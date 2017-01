Austraalias liiklusõnnetuses hukkunud eestlase mälestuseks on sündmuskohale toodud Eesti lipp ja kustunud küünlad

Traagiline liiklusõnnetus, kus hukkus Austraalias Perthis töötav 25-aastane eestlane Marko, juhtus äsja remonditud teelõigul, kus oli kiirusepiiranguks 70 kilomeetrit tunnis. Täna on noormehe mälestuseks õnnetuspaigale toodud lilled, kustunud küünlad, Eesti lipp ja päikeseprillid.

"Lilled, kustunud küünlad, Eesti lipp ja määrdunud päikeseprillid on hoolikalt seatud Austraalia Warwicki maantee äärde. See on koht, kus kolm noort eestlast sattusid liiklusõnnetusse. Neist üks, 25-aastane Marko, hukkus," kirjeldab Austraalias viibiv Õhtulehe fotograaf Mari Luud lehele.

Lisaks kiiruspiirangule iseloomustab teelõiku kaks ühes suunas kulgevat sõidurida, kuhu on hiljuti paigaldatud uus asfalt. Ligi kilomeeter enne õnnetuspaika on hoiatav silt "New work, no lines marked. Drive safely" ehk siis liiklejaid hoiatatakse, et tegemist on uue teega, kus on jooned märkimata ning kutsutakse üles sõitma ettevaatlikult.

Loe lähemalt Õhtulehest!

Austraalias toimus 1. jaanuaril Warwicki maanteel Duncraigis kell 17.17 kohaliku aja järgi liiklusõnnetus, kus eestlase juhitud kastiauto juht püüdis reastuda ümber teise sõiduritta, kuid põrkas kokku kahe sõidukiga. Praeguseks ei ole teada, kui määravaks võis liiklusõnnetuses saada asjaolu, et erinevalt Eestist on Austraalias vasakpoolne liiklus ning möödasõite tehakse paremalt.

Kastiauto juht, 25-aastane mees, hukkus silmapilkselt, kui kokkupõrke tagajärjel tabas auto elektriposti, mis omakorda kukkus ja purustas juhipoolse katuse osa.

Parameedikud viisid sündmuskohalt Royal Perth haiglasse 22-aastase naise ja 29-aastase mehe.

Delfi andmetel hukkus õnnetuses 25-aastane Türilt pärit noormees Marko, kes pärast õpinguid Türi gümnaasiumis jätkas haridusteed Tallinna tööstushariduskeskuses. Pole täpselt teada, kui kaua oli Marko Austraalias olnud, kuid noormehe tuttava sõnul kolis ta vähem kui kuu aega tagasi koos oma tüdruksõbraga Perthi. Mees tegeles ehitus- ja renoveerimistöödega. Kohaliku politsei kinnitusel töötasid kõik avariisse sattunud eestlased Austraalias.

Delfi andmetel oli 22-aastane autos viibinud naine hukkunu tüdruksõber, kes peaks täna haiglast välja saama.

Loe traagilisest õnnetusest lähemalt siit.