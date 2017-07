Autismi diagnoosiga poiss saab Lastefondi toetusel ratsutamisteraapiat

SA TÜK Lastefondi toetusesaajate hulka lisandus alates juunist 8-aastane Narva poiss Ilja, kes vajab oma haigusega toimetulekuks ratsutamisteraapiat. Fond toetab teda selles aasta jooksul kokku 1404 euroga.

Ilja on sügavalt autistlik poiss, kelle diagnoosiga kaasuvad olulised arenguprobleemid kõikides psüühilise arengu valdkondades, ka kõnes ja kognitiivses arengus.

Lapse raviarst, TÜ Kliinikumi lastepsühhiaater dr Ene Essensoni sõnul on Ilja suhtlusvõime ümbritsevaga puudulik, kuna 7-aastasena puudub tal kõne ning ta oskab vaid aeg-ajalt häälitseda. "Lisaks esinevad tal afektiivsed puhangud ning emotsionaalne labiilsus tingituna aistingute ülierksusest ja raskustest kohaneda uute olukordade ja inimestega," ütles ta.

Ratsutamisterapeut Ene Kont on veendunud, et Ilja arengut toetaks ratsutamisteraapia. "See mõjub väga hästi just lastele, kel on raskusi suhte loomisel ümbritseva maailmaga ning esinevad ülitundlikkusreaktsioonid erinevatele aistingutele," sõnas ta.

Kahjuks käib lapsele järjepideva teraapia võimaldamine perele üle jõu, mistõttu on neile abikäe ulatanud Lastefond, kattes 90 protsendi ulatuses kord nädalas toimuva ratsutamisteraapia kulud.

Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul on fond sel aastal aktiivselt julgustanud haiget last kasvatavaid peresid fondi poole pöörduma, et võimaldada oma lastele erinevaid teraapiaid, muuhulgas ratsutamisteraapiat.

"Hea meel on tõdeda, et meieni on jõudnud tõepoolest üha rohkem selleteemalisi taotlusi. Kõige enam küsitakse toetust ratsutamisteraapia jaoks, milles abistame hetkel 12 last ning saame iga kuu paar uut taotlust," rääkis ta. "Ratsutamisteraapia on mitmekülgse mõju poolest paljudele sobiv ja aitab laste arengule jõudsalt kaasa. Meil on väga hea meel, et heade annetajate toel on meil võimalik abivajajaid toetada."