Autistlik noormees ei räägi sõnagi, vaid suhtleb maailmaga tikandite kaudu

Tartus Athena keskuses on PÖFFi armastusfilmide festival Tartuff ajal avatud Tartus elava autistliku noormehe Martin Kiisi tikandpiltide näitus „Tikitud unistused”. 28-aastane autor, kes sõnagi ei räägi, on tikkinud seitsmendast eluaastast peale, kasutades seda eneseväljenduseks.

Oma töödes, millest mõne valmimiseks võib kuluda kuid ja teha tuleb kümneid tuhandeid pisteid, on ta saavutanud suure meisterlikkuse. Tema portreed on erakordselt täpsed ja looduspildid meenutavad maale. Osa neist on rännanud ka välismaale, kõige kaugem peaks praegu kaunistama üht Floridas asuvat restorani.

Tartu näitusel on väljas ligemale 30 portreed ja loodusteemalist pilti, millel on kujutatud lilli ning loomi ja linde. „See on kollaaž, kus saavad kokku nõel, niit, unistused ja autism,” ütleb Martin Kiisi ema Siiri näituse saateks.

Tartuffi avab USA romantiline komöödia „Tagasi pole vaja”, mis toob vaataja ette autistlike inimeste kirgliku armastusloo ja näitab, et tegemist ei ole kaugeltki passiivsete elus osalejatega. Tähelepanuväärne on, et filmi pea- ja mitmetes kõrvalosades mängivad võrratu sisseelamisega autismidiagnoosiga inimesed ise. Kevadel esilinastunud teos on juba pälvinud auhindu nii siin- kui sealpool ookeani.

New Yorgis elav režissöör Rachel Israel on spetsiaalselt Tartuffi publikule mõeldes läkitanud Tartusse ka videotervituse, mis jõuab ekraanile enne seanssi.

Filmist on inspireeritud ka vestlusring „Kas autistliku inimese armastus on teist värvi?”. Selles uuritakse, kuidas saavad armastuse džunglis hakkama autistid ja millised on puude eripärast tingitud takistused paarisuhte arenemisel. Osalevad Eesti Autismiühingu juht Marianne Kuzemtšenko ja Tartu Herbert Masingu Kooli direktor Tiina Kallavus ning arendusjuht Siim Värv. Vestlust saab kuulata teisipäeval kell 19 festivali telgis.

Tartuff leiab aset 7.-12. augustini Tartus Raekoja platsil ja Athena keskuses. Tegu on Baltimaade suurima vabaõhufilmifestivaliga. Kõik seansid ja enamik üritusi on vaatajatele tasuta.