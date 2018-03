Artur Talvik: Pevkuri kangutamise taga on Rosimannuse ja Michali liit ning tundub, et ka Kaja Kallas on saatanaga käed löönud

Ohtu, et Reformierakond sisetülide tõttu riigikogu aseesimehe kohast ilma jääks, ei ole: Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimehe Artur Talviku sõnul ei ole neil plaanis oma kandidaati esitada. "Minu arvates on see aseesimehe koht võrdlemisi mõttetu poliitiline positsioon, kuhu ülendatakse ustavaid parteisõdureid," ütles Talvik.

Reformierakonna riigikogu fraktsioon valis täna riigikogu aseesimehe kandidaadi. Seni on asespiikri kohuseid täitnud Hanno Pevkur ja veel möödunud nädalal ei osanud keegi aimata, et tõuseb erakonna seest veel üks kandidaat. Neljapäeval aga tehti ettepanek kandideerida Kalle Laanetile, kes tänasel fraktsiooni koosolekul ka valituks osutus. ERRi andmetel jagunesid hääled vastavalt 13 ja 10, Laaneti kasuks. Loe veel Talvik leiab, et kogu Pevkuri aseesimehe kohalt kangutamise plaani taga on Kristen Michal ja Keit Pentus-Rosimannus. "Rosimannuse ja Michali jõhker poliitika tegemise viis on tagasi. Kes vähegi teistmoodi mõtleb, sellest sõidetakse teerulliga üle," lausus Talvik. Talviku sõnul sai Michali ja Pevkuri vaheline vaen alguse möödunud esimehe valimistest, kui Michal Pevkurile alla vanduma pidi. "Michal töötab Pevkuri vastu ja kurb küll, aga tundub, et Kaja Kallas on saatanaga käed löönud ja asju aetakse jõhkralt nagu Michali ajal," ütles Talvik.