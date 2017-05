Barbi Pilvre: loomatsirkuse keelustamine on oluline samm loomade väärikuse tagamisel

Sotsiaaldemokraat Barbi Pilvre kinnitusel on loomatsirkuse ärakeelamine oluline samm teel selles suunas, et Eesti ühiskonnas oleksid loomade väärikus ja loomade õigused tänasest märksa paremini tagatud.

Riigikogus oli täna esimesel lugemisel loomakaitseseaduse muutmise eelnõu, mis keelustab järgmise aasta 1. juunist metsloomade kasutamise tsirkuses ja ka muudel avalikel üritustel.

„Tsirkus peab muutuma esteetilisemaks ja eetilisemaks. Me ei soovi enam Eestis näha tsirkuse külalistruppe, kus loomi transporditakse mööda esinemispaiku kitsastes oludes piinarikkalt väntsutades, et siis areenil nende väärikuse alandamist pealt vaadata. Tegu on loomade ärakasutamise lõpetamise teel küll vaid ühe, aga samas väga olulise sammuga,“ ütles Pilvre riigikogu kõnetoolist. Pilvre meenutas, et loomatsirkuste keelamise eelnõu algatas toonane põllumajandusminister Ivari Padar juba 2015. aastal.

Pilvre sõnul kogub Eesti ühiskonnas diskussioon loomade väärikuse üle alles hoogu. „Loomade ärakasutamist ja loomadele kannatuste põhjustamist on vaja vähendada miinimumini. Kogu arenenud maailm liigub selle poole, et tunnistada loomade õigust liigiomasele elule ja väärikusele,“ rääkis Pilvre. Tsirkuste ja karusnahakasvanduste kõrval on loomakaitse huvivaldkonnaks intensiivloomapidamine, tingimused farmides, pikamaatransport ja võimalikult valutu hukkamine, loetles Pilvre.