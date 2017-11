Barbi Pilvre: õllelobby on loonud Eestist masendava pildi, et inimeste ainus vajadus on kodulähedane alkohol

Sotsiaaldemokraat Barbi Pilvre sõnul vaidles ta oma üleeilses artiklis vastu alkoholilobbyle, mis hirmutab inimesi, et alkoholiaktsiisi tõstmisel pannakse maapoed kinni. Pilvre artikkel pälvis teravat vastukaja, sest paljud tajusid seda maainimeste solvamisena. Pilvre sõnul on maapoodide sulgemine linnastumisega paratamatult kaasnev nähtus.

Millist tagasisidet olete saanud oma artiklile „Barbi Pilvre: kui maaelu seisneb kodulähedases joomises ja mugavas suitsupopsimises, olekski ehk parem, kui tühjenev Eesti jääks loomadele”?

Ma oma arvates kirjutasin loo reaktsioonina alkoholilobbyle, milles maalitakse maaelu eeltingimusena kodulähedase alkoholi kättesaadavust. Kuna Delfi toimetajad tegid sellele oma pealkirja ja oma leadi, läks lendu pisut teine versioon. Inimesed loevad ju pealkirja ja esimest rida.

Mida te öelda tahtsite?

Tahtsin öelda, et alkolobby on läinud liiale maaelu tontide maalimisega. Alkoholi PR-i sõnum on olnud, et maaelu sureb kohe välja, kui kodulähedane alko pole odavalt kättesaadav. Minu artikkel tegeles selle teemaga.

Kirjutasite: „Kui maaelu seisneb kodulähedase jooma kättesaadavuses ja suitsetamise mugavuses, oleks ehk kõigile kasulikum ja odavam, kui tühjenev Eestimaa jääkski lõpuks loomadele.” Kas see on siis teie seisukoht?

See on toimetusepoole lead. Saan aru, et nad võisid välja lugeda sealt, aga see „kui” on tingiv. KUI maaelu seisneb selles, siis... Seal ei ole väidetud, et maaelu seisneb selles.

Olgem ausad, neid inimesi, kes joovad, maal on. Mida nende inimestega tegema peaks?

Alkoholilobistide arvates on vaja neile alkoholiaktsiisi mitte tõsta ja säilitada maapoed, kus alkohol oleks kodulähedaselt kättesaadav. See on alkoholilobistide sõnum. Sellega mina vaidlesin.

Mida teie pakuksite? Mida teha inimestega, kes elavad maal ja tarbivad alkoholi?

Tõsta alkoholiaktsiisi.

Kuidas see nende elu paremaks teeb?

Nad ei joo pärast seda enam nii palju, kui alkohol on kallim.

Aga need inimesed, kes kasutavad Euroopa Liidu vabaturu õigust Lätist odavamat alkoholi tuua? Kas taunite seda või on see normaalne?

See on nende valik.

Te kirjutasite ka maapoodidest, et nad on viletsa valikuga ja viisakad inimesed neis ei käi. Mis teil maapoodide vastu on?

Mitte midagi. Maainimesed käivad väga palju kaubanduskeskustes ja toovad omale autodega kaupa. Muidugi oleneb, kus, üldistus on väga suur.

Maainimesed on ise süüdi, et väikesed maapoed alla käivad ja muutuvadki kohtadeks, kus on vaid natuke odavat alkoholi?

Mis süüdi. Nad lähevad loomulikult kaubanduskeskustesse. Mul on omal Läänemaal kogemus, vaadake, kui suured kaubanduskeskused seal on, loomulikult lähevad inimesed sinna, kuna seal on suurem kaubavalik ja odavam. Inimesed on ju mobiilsed, ega nad ei ole ketis.

Kas maapoed on üldse miski, mille säilimist riik ühel või teisel moel toetama peaks?

Ideaalis võiksid nad muidugi säilida. On ju tore, kui maal on jäätis, piim ja kiirestiriknevad toiduained saadaval. Meil on aga turumajandus, kaubanduskeskused on meie valik olnud. Need suretavad väikepoed välja ka linnades.

Kas teie artikli väga terav vastukaja üllatas teid?

Alkoteema on ikka nii valus Eesti inimeste jaoks. Algne pealkiri oli „Kogu maa on õlleleinas”. See pealkiri muudeti ära. Minu arust oli see parem kujund kui see otsene väide, millest poleemika lahti läks.

See oli ju ikkagi konkreetne seisukoht teie artiklist, et parem olgu tühi maa kui joodikud?

Ma räägin algusest peale uuesti: alkolobby seisukoht on, et alko peab olema kättesaadav, muidu maapoed pannakse kinni ja aktsiis peab olema madal. Mina polemiseerin selle seisukohaga.

Paljud maainimesed tajusid siiski seda artiklit otsast lõpuni kui üht suurt maainimeste solvamist. Mida te neile inimestele öelda tahaksite?

Ma selle väite kohta, et paljud maainimesed tajusid, ei oska mitte midagi öelda. Kust te seda võtate? Tänapäeval on suhteliselt raske öelda, mis sellest on alkotööstuse lobby ja mis on autentne reaktsioon.

Kui vaatate oma Facebooki lehte, siis seal on üsna paljude inimeste nördinud tagasidet. Mida te sellest arvate?

Facebooki sisu kohta on väga raske öelda, kui palju sellest sisust on loodud PR-agentuuride, parteikontorite poolt, kes ajavad alkoaktsiisi teemat. Väga raske.

Kas arvate, et osa inimestest, kes oma seiskohtasid väljendasid, on tegelikult võltskontod?

Mitte seda. Võibolla ka seda, aga väga raske on öelda, et kogu rahvas arvab midagi. See, et tekstidest loetakse välja seda, mis endale õige tundub, on ka tavaline, meediainimestena teame seda kõik. See on õrn koht, mida puudutasin.

Kas tagantjäreletarkusega oleksite selles artiklis midagi teistmoodi kirjutanud?

Ei, ma arvan, et oleks pidanud veel lihtsamalt kirjutama. Ülehindan ikka inimeste funktsionaalset lugemisoskust. Koolis õpitakse seda küll praegu, aga inimesed ei loe läbi ja.. Oleksin pidanud kooskõlastama toimetusega selle, et pealkirja ei saa niimoodi muuta ja leadi kirjutada ilma minuga kokkuleppimata.

Pealkiri oli ju tsitaat teie jutust. Täpselt seda te kirjutasitegi?

Jah, aga see areneb järjekorras, millised laused tekstis on. Mis järjekorras laused on. Pealkirjas on asjad, mida sa rõhutad ja esile tood.

Kokkuvõtteks, mida tahaksite te öelda inimestele, kes võibolla on ikkagi natuke solvunud selle peale, mida te selles artiklis kirjutasite?

Ütleksin veelkord, et alkoholilobistid on maalinud Eestimaast väga õudse pildi ja mul on sellest väga kahju. Alkoholilobistid ja erakonnad, kes ajavad oma asja, et alkoaktsiisi mitte tõsta. Õllelobby on olnud nii professionaalne, et Eestist on loodud tõesti masendav pilt, et inimeste ainus vajadus on kodulähedane alkohol. Mul on väga kahju sellest kuvandist.