Artur Talvikust sai uuesti riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees

Riigikogu suures saalis kiideti 71 poolthäälega heaks Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni eelnõu nimetada parlamendi korruptsioonivastase erikomisjoni esimeheks Vabaerakonna endine esimees ja varemgi sama komisjoni juhtinud Artur Talvik.

Portaal vabaduudised.ee kirjutab, et kohal oli 86 riigikogulast: Talviku esimeheks saamisele ei olnud keegi vastu, ka erapooletuks ei jäänud ükski saadik.

Kui Talvik juhtis varasemalt riigikogu korruptsioonivastast erikomisjoni, tuvastas komisjon Talviku juhtimisel Tallinna Sadama suure korruptsioonivõrgustiku, millest on praeguseks välja kasvanud kohtukaasus.

Riigikogu uurimiskomisjoni juht Artur Talvik (VE) nentis tunamullu juunis riigikogus komisjoni aasta pikkust tööd tuvustades, et parlamentaarne uurimiskomisjon ei saa anda lõplikku hinnangut sellele, mis toimus Tallinna Sadamas, kuid Talviku sõnul saab iga vähegi mõtlev inimene, et antud kaasus on täis poliitilist korruptsiooni.

Seni juhtis korruptsioonivastase erikomisjoni tööd Vabaerakonna esimees Andres Herkel.