Arvamusfestivali, Viru Folgi ja Hauka laada külalised panustasid vähihaigete heaks ligi 4700 eurot

Vähiravifond “Kingitud elu” kogus lõppenud nädalavahetusel annetusi Paides Arvamusfestivalil, Hauka laada suurejoonelisel kontserdil ning Käsmus Viru Folgil. Kolme ürituse külalastajad lisasid fondi spontaansete annetustena kokku ligi 4700 eurot.

„Reedel ja laupäeval toimunud Arvamusfestivalil kostus Paide Vallimäelt igasuguseid arvamusi: mida kõike tuleb Eestis edendada, mis on õige ja mis vale. Meie arvasime ainult seda, et Eesti inimestel on soe ja lahke süda - ja meil oli õigus!” ütles vähiravifondi „Kingitud elu” juhataja Toivo Tänavsuu. „Arvamusfestivali külastajad annetasid vähihaigete heaks kahe päevaga 3300 eurot."

„Annetasid kõik - kõige suurema koormuse saanud ja täiesti võhmale võetud arvamusliidrid, aga ka ettevõtjad, tippjuhid, sotsioloogid, vähihaiged, ajakirjanikud, koolinoored, töötud, kunstnikud, suhte- ja muude asjade korraldajad, isegi tipp-poliitikud - kui nad ka ei annetanud, siis vähemasti naeratasid,“ rääkis Toivo Tänavsuu.

„Eriliselt meenuvad kaks väikest tüdrukut, kes käisid meie annetuskasti juures 5-6 korda ja poetasid suure õhinaga sinna iga kord natuke juurde. Veel jäi eriliselt meelde üks proua, kes oli silmnähtavalt ise selle haiguse küüsis, kuid annetas, aidates teistel võidelda.“

Reedest pühapäevani Käsmu kaptenikülas toimunud rahvamuusikapeo Viru Folgi publik lisas fondi veel 1200 eurot ning laupäevasel tormisel Hauka laada kontserdil poetati meie kastidesse ligi 200 eurot.