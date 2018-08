Artur Talvik teeb oma partei? Ärge olge selles nii kindlad

Talvik ütles eile, et Eestis peab tähtsal kohal olema puhas loodus, selle kõrvale ka kaasaegne majandus. "Et saadaks aru, et Eesti kestmine on olulisem kui ärihuvid," rääkis ta ja viitas, et Eesti pole vaid Tallinn. "Eesti riigiaparaat on ülepaisutatud," lisas ta.

Vabaerakonna kampaaniajuht Ivo Rull ütles, et Vabaerakonna esinduskogu liige Talvik tuli esinduskogule ja esines oma visioonikõnega uuest poliitilisest liikumisest, millega ta kutsus liituma ka vabaerakondlasi ja lahkus seejärel. "Mingit pikka rivi tema järel saalist lahkumas polnud," lausus Rull.

Kõik ideed, millest Talvik rääkis, on tal Rulli sõnul laenatud Vabaerakonna programmist, midagi uut ta välja ei käinud.

Rull ütles, et tema hinnangu kohaselt on paljud kunagised Talviku toetajad pettunud selles, et kevadel loobus Talvik Herkeli vastu kandideerimast. Kaks nädalat enne valimisi võttis Talvik kellegagi nõu pidamata oma kandidatuuri maha, mis tähendas omakorda, et ei õnnestunud teada saada, kas suurem kandepind on Herkeli või Talviku ideedel. Paljud Talviku toetajad kaotasid just siis tema vastu usalduse, leidis Rull.

"Inimene on loominguline, emotsionaalne, pole kindel, mis ta järgmine plaan on," kahtles Rull selles, kas Talviku eilsele teatele järgneb töö uue erakonna loomiseks.