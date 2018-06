Bilderbergi grupi kohtumine: kui Soomes on see ministrite jaoks eralõbu, siis Jüri Ratas läheb sinna maksumaksja kulul

Eilsest pühapäevani osaleb peaminister Jüri Ratas Itaalias salapärase Bilderbergi grupi kohtumisel. Kokku läheb see maksumaksjale maksma ligi 2700 eurot.

Delfi on varasemalt kirjutanud, et näiteks Soomes puhkes kuus aastat tagasi skandaal, sest selgus, et riik maksis kinni Bilderbergi grupi kohtumisel käinud rahandusministri Jutta Urpilaineni reisikulud.

Mullu osales kohtumisel transpordi- ja sideminister Anne-Catherine Berner. Ta teatas, et maksab sõidukulud omast taskust ja see norm - maksad ise - jäi sest ajast kehtima.

Kuidas on lood Jüri Ratasega? Valitsuskommunikatsiooni direktor Urmas Seaver selgitab Delfile, et Ratas on Bilderberg grupi kohtumisele kutsutud kui Eesti Vabariigi peaminister, mitte kui eraisik. Nii on ta kirjas ka osalejate nimekirjas.

"Eesti Vabariigi peaminister pälvis ilmselt kutse paljuski tänu Eesti edukale eesistumisele Euroopa Liidu Nõukogus ning meie aktiivsele panustamisele digivaldkonnas. Kutse on käsitletav tunnustusena kogu riigile," lisab ta. "Taoliste rahvusvaheliste kohtumiste raames saadud kontaktid, oluline info ja teadmised on kasulikud kogu riigile. Samamoodi pakub üritus võimalust Eestit ja meie ettevõtluskeskkonda positiivselt tutvustada."

Peaminister osaleb kohtumisel tema sõnutsi üksinda (lisandub julgestus) ning lendab Torinosse turistiklassis. "Eeldatavad kulud on kokku ligi 2700 eurot ning need kaetakse peaministri büroo eelarvest," märgib Seaver lõpetuseks.