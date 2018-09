Artur Talviku uus partei Herkelit ei hirmuta

"Ei taha - misasja ma nendest räägin," puikles Herkel uue erakonna kommenteerimiselegi vastu. Seejärel aga leidis, et nad on Vabaerakonnaga näidanud poliitmaastikul head eeskuju - Eestis saab ja võib parteid teha. "Ajaraamis aga kahtlen, kas see just õige on," ütles ta.

Vabaerakonna ülejooksikutes Talviku Elurõõmu erakonda ta kahtles, kuigi toonitas seejuures inimeste õigust valikuvabadusele. Herkel Elurõõmust Vabaerakonnale konkurenti ei näe. "Suurt probleemi näen tegelikult killustatuses," ütles ta viidates Vabaerakonna praegusele niigi keerulisele ajale.

Pinged Vabaerakonnas said alguse selle aasta mai alguses, mil konfliktseks läinud sisevõitluse tulemusena Artur Talvik lõpetas kandideerimise erakonna esimeheks ning paar päeva pärast Herkeli võitu ka erakonnast välja astus. Varasemalt on Herkel öelnud, et kogu tänast sisepinget oleks saanud vältida, kui Talvik oma kandidatuuri poleks tagasi võtnud.

Eelmisel nädalal teatas Talvik, et tema ümber on kogunenud mitmed inimesed, kellega on ambitsioon saada parlamendis 25 kohta. Täna Kanal 2 "Hommikus!" kinnitas Talviku kaasvõitleja, ökoloog ja Tallinna Ülikooli teadur Mihkel Kangur uue partei sündimist ja ütles, et selle nimeks saab Elurikkuse Erakond.