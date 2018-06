Bilderbergi grupp: kas Jüri Ratas läheb kohtuma maailmavalitsejatega või annab lihtsalt hoogu juurde fantaasiarikkale vandenõuteooriale?

Kas Bilderbergid on tegelikud maailmavalitsejad või on tegemist fantaasiarikka vandenõuteooriaga?

Igal asjal on kaks põhjust - hea põhjus ja tegelik põhjus, ütles kunagi üks vana ja irooniline mees. Miks koguneb igal aastal kusagil maailma punktis suurlinnast eemal paiknevas heas hotellis sadu poliitikuid, ekspoliitikuid, kõrgeid riigiametnikke, ärimehi ja ajakirjanikke? Miks ei tule nende kohtumiselt avalikkuse jaoks piuksugi? Miks ei lasta seda kajastada? Miks on isegi selle toimumise aeg kiivalt hoitud info? Milleks neile tähtsatele ja vägevatele Chatham House´i reeglid, mis kuuldut tsiteerida ei lase? Kas neil on midagi varjata?

Tegemist on Bilderbergi grupiga. Koos hakkas see Euroopa ja Ameerika eliiti koondav rühmitus käima 1954. aastast Hollandis ühes väikelinnas Bilderbergi nimelises hotellis. Kohtumispaigad muutuvad, kuid grupi nimi mitte.

Foorumi eakas esimees Etienne Davignon põhjendas Bilderbergi grupi kooskäimisi nii: „Ma arvan, et need on mõjukad inimesed, kes tahavad rääkida teiste mõjukate inimestega foorumil, mis võimaldab vaba mõttevahetust ja oma erimeelsuste arutamist ilma kriitika ja avaliku debatita nende vaadete üle."

Finantsistide pere mõju

Kuid lugedes ajakirjanik Daniel Estulini värskelt eestindatud raamatut "Bilderbergi grupi tõeline lugu", püüab autor meile selgeks teha, et see, et Bilderbergi grupp kujutab endast pelgalt prominentide ohutut arutelukeskkonda on "hea põhjus", mitte tegelik põhjus.

Pigem on tegemist seltskonnaga, arvab Estulin, mis on USA Rockefellerite finantsperekonna lõa otsas ja millel on tõsised maailmavalitsuslikud plaanid. Ja see maailmavalitsus pole kasulik kellelegi, kes Bilderbergide valitud seltskonda ei kuulu. Ja kes üritab nende tegevuste kohta rohkem teada saada, seda kummitab oht astuda kogemata kombel lifti, millel puudub põhi. Nii nagu autori sõnul temaga äärepealt juhtuma pidi. Võimuahned Bilderbergid on halastamatud.

Vilniuses sündinud ja hiljem läände läinud Estulin leiab tuge oma isa KGB-taustaga sõpradelt. Kõiki neid iseloomustab umbusk lääne vastu. Mis siis on Estulini hinnangul Bilderbergide eesmärgid? Ennekõike maailmavalitsus. Selleks tuleb hävitada rahvuslik identiteet ja delegeerida võim rahvusvahelistele organisatsioonidele. "Kehtima peaksid hakkama ühtsed universaalsed väärtused, mingeid teisi väärtusi tulevikus ei lubata." Ja võimupüramiidi tipus pole mõtet jälgida ideoloogilisi piire - pankurid ja bolševikud vajavad rahvuseta allutatud inimest ühtviisi.

ÜRO-le väge juurde

Põhiline liikur maailmavalitsuse saavutamiseks on ÜRO, selle volituste suurendamine, tema lipu alla antud relvajõududest maailmaarmee loomine. Ka desarmeerimises näeb Estulin ohtu - rahvuslikud valitsused nõrgenevad. Sammuna maailmavalitsuse poole sobivad ka regionaalsed organisatsioonid - Euroopa Liit, Ameerikas vabakaubanduspiirkond NAFTA. Kohalikud kohtusüsteemid kaotavad jõu, tähtsamad asjad ajab joonde rahvusvaheline kriminaalkohus, tallates riigipiirid mutta.