Batuute rentiv Eesti ettevõtja: Inglismaal väikese lapsega surmaga lõppenud batuudiplahvatuses oli ilmselt süüdi liiga võimas mootor

Eile Inglismal Norfolkis nelja-aastase tüdruku surmaga lõppenud batuudiplahvatuse tingis tõenäoliselt ettenähtust suurema võimsusega mootori kasutamine, arvab Argo Ajla batuutide üürimisega tegelevast ettevõttest Playcenter.

Alja sõnul annab tehas alati kaasa juhendi, kus on kirjas, kui suure võimsusega mootorit võib kasutada. "Kui aga batuut on vana, laseb õmblustest õhku läbi ja tehase poolt ette nähtud võimsusega mootor seda enam täis ei puhu, siis mõni võtab kasutusele suurema võimsusega mootori. See võib batuudi aga lõhki puhuda," selgitas Alja. Tema sõnul ongi see väga suure tõenäoslisusega Inglimaal juhtunud õnnetuse põhjuseks.

Batuudi eluiga sõltub nii hooldusest ja kvaliteedist - materjalist, õmbluste tugevusest ja insenertehnilisest ülesehitusest. Ka korralik hooldus on oluline - märjaks saamisel tuleb batuut ära kuivatada. Samuti tuleb jälgida, et batuudil ei hüppaks liiga palju lapsi korraga ja batuut liivateradest ja muust prahist puhas hoida. Korraliku hoolduse puhul võib Alja sõnul batuudi eluiga olla ka kümme aastat.

Delfi kajastas eile, et Inglismaa idaosas Norfolkis juhtus traagiline õnnetus, kui rannas plahvatas täispuhutav batuut. Parajasti sellel turninud nelja-aastane tüdruk hukkus. Pealtnägijate sõnutsi paiskus tüdruk plahvatuse järel õhku umbes kuue meetri kõrgusele.