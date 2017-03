Arvo Sarapuu väidab, et tal pole Tallinnas prügiveoteenust osutava firmaga BWM mingit seost

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu väidab, et tal pole mingit avalikku või varjatud osalust prügifirmas BWM (Baltic Waste Management), mis Tallinnas prügimajandust korraldab.

Tänane Eesti Ekspress kirjutas, et Tallinna prügimajandust korraldava abilinnapea Arvo Sarapuu väimees ja Sarapuu ärigrupi ATKO juht Margo Tomingas osaleb salaja Tallinna prügiäris. Ja oma roll olevat ka Sarapuul endal.

Tallinna pressiteenistuset poolt saadetud teates toonitab Sarapuu, et temal prügifirmas osalust pole ning kõik vastupidised väited olevat valed ja eksitava sisuga. "Samuti võin kinnitada, et ma ei osale ATKO Grupi ettevõtete igapäevases töös ning kõik tehnilised detailid ei ole mulle seetõttu ka teada."

Ekspressi artiklis oli märgitud, et prügifirma autod seisavad ATKO bussipargis. "ATKO ettevõtete teenuseid kasutavad mitmed firmad: nii need, kes rendivad pinda mainitud territooriumil, kui need, kellel on vajadus spetsiifilisema teenuse järele: eeskätt remonditööde, suuregabariidiliste masinate pesulateenuse järele," ütleb Sarapuu.

"Samuti võin kinnitada, et kõik riigihanked on Tallinna keskkonnaameti poolt läbi viidud korrektselt, kohtutes läbi vaieldud ning selle põhjal ka võitja välja kuulutatud." Sarapuu lükkab ümber, et tema senine tegevus transpordiäris põhineb võimusuhetel. "Maakonna liinihankeid teevad maavalitsused ja nendes pole Keskerakonda pikki aastaid olnud," väidab ta.

Ta heidab ka ette, et talle ei antud artiklis piisavalt sõnaõigust. Ekspressis oli siiski avaldatud Sarapuu vastus, et tal polevat mainitud prügifirmaga mingit seost.