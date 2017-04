Austraalia isehakanud korrakaitsjad lavastasid Eesti lapsehoidja vargajõugu pealikuks

Märtsi lõpus oli Austraalias working holiday viisa alusel lapsehoidjana töötav Klaara K. parasjagu valmistumas Eestisse naasmiseks ja lennupiletidki olid ostetud, kui seni igati rahumeelselt kulgenud aeg moondus õudusunenäoks.

Ühel hommikul ilmusid Klaara ja tema kaasüüriliste kodumaja juurde kaks meest, kes nõudsid näha Klaarat ja surfilauda, mida ta veebiportaalis müüs. "Sa oled varas, jah? Kaua sa sellega tegeled juba?" käratas üks mees ja teine filmis toimuvat oma telefoniga. Klaara ehmus, korterikaaslased kogunesid käratsemise peale õue, et uurida, mis toimub.

Selgus, et mehed on ühe hiljuti tühjaks varastatud surfipoe omanikud, kes otsustasid politseid asjasse segamata ise vargad kätte saada. Nad tundsid ühest interneti müügikuulutusest ära oma poe surfilaua ja olid eelmisel õhtul telefonitsi ostuhuvilisi mänginud ning lubanud hommikul lauda vaatama tulla.

” Seda, et "postiljon" on Austraalias levinud skeem varastatud kauba jälgede kaotamisel, Klaara ei teadnud.

Klaara jaoks oli laua müük teene sõbrale. "Ma sain alles hiljem teada, et see ongi selline skeem," ahastab naine nüüd. Nimelt palus üks tuttav Klaaralt, kas ta saaks ühe surfilaua müügi sõbramehe poolest oma õlgadele võtta, kuna sõber ise ei saavat sellega parasjagu tegelda. Ülesanne oli järgmine: tuli võtta surfilaud, teha sellest pildid, kuulutus netti üles panna ja ostjat oodata. Ostjalt tuli küsida laua eest 700 eurot. Sellest summast võis Klaara kokkuleppe kohaselt 30% endale jätta ja ülejäänu tuli anda tuttavale, kes pidi selle omakorda juba bitcoinides laua omanikule edasi kandma, sest ka tuttav ise rääkis, et oli saanud laua ühelt ööklubi ees kohatud tüübilt, kellel oli vaja abi surfilaua müümisel.

Seda, et "postiljon" on Austraalias levinud skeem varastatud kauba jälgede kaotamisel, Klaara ei teadnud. "Nüüd tean, et selle kohta on isegi töökuulutused üleval, kus otsitakse inimesi, kes pakke saadaks," ütleb ta. See aga on tagantjärele tarkus.

Võõrasse aeda sisse sadanud surfipoe omanikud aga nii palju edasi uurida ei viitsinud. "Palju sa saad selle pealt?" nõudis üks sissetungijatest. "Kolmkümmend protsenti," vastas Klaara pisarsilmi tõtt rääkides. Rohkemat ei taha surfipoe omanikud kuuldagi ja Klaara soovi politseisse minna ei võeta arvesse. "Nad ütlesid, et küll me hiljem lähme," meenutas Klaara. Surfipoe omanikud nõudsid Klaaralt passi ja tema telefoni ning ehmunud naine ulataski need. Poeomanikud uurisid passi, nõudsid ka telefoni sissepääsukoodi ning tuulasid telefonis.

Videolõik jõudis uudistesse

Lõpuks olid poeomanikud küllalt saanud ja lahkusid. Politseist aga keegi järgnevatel päevadel Klaara vastu huvi ei tundnud ning temaga ühendust ei võetud. "Ise ma ka ei hakanud politseisse pöörduma," ütles Klaara. Nii ta sõitiski juba ostetud kojusõidupiletitega Eestisse ja arvas, et ehmatav vahejuhtum jääb selja taha.

Nii see ei läinud, sest täna ilmus Austraalia kõmu-uudiste saatesse lõik, milles surfipoe omanikud on Klaarast teinud ootamatult röövlipealiku ja tema korterikaaslastest, kes surfilaua müüki kuidagi ei puutunud, kaasosaliste jõugu. Surfipoe omanike filmitud videolõikusid saadavad dramaatilised kommentaarid. Korterikaaslaste kohta, kellelt ei küsita ainsatki küsimust, öeldakse "Vargajõuk teolt tabatuna" ning eetrisse ei lasta Klaara selgitusi surfilaua müügi asjaolude kohta. Ainus lause, mis Klaaralt eetrisse lastakse, on vahendustasu saamise fakti ütlemine. Üheselt näidatakse, et Klaara on varguste ninamees, Klaara isiku tõendamiseks näidatakse eetris tema passiandmeid. "Ma usun, et see, kui ma ütlesin, et lähme politseisse jäi ka neil lindile. Aga seda ei näidata," ütleb Klaara.

Kaugemale surfipoe omanikud oma detektiivitööga ei jõudnud: nad isegi ei proovinud tuvastada tegelikke vargaid ega kutsunud ka politseid. Uudistesaatesse "Current Affair" tegi juhtumist saatelõigu reporter Harry Clarke, kes samuti sellele asjaolule tähelepanu ei juhi. Ka saate ankur, kes lõigu sisse juhatab, räägib surfipoe omanikest kui "detektiividest", kes tabasid "kuritegeliku jõugu".

"Current Affair" on Austraalias tuntud kui kõmu-uudiste levitaja ning viimaste aastate jooksul on saade mitmel korral jäänud vahele võltsuudistega. Ühel juhtumil süüdistasid nad tuntud kirurgi vigade tegemises. Süüdistused olid põhjendamatud ja telejaam pidi arstile maksma 268 000 dollarit kahjutasu. Teises kahjutasu kaasuses süüdistas telejaam kuulsat ujumistreenerit vahekorras oma õpilasega. Süüdistus osutus valeks ja telejaam pidi treenerile maksma 320 000 dollarit. Mõnel juhul on õnnestunud pääseda ka vaid vabandusega: rassismi õhutanud klipi puhul pidi "Current Affairi" ankur otse-eetris esitatud väited samamoodi ka ümber lükkama ning vabandama.