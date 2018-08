Artur Talvik: mu erakonnaprojektiga on liitunud üle 20 inimese! Nende nimesid ma öelda ei tohi

Talvik ütles Delfile, et tema algatusega on liitunud mitu inimest, kelle nimesid ei ole tal voli mainida. „Me planeerime esimest selle nii-öelda mõttekoja või MTÜ kokkusaamist, mis peaks tõenäoliselt toimuma selle nädala lõpus,” sõnas Talvik. Tema sõnul on ka suur vahe, kas inimene on andnud nõusoleku liituda mõttekojaga, erakonnaga või mõlemaga.

Kui palju inimesi Talviku projektiga kokku liitunud on, ei osanud ta täpselt öelda, ent kinnitas, et inimesi on kokku üle 20. „Kõik uudised tulevad omal ajal, ärme kiirusta sündmustest ette,” polnud Talvik nõus teemast rohkem rääkima, kuid märkis, et on huvist meeldivalt üllatunud.