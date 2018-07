Asekantsler idapiiri väljaehitamisest: mida kindlamalt saadakse rändekriis kontrolli alla Vahemerel, seda enam suureneb surve Eesti piirile

Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt ütles riigikontrolör Janar Holmi idapiiri väljaheitamise maksumust kritiseeriva kirja ajel, et mida kindlamalt saadakse rändekriis kontrolli alla Vahemerel, seda enam suureneb surve Eesti piirile.

Idapiir tuleb välja ehitada väga konkreetsete ülesannete täitmiseks nii täna kui ka tulevikus, ütles Küüt Delfile. "Me peame tagama julgeoleku nii Eestis kui ka Schengeni partnerite juures, meie kaitseme NATO ja EL-i välispiiri, me peame tõkestama ebaseaduslikku rännet, me peame takistama inim- ja relvakaubandust, me peame kaitsma oma turgu ja peatama salakaubanduse," loetles ta. Üks oluline meede selleks on Küüdi sõnul riigipiir koos oma vajalike elementidega.

Ohud Eesti piirile muutuvad asekantsleri kinnitusel kogu aeg ja pidava piiri ehitamine on tõeline väljakutse. "Toon päevakajalise näite. Mida kindlamalt saadakse rändekriis kontrolli alla Vahemerel, seda enam suureneb surve meie piirile. Ja seda olemegi viimase kuu ajaga näinud," tõdes ta. "Tänase seisuga on PPA (politsei- ja piirivalveamet – toim) jalgpalli MM-i aegu tuvastanud 36 juhtumit, mille käigus on kinni peetud 78 isikut, kes jalgpallifänni viisaga on Venemaalt tunginud Euroopa Liitu," lisas Küüt. Piir sellisena nagu PPA projekt seda ette näeb, ennetab ja tõkestab asekantsleri sõnul tulevikus sellised rikkumised.