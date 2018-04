Autorollo asjas käib ka kolmas, seni varju jäänud kohtuasi

Mitte kuhugi pole aga kadunud selle firmaga seotud maksuameti nõue Siim Roode vastu. Roode selgitas, et 2014. aastal esitati talle kahtlustus kriminaalasjas ja samal päeval teatati, et Roode & Partnerite suhtes alustati maksurevisjoni.

"Mina keeldusin esitamast 2010. aasta dokumente, viidates enese mittesüüstamisprivileegile. Isikul on õigus mitte esitada tõendeid, mida võidakse kasutada tema vastu," ütles Roode. Nimelt kartis ta, et maksurevisjoni käigus kogutud materjale võidakse kasutada tema vastu kriminaalasjas.

"Kuna 2010. aastal oli Autorolloga seotud tehinguid, siis kuna samal päeval esitati kahtlustus, siis ma ei teadnud, mida lõpuks kahtlustatakse, mis on tõendid, siis ma ka maksuametile tõendeid välja ei andnud," lisas Roode.

Selle peale otsustas maksuamet, et kogu aasta käibe pealt sisendkäibemaksu mahaarvamuse õigust ei olnud ja määras maksud. Roode leidis, et vaidlus on põhimõtteline ja tema neid dokumente esitama ei pidanud.

Loe veel

Halduskohus arvas teisiti ja nõustus maksuametiga, mõistes Roodelt maksud välja. "Halduskohus asus seisukohale, et see, et ma dokumente ei esitanud, näitas mu tahtlust maksude tasumata jätmisel," nentis Roode. Nüüd arutab sama asja ringkonnakohus.