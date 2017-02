Belobrovtsev Kõlvarti valimisest: kellelegi ei avaldatud survet, hääletamisprotsess oli anonüümne ning igaühel oli võimalus esitada oma kandidatuur

Kristiine linnaosavanem Vadim Belobrovtsev märkis, et Keskerakonna Tallinna nõukogu liikmetele ei avaldatud kohalike valimiste esinumbrite valikul survet, hääletamisprotsess oli anonüümne ning igaühel oli võimalus esitada oma kandidatuur.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas tegi eile Keskerakonna Tallinna nõukogu koosolekul ettepaneku nimetada Mustamäe ringkonna esinumbriks Tallinna linnapea kohuseid täitva Taavi Aasa ning Lasnamäe ringkonna esinumbriks abilinnapea Mihhail Kõlvarti. Tallinna nõukogu toetas mõlemat kandidaati. Kõlvarti valikmisega ei olnud aga rahul riigikogu liige Olga Ivanova, kelle hinnangul võiks Lasnamäe esinumbriks olla hoopis Keskerakonna endine juht Edgar Savisaar või europarlamendi saadik Yana Toom.

Belobrovtsev ütles, et minna valimisele esinumbrina eriti veel nii suurtes ringkondades on suur väljakutse, mis nõuab palju jõudu. “Seista valimisnimekirja eesotsas ei ole mingi auhind. See on eeskätt suur vastutus meie ühise tulemuse eest ning see kõik nõuab palju jõudu ja rasket tööd iga päev,” rääkis poliitik, vahendab Keskerakonna pressiesindaja.

Ta lisas, et valimisnimekirja eesotsas peab seisma kandidaat, kel on tahtmist ning võimalused pühendada ennast sajaprotsendiliselt nende valimistel. Eriti veel, kui valimistel otsustatakse Tallinna linnapea koht. „Yana Toom on edukas Euroopa parlamendi saadik, kes suure osa oma ajast tegutseb Brüsselis. Edgar Savisaar mainis korduvalt, et tegeleb oma tervisega ning osalemist valimisel pole mõelnud. Seda kinnitasid nii erakonna esimees kuid ka erakonna peasekretär,” rääkis linnaosa vanem.

Ta ütles, et eelnimetatud kandidaatidest sobibki kõige paremini selle kohale Mihhail Kõlvart. „Mihhail on juba kuus aastat töötanud aselinnapeana ning ta on üks nendest linnajuhtidest, kel on suur kogemus ja märkimisväärne toetus linnaelanike poolt. Me nägime korduvalt, kui edukas oli Mihhail eelnevatel valimistel ning erinevad uuringud näitavad, kui populaarne ta tegelikult on,“ lisas Belobrovtsev. Ta ütles, et sama arvamusele jõudsid ka Tallinna Nõukogu liikmed.

Belobrovtsev kes osales eilses koosolekul, märkis, et mitte keegi ei avaldanud osalejatele survet, vaid kõik hääletasid oma südametunnistuse järgi. „Kõikidel liikmetel oli võimalus esitada oma kandidatuur, aga lõppkokkuvõttes kerkisid esile kolm nime, kes kõik ka kandidaadina registreeriti. Anonüümse hääletuse tulemus oli aga see, et suure osakaaluga osutus valituks Mihhail Kõlvart. Seega, ma ei oska öelda, mismoodi ja kuidas sai keegi kellelegi mingit mõju avaldada,“ rääkis Belobrovtsev.

