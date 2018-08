Auvere elektrijaam läks General Electricult üle Eesti Energiale

Eesti Energia juhatus allkirjastas ja väljastas General Electricule Auvere elektrijaama opereerimise üleandmise ehk Provisional Acceptance´i sertifikaadi. See tähendab, et elektrijaama opereerimine läheb ehitajalt üle Eesti Energia tütarettevõttele Enefit Energiatootmine.

Auvere elektrijaama lepingujärgne garantii- ja töökindluse periood kestab kaks aastat. Elektrijaam on suuteline katma kodumaiste kütustega enam kui veerandi Eesti elektritarbimisest.

„Auvere elektrijaama ehitamine on olnud keerukas, pikk ja pingeline projekt. See on unikaalne jaam, mis varustab Eestis elektriga kahte järgmist põlvkonda.

Auvere elektrijaamas saab kütusena kasutada lisaks põlevkivile biomassi, turvast ja põlevkivigaasi. Need kõik on kodumaised kütused. Ehkki jaama vastuvõtmine on viibinud, on tänaseks tehnilised kitsaskohad kõrvaldatud.

Jaam töötab vastavalt plaanile ja täidab kõiki keskkonnanõudeid. Mul on väga hea meel, et oleme koostöös General Electricuga jõudnud jaama ehitamise lõpp-punkti,“ sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

„Tänan nii General Electricu kui ka Eesti Energia ja meie teiste partnerite meeskondi, kes on andnud endast kõigi nende aastate jooksul maksimumi, et Eestile oluline tööstusinvesteering valmiks,“ tänas Sutter projektimeeskonda.