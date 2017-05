Arvo Kukumäe soovi järgi toimub tema matmise päeval Rock Cafes mälestuskontsert-pidu

Eile lahkunud legendaarse teatri-, tele- ja filminäitleja Arvo Kukumäe sõber Heino Seljamaa rääkis ETV saates "Ringvaade", et Kukumäe ärasaatmine toimub avalikkusele laupäeval kell 11.30 kinos Sõprus ja õhtul kell 19 on Rock Cafes Kukumäe soovi järgi mälestuskontsert-pidu.

"Ta väga hästi teadis, mis toimuma hakkab ja võib-olla mitte väga kauges tulevikus," rääkis Seljamaa ja meenutas poole aasta tagust juhust, kui Kukumäe ütles, et ärgu Seljamaa parem tema juurde mingu. Surma põhjustest rääkides nentis Seljamaa, et võitlus viinakuradiga oli ilmselt üks faktor, teisalt rõhutas ta, et Kukumäe ei teinud midagi kireta, ta tegi kõike täie jõuga.

Laupäeval, 27. mail kell 11.30 on Sõpruse kinos ärasaatmise tseremoonia kõigile, kes Arvo Kukumäge armastasid ja tema talenti austasid. Seejärel läheb Kukumägi viimasele maisele teekonnale enne põrmustamist, saatjad jäävad vaatama filmi "Mina jään ellu". Õhtul kell 19 on Rock Cafes aga vastavalt Arvo Kukumäe soovile mälestuskontsert ja pidu, kus mängivad paar bändi, kellest Kukumägi väga lugu pidas, sealhulgas tõenäoliselt Ultima Thule.