Austria president Lennart Meri konverentsil: Eesti on koht, kus mu vanemad kohtusid ja abiellusid

President tõi välja, et Eesti liitus euroga ajal, mil kogu euroala oli kriisis, ent ometigi paistis, et hindame siin ühise raha sümbolväärtust. „See on oluline, sest minu jaoks pole Euroopa Liit vaid ühisturg. Võibolla räägime sellest aga liiga palju,“ leidis Van der Bellen. Euroopa Liitu peab ta aga meie kõigi vabaduse ja turvalisuse garantiiks.

Ta rõhutas, et ilmselt ei tea keegi paremini kui Balti riigid, et Euroopa Liidus valitsevaid vabadusi ja õigusi ei saa võtta iseenesestmõistetavalt.

Järgmisele sajale aastale pilku heites usub Van der Bellen, et näeme multipolaarset maailma, mille raskuskese nihkub Aasia suunas. See tähendab aga, et Euroopa vajab veelgi enam ühtsust ja peab endalt küsima, kas on valmis ses uue tasakaaluga maailmas enda huvide eest seisma.

„Keegi ei oska ennustada, milline on maailm saja aasta pärast, aga me saame püüelda õige suuna poole,“ sõnas ta. „Muidugi on sisemisi ja väliseid jõude, mis püüavad meid tõmmata tagasi regionalismi ja kitsarinnalise rahvusluse poole. Aga see nõrgendab meid kõiki,“ jätkas ta.

Vand der Bellen rõhutas, et me peame sellele vastu seisma ja jääma ühtseks. Lõpetuseks tsiteeris ta Lennart Meri: „Euroopa tugevus ei põhine selle suurusel – Euroopa tugevus tuleb selle mitmekesisusest.“ „Jah, mitmekülgsus liidu sees on väärtus, tõeline väärtus ja me väärtustame enda identiteeti eestalste ja austerlastena. Aga väljastpoolt tulevaga kohtudes peame käituma kui eurooplased,“ lõpetas Vand der Bellen.

1. – 3. juunini toimub Tallinnas Lennart Meri konverents, mis kannab seekord pealkirja „Järgmised sada aastat“. Täpsema päevakava leiab ürituse kodulehelt, kus saab jälgida ka konverentsi otseülekannet.