Beebilõusta ohver: Mõtlesin algul, et ta teeb nalja, aga siis nägin tera välkumas

Beebilõusta röövi ohver, müüja Natalia, näitab alkoholiletilt pärit relvakujulist pudelit. See pole siiski enesekaitseks - neid müüs pood ka enne röövi.

Noaga vehkiva räppar Beebilõusta eest sai poemüüja Natalja põgenema, aga tuli juba päev hiljem tööle tagasi.

Natalja räägib, et esialgu oli olukord rohkem kummaline kui hirmus, kui poodi sisenes maskiga tundmatu. "Ma arvasin, et ta teeb mingit nalja. Aga kui helkivat tera nägin, sain aru, et ei olegi nali," meenutab Natalja.

Poemüüja hakkas karjuma ja taganes, Beebilõust vehkis tema suunas noaga ja asus siis sama noaga kassat lahti kangutama. "Tekkis mõte, et äkki näen mingit asja, millega teda lüüa, aga ei leidnud. Pugesin lõpuks akna ja külmkapi vahelt läbi ja jooksin uksest välja," meenutab poemüüja. Nataljale järgnes poodi ostlema tulnud ja pigem frustreeritud kui paanikas vanem daam. "Karjusin õues edasi, et tulge appi," lisab Natalja.

Kassaaparaadi sülle haaranud Beebilõust püüdis neile jooksujalu järgneda, aga koperdas ja kukkus pikali. Läks veel vaid paar sekundit, kuniks keegi möödakäija ukse väljastpoolt blokeeris.

Lõksu jäänud räppar otsis küll tagaruumist lisaväljapääsu, aga jõudis sealgi tupikusse. Mõne minuti pärast jõudis kohale ka politsei. Beebilõust otsustas alla anda, haarates veel enne väljumist riiulilt pudeli viskit ja sellest omakorda suure sõõmu. Õues külmetava Natalja silme ees murdsid politseinikud räppari käed selja taha raudu.

Natalja on Salme toidupoes töötanud umbes kolm aastat. Midagi sellist, nagu laupäeval, pole naine varem kogenud. Varem töötas ta lemmikloomapoes - liiati siis seal.

Samal päeval käis Natalja politseis ütlusi andmas ja poe omanik kahjusid kokku arvutamas.

Järgmisel päeval oli Natalja aga poes tööl tagasi. Paar päeva hiljem jätkub juba tavaline väikepoe igapäevaelu. "Mesikäpa šokolaadi oleks vaja," ütleb Natalja kaubavedajale. "Ja õuna-mustikajooki." Alkoholilõhnadega mees tuigerdab leti kõrval seisvale toolile ja tellib endale viina, ühe saiakese ja kolm jäätist. Alkoholiletil terendavad relvakujulised viinapudelid. Enesekaitseks? Need olid seal siiski ka enne röövi, naerab Natalja.