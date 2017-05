Avamiste ralli jätkub: Taavi Aas õnnistas sisse nii Maxima poe kui Balti jaama turu

Taavi Aas on oma senise tagasihoidlikkuse minetanud ning tormab ürituselt üritusele.

Kella 11 paiku võis teda näha Haaberstis, kus peeti Maxima uue XXX hüpermarketi sarikapidu. Mahavõetud sarikapärjale olid kantud Haabersti lasteaialaste soovid selle kohta, milline detsembris valmiv uus kauplus võiks olla. "Kokku annab uus kaubanduskeskus tööd ligi 200 inimesele," sõnas Aas uhkelt.

Sellelt ürituselt kiirutas Taavi Aas edasi uuenduskuuri läbinud Balti jaama turu avamisele. Ka seal sai ta kõne pidada.

Foto: Karin Kaljuläte

Meenutuseks - eile avas Taavi Aas Pirital rekonstrueeritud Kase tänava.

Varasemalt Aas nõnda innukalt eri üritustel nii-nimetatud lindilõikaja rollis polnud, aga eks ilmselt on oma roll kohalikel valmistel.

Nädala hakul selgus, et just Aas on sel korral Keskerakonna linnapeakandidaat. Ta lubas seejärel, et edaspidi on rohkem pildil. Seda on ka vaja, sest nelja aasta eest sai ta valimistel napid 227 häält.

Igasugu lindilõikamiste mustri lõi endine Edgar Savisaar. 2009. aastal jagas ta linlastele näiteks küttepuid ja kartuleid. 2013. aasta valimiste eel tuli aga välja isegi Ülemiste vanakesega, mis läks maksma 20 000 - 30 000 eurot.