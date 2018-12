Seni AS Kroonpressi juhina töötanud Kull asub AS Eesti Meediat juhtima senise juhi Sven Nuutmanni asemel. 20. novembril sai teatavaks, et Sven Nuutmann lahkub 1. jaanuarist AS-i Eesti Meedia juhatuse esimehe ametikohalt ning asub tööle investeerimisfirma ja Eesti Meedia emaettevõtte UP Investi juhatuses.