Arvo Sarapuu: hanke võitmiseks ei pea prügiveofirmal jäätmeluba olema, selle saab kolme kuuga

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul ei pea jäätmeveokonkursi võitnud firmal jäätmeluba olema. Nimelt puudub see Tallinnas hankeid võitnud uut ja tundmatut firmat Baltic Waste Managementil BWM), mis on seotud just Sarapuuga.

Tänasel Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil vastas Sarapuu Delfi ajakirjaniku küsimusele, kuidas võidab hankeid firma, kel pole masinaid ja jäätmeluba, et luba ei peagi olema.

"Jäätmeluba pole vaja hanke võitmiseks, selle saab hankida kolme kuuga. Kui Põhja-Tallinnas hakkas vedama Ekovir OÜ, siis neil ka polnud. BWM-ga on hetkel luba allkirjastamisel," ütles Sarapuu.

Selles, et suured hanked võidab vaid lühikest aega tegutsenud tundmatu firma, ei näinud Sarapuu samuti midagi imelikku. "Ring on kitsas," ütles ta. Pealegi ei tee tema sõnul hankeid linnavõim, vaid vastavad ametid ja tema ei ole otsustamisega seotud.

Hetkel tegevlinnapeana ametis olev Taavi Aas lisas, et vanu tegijaid ongi prügiäris üsna vähe. "Ragn Sells vist ainsana ongi, Ekovir OÜ , Radix OÜ jt on kõik uued", sõnas Aas.

Sarapuu mainis pressikonverentsil veel, et tema äride ja Tallinna prügiveo seoseid paljastavad lood näitavad, et ta on kellegi välja vihastanud. Lisaks soovitas Sarapuu mitte üllatuda, kui tema firmade nõukogudes ikkagi tema nimi figureerib, kuigi ta ennast nimekirjadest taandas. Tegemist on nimelt Arvo Sarapuu juunioriga.

"Olen teinud otsuse koos linnavalitsuse liikmetega ja arutanud läbi ka oma perega: taandun kõikidest oma ettevõtete nõukogudest," ütles Sarapuu pressikonverentsil.

Eesti Ekspress kirjutas eelmisel nädalal, et Arvo Sarapuu on variisikute kaudu sisenenud Tallinna prügiärisse. Tallinna linnavalitsuse korraldatud prügiveo konkurssidel on nimelt kahel viimasel aastal võidutsenud salapärane osaühing Baltic Waste Management (BWM). See on täiesti tundmatu riiulifirma, mis polnud varem prügiämbritki toast välja viinud, kui järsku pärast registreerimist (oktoobris 2014) hakkas Tallinna linnahangetel domineerima. Võitmiseks ei pea BWM pakkuma isegi mitte kõige odavamat hinda, linnametnikud on ikka leidnud viisi, kuidas konkurentide pakkumised tühiseks kuulutada ja BWM prügiveo hanke võitjaks kuulutada. Näiteks Lasnamäel pakkus kõige madalamat hinda 20 aastat Eestis tegutsenud prügiettevõte AS Keskonnateenused, aga ei võitnud. Nõmmel läks samuti, Keskkonnateenuste tütarfirma pakkus parimat hinda, võitis aga BWM.

BWMi omanik on Kaido Laanjärv. Laanjärv töötas 2000. aastate alguses Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametis, kus tema ülemuseks (vähemalt mõnda aega) oli Sarapuu väimees ja Sarapuu ettevõtete grupi ATKO Grupp praegune juhataja Margo Tomingas, kirjutas Ekspress nädala eest.