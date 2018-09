Augustis Valkla hooldekodust põgenenud mees üritas seda jälle, põgenemiskatsel peksis ta naistöötajat pähe

Delfile teadaolevalt peksis Andrus hooldekodu naistöötajat metallist esemega ja põhjustas viimasele sellega pea piirkonnas tugeva verejooksu. Teisel hooldekodu töötajal õnnestus mehe põgenemine tõkestada.

"Täna öösel oli tõesti Valklas üks põgenemiskatse, kuid töötajatel õnnestus põgenemine ära hoida. Selle käigus sai üks töötaja vigastada ja talle osutati arstiabi. Praegu viibib töötaja kodus ja taastab oma tervist," kinnitas Valkla hooldekodu opereeriva AS-i Hoolekandeteenused esindaja Ave Lillemäe Delfile. Samas keeldus ta kinnitamast Delfile teadaolevaid üksikasju.

Sama mees põgenes Valkla hooldekodust ööl 18. augustit. Tol korral kasutas ta hooldekodu töötaja vastu vägivalda ja võttis talt uksekaardi ära. Väidetavalt on tegemist sama patsiendiga, kes viie aasta eest põgenedes ründas inimest, kes mõned kuud hiljem suri.

Augustikuise juhtumi valguses võttis Delfiga ühendust ka üks anonüümsust palunud Valkla hooldekodu tegevusjuhendajatest, kes rääkis, et Valkla Kodu töötajad on vägivaldsete asukate ees täiesti kaitsetud ja kõigis kaheksas osakonnas peavad nad ka päeval töötama üksi, ehkki ette on sel ajal nähtud kaks töötajat. Vaimse puudega, skisofreeniahaigeid või autistlikke asukaid ehk kliente on osakonnas aga enamikul juhtudest üle kümne.

Hooldekodu pidaja, sotsiaalkindlstusamet ja õiguskantsleri büroo erilist probleemi ei näe.