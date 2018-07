Autojuhtide tabamine kõrvalistelt tegevustelt roolis kasvab mühinal

Poole aasta jooksul on karistatud juba ligi 2000 juhti kõrvaliste tegevuste eest roolis. Kui nii jätkub, siis saab ületatud eelmise aasta rekord. Eksperdi sõnul ei taju juhid oma tegevuse ohtlikkust.

Viimasel ajal on toimunud mitu väga rasket õnnetust, mille põhjustena kahtlustatakse juhtide hajutatud tähelepanu, kuna nad tegelesid nutiseadmetega.

Politsei karistuste statistika näitab, et juhid jäävad aina tihemini vahele kõrvaliste tegevustega, muuhulgas nutiseadmete kasutamisega roolis. "Sel aastal on kõrvaliste tegevuste tegemisega seoses karistatud 1869 juhti, neist 301 juunis. Eelmisel aastal karistasime 2556 liiklejat, kes tegeles roolis muu kui juhtimisega,"kommenteeris Tikerpe täna Delfile. Valdav osa neist juhtumitest on seotud rooli taga telefoni kasutamisega.

Suurt tõusu näitavad just see ja eelmine aasta-varasemal paaril aastal püsis rikkumiste arv isegi alla 1500 juhtumi aastas.

Viimane ränk õnnetus kus esialgsetel andmetel kahtlustatakse nutiseadmete kasutamist õnnetuse põhjusena, juhtus alles eile Põlvamaal, Ahja alevikus.