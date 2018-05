ATV-ga rallijad süütasid Virumaal raba

Hoolimata hoiatustest, et looduses valitseb praegu äärmiselt suur tuleoht, leidub neid, kes manitsusi millekski ei pea. Nii süttis täna ilmselt ATV-ga lõbusõitu teinud isikute süü läbi Virumaal raba ja mets.

Ida päästekeskuse pressiesindaja sõnul süttis täna Toila vallas Süsinõmme karjääri lähedal raba ja metsapinnas. "Ilmselt on põhjus ATV-ga sõitmine, olid värsked jäljed," tõdes pressiesindaja.

Kustutustööd olid väga keerulised - raba ja metsa põles kahel hektaril, ligipääs on väga raske. Täna õhtul kusutustööd katkestati ja jätkatakse varahommikul.

Siseminister Andres Anvelt paneb inimestele südamele, et ilus soe ilm on tekitanud metsades väga suure tuleohu. Praegu lõõmab Kuusalu vallas Pala keskpolügonil mitmendat päeva tulekahju, mis on tänaseks levinud juba 50 hektarile maastikule. Toila vallas Konju külas põleb turvas, Narva metskonnas kustutavad päästjad hetkel veel ühel hektaril põlevat maastikku ning lisaks likvideerisid päästjad viimasel ööpäeval Rapla vallas maastikupõlengu, mis ohustas metsa. Ühtekokku on möödunud 24 tunni jooksul olnud Eestis 12 väljakutset maastiku- ja metsapõlengule.