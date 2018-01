Artur Talvik: Vabaerakond toetab Reinsalu umbusaldushääletust, see on preemia tema "elutööle"

Vabaerakonna juhatus on ühehäälselt justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldushääletuse poolt. Erakonna esimees Artur Talvik toob välja, et umbusaldusavalduse ainsaks põhjuseks pole justiitsministri viimaste päevade väljaütlemine, vaid kogu tema poliitline tegevus.

"Me ühineme umbusaldusavaldusega ning avaldame Reinsalule umbusaldust koguni tema "elutöö" eest," ütles Vabaerakonna esimees Artur Talvik.

"Küsimus on, et kas justiitsminister on teinud kõik need algatused - sisekaitseakadeemia Narva viimine, anda inimestele võimalus oma õiguste kaitsel otse riigikohtusse pöörduda ning mitmed teised - oma isikliku nn mainekampaaniana või soovinud elu Eestis tegelikult ka paremaks muuta?" arutleb Talvik. "Me kõik mäletame, et need plaanid ongi jäänud plaanideks, kuna seal taga pole olnud juriidilist õigusselgust. See on ebaprofessionaalne ning seda justiitsminister endale lubada ei saa," ütles Talvik ning lisas, et Reinsalu on sellega üks poliitilise kultuuri lammutajaid.

"Me ei jäänud otsustamisel kinni Urmas Reinsalu välja öeldud ja ühiskonnas pahameelt tekitanud lausesse vaid me peame silmas poliitilist kultuuri ja riigimehelikkust," lisas Vabaerakonna juhatuse liige Ain Ostra.