiga, siis oli hea, et me saime seda vältida ja see oli esimene samm vastuhakul.

Meie mõtete üle hakati alguses ilkuma, kuid see muutus aegamööda. Kui sa tahad maailma muuta, peab sul olema hea idee ja sa pead uskuma sellesse, mis on su idee.

See oli Euroopa Ühendriikide loomine ja inimestele ei öeldud, mis on kogu liikumise mõte. Mina ütlesin kohe, et me peame olema iseseisev riik, mis kontrollib ise oma piire ja teeb ise otsuseid.

Oktoobris 1990 tuli teade, et Suurbritannia sidus oma valuutakursi Saksa margaga. Ja ma mäletan, et mõtlesin: see on jama.

Ma pole alati olnud poliitikas, vaid ka ettevõtja. 80ndate lõpus hakkasin ma küsima, mis on Euroopa klubi iseloom, mida mu vanemad olid varasemalt kirglikult toetanud.

Farage astus lavale. Tere kõigile! See pole minu esimene kord Eestis, kus tundub, et alati paistab päike.