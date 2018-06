Autorollo tsiviilasi sai lõpu, poliitikud pääsesid, vastutajaks jäi advokaat Siim Roode

Teine ringkonnakohus näitas juba, kuidas asjad peavad käima - esinaine sinatas istungil sõbralikult Siim Roodet ja käis peale, et viimane tingimata ka oma seisukoha toimunust esitaks. Pluss üldine atmosfäär – pankrotipesa ülekarjumine ja halvustamine. Otsus oli aga istungiga sünkroonis - mingeid rikkumisi pole olnud, kõik tegelased on süütud.

Kolmas ringkonnakohus sättis oma sammu samaks Põhja ringkonnaprokuratuuriga, kelle juhtimisel toimunud uurimine tegeles põhitegelaste panusest möödavaatamisega.

Vaatamata sellele, et oli olemas hulk otseseid tõendeid ja tunnistajate ütlusi, mis kinnitasid poliitikute osalust, ütles kolmas ringkonnakohus, et nendest tõenditest olulisem ja kaalukam on Väino Pentuse kinnitus, et tema kiitis kõik tema selja taga toimunu heaks.

Sama Pentus tunnistas kohtus, et ei teadnud, mis tema haiglasoleku ajal ettevõttes toimus; kinnitas, et ettevõttest läks sularaha tütre majamakseteks; valetas korduvalt erinevatele kohtutele; tegutses peale ettevõtte tühjendamist tankistina ja oli kolmanda ringkonnakohtu istungiks juba kriminaalselt karistatud.

Miskipärast unustas kolmas ringkonnakohus põhjendamata, miks ta, erinevalt maakohtust, otsustas, et Väino Pentus on usaldusväärne.

Kummastust tekitab kokkuvõttes ka see, et lapsikud, kunstlikud ja ebaloogilised selgitused paistsid teisele ja kolmandale ringkonnakohtule tõsisemate tõenditena kui osaliste omavaheline kirjavahetus ja selles sisalduvad kinnitused ja võimuhierarhia.

Me tahtsime teha puust ja punaseks – ettevõttete tühjendamine viib vääramatult karistuseni.

Meile tehti puust ja punaseks– see ei ole teie riik, see ei ole teie asi.

Huvitav, kas keegi "valitsejatest" on mõelnud, millist eeskuju me oma lastele ja lastelastele selle kohtuasjaga näidanud oleme.