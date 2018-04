AVALIK KIRI | Feministid taunivad "labaseid nalju treiva lobisti ning jutlustaja" Janek Mäggi määramist riigihalduse ministriks

Janek Mäggi ütlused riivavad kõiki, kellel on kokkupuudet olnud lähisuhtevägivallaga, halvustavad kõiki, kes maapiirkondades lapsi kasvatavad, kurvastavad kõiki, kes soovivad, et Eesti koheldaks võrdse austusega iga inimest, vanusest, soost ja elukohast sõltumata. Vaid mõned näited "Eestis saab sünnitada ka põllu peal, 11 inimest Eestis sünnitab autos, selliseid asju juhtub kogu aeg", "Mehe väärtus on seisnenud tema raha hulgas ja alles siis selles, kes ta on. Enamasti on muidugi just toredatel meestel palju raha ja jobudel mitte midagi", "Mõtlesime sõpradega, et kelle naist me siis täna koos peksma hakkame? Kas tõesti on Eestis olukord nii hull, et vabariigi aastapäeval peab rääkima peksmisest?", "Ühiskond ei vaja kunstlikku võrdõiguslikkust, mis on regulatsioonidega tagatud ja mida riikliku sunniga juurde luua ei saa. Ühiskond vajab mehe ja naise erinevuse mõistmist."

Need tsitaadid Mäggi artiklitest ei ole üksikud kontekstist väljarebitud lausekatked. Need näitavad ütleja mõtteviisi, et meie ühiskond peab toimima umbes 40-aastase eestikeelse eduka mehe tarvis, kõigi ülejäänud Eesti elanike soovid ja unistused ning inimõigused võib vajadusel üle parda heita.

Loe veel

Me ei soovi Eesti Vabariiki juhtima ignorantseid ning hoolimatuid ministreid. Eesti vajab inimesekeskseid poliitikaid ning kodanike muresid reaalselt lahendada soovivaid juhte.

Kutsume pöördumisele alla kirjutama!